В контур российской мегакорпорации могут включить предприятие, исправляющее важную уязвимость отечественной электроники

В контур «Объединенной микроэлектронной компании», помимо «Элемента», «НМ-Теха» и «Ангстрема» могут включить Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники и Центр фотошаблонов. Собственное производство фотошаблонов решит проблему создания доверенной микроэлектроники в России, говорят эксперты.

«ОМК» расширяется

Как стало известно CNews, в контур «Объединенной микроэлектронной компании» («ОМК») могут включить Московскую испытательную лабораторию микроэлектроники и материалов (МИЛМ) и Центр фотошаблонов, создаваемый при участии Правительства Москвы («НТЦ ФШ»). Это следует из проекта стратегии «ОМК», подготовленного Сбербанком в сентябре 2026 г. (есть в распоряжении CNews).

Предполагается, что МИЛМ будет интегрирован в «ОМК» в 2027 г. Центр фотошаблонов, согласно стратегии, будет интегрирован в «ОМК» в 2031 г. (хотя само здание будет передано в 2027 г.). Там планируется освоить производство фотошаблонов для микросхем с топологией 28 нм.

Зачем это нужно

Московская испытательная лаборатория микроэлектроники (МИЛМ) будет отвечать за обеспечение «ОМК» инфраструктурой для сертификации и обратного инжиниринга интегральной электроники.

МИЛМ — это комплексная лаборатория, созданная Правительством Москвы и «Микроном» (входит в ГК «Элемент»). Она предназначена для полного импортозамещения услуг западных лабораторий и сертификационных центров. Лаборатория состоит из двух направлений: испытаний электронной компонентной базы (ЭКБ), где проводят измерение параметров микросхем, и аналитической лаборатории химических материалов.

Сгенерировано ИИ «ОМК» может обрасти двумя активами

А вхождение в контур «НТЦ ФШ» позволит «ОМК» обеспечить себя критическим элементом производственной цепочки, необходимым для стабильной работы «Микрона», «НМ-Теха» и НИИМЭ.

Научно-технологический центр фотошаблонов («НТЦ ФШ») — проект, который создается на базе НИУ МИЭТ. Центр будет выпускать фотошаблоны для проектных норм до 28 нм. Освоение технологий идет поэтапно: в 2026–2027 гг. — 350 и 250 нм, в 2028–2029 гг. — 180 и 90 нм, к 2030 г. — 65 нм, в перспективе — 28 нм. Проектная мощность — не менее 5,5 тыс. фотошаблонов в год с возможностью наращивания до 10 тыс. заготовок.

Совокупный бюджет центра составляет не менее 31,7 млрд руб., из которых 24,3 млрд выделил Минпромторг на закупку и оснащение завода оборудованием, а 7,4 млрд направило Правительство Москвы на строительство. Изначально смета оценивалась в 3,6 млрд руб., но была пересмотрена в сторону увеличения вдвое после поручения вице-премьера Дениса Мантурова о расширении техзадания: центр должен обеспечить последовательное наращивание мощностей для выпуска фотошаблонов с проектными нормами 28 нм.

Логичный шаг

«Эти активы логично дополняют другие предприятия "ОМК", если стоит задача создания полного цикла производства: от дизайна кристаллов и подготовки фотошаблонов до выращивания полупроводниковых структур на пластинах, сборки и тестирования микросхем, — рассказал CNews независимый эксперт и автор Telegram-канала RusMicro Алексей Бойко. — Не менее важен контроль чистоты химических газов и материалов, используемых в производстве».



Включение «НТЦ ФШ» и МИЛМ в единый контур «ОМК» позволит снизить зависимость от внешних поставщиков. «Так как сейчас российские фабрики вынуждены заказывать фотошаблоны за рубежом, что ставит их в уязвимое положение, — говорит собеседник CNews среди топ-менеджеров производителей микроэлеткроники. — Собственный центр должен решить проблему создания доверенной микроэлектроники».

Он отметил, что фотошаблоны — основа литографии при производстве чипов, и основными их заказчиками выступают «Микрон» и «НМ-Тех».

МИЛМ обеспечивает испытательную и аналитическую инфраструктуру для ЭКБ, материалов и технологических сред, говорит Константин Лапотко, руководитель проектов холдинга SNDGLOBAL. «В совокупности это уменьшает зависимость от внешних поставщиков и лабораторий именно в тех местах, где замена поставщика может затрагивать весь производственный процесс», продолжает он.

Однако эксперт предостерегает, если такие центры превратятся исключительно во внутренние подразделения крупного холдинга, их потенциал может использоваться уже, чем при работе с несколькими производителями и разработчиками. «Консолидация имеет смысл именно при сохранении технологической специализации и достаточной загрузки этих центров», — заключает Лапотко.

Проблемы же этого проекта похожи на все основные проблемы российской микроэлектроники, отмечают эксперты. Сюда относится высокотехнологическое оборудование, финансирование, материалы и кадры.

Справка об «ОМК»

«Объединенная микроэлектронная компания» — это создаваемая в России мегаструктура, которая должна консолидировать ключевые микроэлектронные активы страны. Юридической базой для нее стала дочерняя структура Сбербанка — ООО «Интегральные системы», которое ранее приобрело часть ГК «Элемент».

В периметр ОМК планируется включить производственные активы «Элемента», «НМ-Тех» и «Ангстрем». Также рассматривается включение компании «Элко».

На развитие ОМК до 2036 г. планируется направить 1,1 трлн рублей: 750 млрд из бюджета и 250 млрд от Сбербанка. Одним из источников госфинансирования станет технологический сбор на электронику, вводимый с 1 декабря 2026 г.

«ОМК» должна выстроить полный цикл производства микроэлектроники: от разработки до серийного выпуска. Продуктовый портфель планируется сфокусировать на интегральной электронике для спецзаказчиков и регулируемого сегмента, силовой электронике и компонентах для транспорта, промышленности и городской инфраструктуры.