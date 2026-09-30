Европа больше не покупает новые литографы ASML. Новые заводы почти не строятся, имеющиеся закрывают

В Европе до нуля упал спрос на новейшие литографы для производства современных чипов. Главный их поставщик, ASML, почти ничего не зарабатывает в этом регионе – Европа дает 0% ее выручки. Новые заводы в Старом свете почти не строятся, а те, что уже возведены, могут закрыться.

Предложение есть, спроса нет

Европейские заводы по производству микросхем полностью перестали покупать литографы нидерландской компании ASML, пишет Tom’s Hardware. И дело тут не в самих литографах – ASML как была крупнейшим их поставщиком в мире с долей более 90%, так и остается, просто фабрикам в Старом свете столь современное оборудование оказалось ни к чему.

Согласно отчету самой ASML, по итогам первой половины 2026 г. деятельность в Европе принесла ей 0% выручки. Иными словами, с 1 января по 30 июня 2026 г. она не продала здесь ни единого литографа.

Ситуация оказалась еще более плохой, нежели была в 2025 г., когда ASML заработала в Европе лишь 1% выручки. Для сравнения, в 2024 г., всего два года назад, этот показатель составлял 5%.

«Мы не продаем в Европе вообще ничего», – заявил исполнительный вице-президент ASML по глобальным связям с государственными органами Франк Хемскерк (Frank Heemskerk).

Все очевидно

По словам Хемскерка, нет никакой тайны в том, почему ASML, будучи европейской компанией, почти за весь год ничего не заработала на родном для нее рынке. Топ-менеджер вендора уверен – все дело в том, что европейские компании мало инвестируют в производство полупроводников. Также он добавил, что в регионе строится слишком мало новых крупных фабрик.

ASML Нулевая выручка в Европе не влияет на финансовую стабильность ASML

Основной потребитель продукции ASML – это Тайвань в лице компании TSMC, самого крупного в мире контрактного производителя микросхем. Она выпускает чипы по самым передовым топологиям, включая 2 нм, а в списке ее клиентов – крупнейшие ИТ-компании с мировым именем: Apple, AMD, Nvidia, MediaTek, Qualcomm и многие другие. Также часть своих литографов ASML сбывает в Южную Корею и США.

Некоторые европейские заводы по выпуску чипов и вовсе закрываются. В августе 2024 г. CNews писал о планах американской компании Coherent по остановке своей британской фабрики по выпуску полупроводников, одной из крупнейших в Европе.

Крест ставить рано

Нулевая выручка – это самый худший результат ASML в Европе за последние пять лет. Однако важно подчеркнуть, что падение выручки компании в Старом свете нельзя назвать перманентным.

На это указывают результаты за период с 2022 по 2024 гг. включительно. В 2022 г. выручка ASML в Европе составила 2% от общей массы заработанных ею денег, в 2023 г. ее доля поднялась до 4%, а в 2024 г. – до 5%.

Иными словами, почти на самом дне в Европе ASML прежде уже бывала. Впрочем, на самое дно с точки зрения выручки она за последние пять лет опустилась впервые.

При всем этом с финансами у компании проблем нет. Как пишет Tom’s Hardware, являясь единственным в мире поставщиком систем литографии с использованием экстремального ультрафиолета (EUV), ASML занимает первое место по рыночной капитализаци среди всех европейских компаний. В настоящее время она оценивается примерно в $660 млрд.

За помощью к властям

Отрапортовав о нулевой выручке в Европе по итогам первой половины 2026 г., ASML призвала власти Евросоюза помочь создать спрос на европейские микросхемы. «Европа не инвестирует и потому что в Европе не строятся заводы по производству микросхем. Это действительно вызывает беспокойство», – заявил Франк Хемскерк.

«Здесь просто нет спроса на такие высокоспециализированные машины (EUV-литографы – прим. CNews), – добавил Хемскерк. – В этом и проблема. Поэтому, помимо попыток привлечь инвестиции за счет капитала со стороны предложения, мы должны сделать гораздо больше для создания спроса. Поэтому мы в ASML также прилагаем огромные усилия и ведем переговоры с Урсулой фон дер Ляйен (Ursula Gertrud von der Leyen, председатель Европейской комиссии – прим. CNews) в Европе, говоря: "Постарайтесь использовать рыночную силу и динамизм, которые в Европе действительно существуют в ряде областей"».