Создаваемая микроэлектронная корпорация может купить новую фабрику у знаменитого создателя мобильных чипов

В рамках создания «Объединенной микроэлектронной корпорации» рассматривается возможность приобрести фабрику «Элко», принадлежащую разработчику мобильных процессоров НПЦ «ЭЛВИС». Покупка намечена на 2027 год, на который в проекте стратегии предусмотрено 170 млрд рублей. Фабрика обладает производственной площадкой в 1 га.

Приобретение фабрики

Как стало известно CNews, в рамках создания «Объединенной микроэлектронной корпорации» («ОМК») в ее контур может войти фабрика — «Элко». Согласно проекту стратегии, покупка планируется в 2027 г. На этот год в рамках стратегии на разные проекты предусмотрено 170 млрд руб.

По всей видимости, речь идет о компании ООО «Элко», принадлежащей разработчику мобильных процессоров НПЦ «ЭЛВИС». Это подтверждают и источники, знакомые с подготовкой стратегии. Она занимается сборкой печатных плат и предоставляет мощности в аренду.

Представители Сбербанка, отвечающего за стратегию, и НПЦ «ЭЛВИС» не ответили на запрос CNews. Представители Минпромторга ответили, что за комментариями по вопросам корпоративной стратегии, сделок и их финансирования рекомендуют обращаться к разработчику документа. «Формирование в России полного цикла производства микроэлектроники, включая корпусирование и тестирование микросхем, является одним из приоритетов отраслевой политики», — подчеркнули в Минпромторге.

«Это выглядит логичным шагом», — говорит один из собеседников CNews на рынке микроэлектроники. Такого же мнения и другие собеседники CNews. «ОМК» планирует стать вертикально интегрированной компанией и закрыть всю цепочку производства, ей потребуется и контрактный сборщик электроники.

Сгенерировано ИИ «ОМК» запланировала приобрести OSAT-фабрику

«ОМК» создается как ключевая структура для консолидации ресурсов и производственных мощностей российской микроэлектронной отрасли. В состав компании планируется включить такие активы, как «Элемент», «Ангстрем» и «НМ-Тех», а общий объем инвестиций в ее развитие до 2030 г. оценивается в 1,1 трлн руб.

Что известно о компании

Согласно базе «Контур.Фокус», ООО «Элко» образовано в феврале 2024 г. Единственным учредителем юрлица является АО НПЦ «ЭЛВИС». Среди кодов деятельности компании перечислены аренда или управление арендованным имуществом, производство элементов электронной аппаратуры.

Выручка компании по итогам 2025 г. составила 41,5 млн руб. при чистом убытке в 31,8 млн руб. Баланс компании на конец 2025 г. составил 1,9 млрд руб. Уставный капитал компании составляет 501 млн руб.

Согласно пояснительной записке к финансовому отчету компании за 2025 г., ее гендиректором числилась Наталья Зенкина.

Площадь производственного комплекса предприятия составляет 1 га. Его первоначальная стоимость оценена в 37,9 млн руб. У компании также есть склад площадью 1,5 тыс. кв. м (стоимость 6,3 млн руб.). В 2024 г. на подготовку к производству было потрачено 32,5 млн руб. «Общество планирует производственный процесс, к которому ведет подготовку, — следует из отчета. — В связи с этим ведется активный поиск российских поставщиков сырья и материалов. С некоторыми уже заключены договоры».

При этом «Элко» предоставляет площадь арендаторам и оставляет часть себе для «основной деятельности». Рынками сбыта товаров и услуг общества не является территория иностранных государств.

Чем знаменит НПЦ «ЭЛВИС»

НПЦ «ЭЛВИС» основан в 1990 г. на базе подразделения НПО «Элас», которое в советский период занималось космической электроникой. Сегодня компания позиционирует себя как один из ведущих центров проектирования микросхем в России. Разработчик выпускает микросхемы типа «система-на-кристалле» (СнК): процессоры линейки «Мультикор», радиационно-стойкие микросхемы для космических аппаратов, СВЧ-микросхемы для систем связи.

С июля 2026 г. в НПЦ «ЭЛВИС» сменился генеральный директор. Вместо Антона Семилетова, руководившего центром более пяти лет, назначен Дмитрий Булкин, пришедший из дочерней структуры «Элемента». А «Элемент» уже вошел в контур «Объединенной микроэлектронной компании».