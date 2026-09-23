Власти оштрафовали разработчика микросхем для космоса на 175 миллионов

Минпромторг оштрафовал «Технологический центр» на 175,7 млн рублей за просрочку освоения серийного производства микросхем для космоса. Сумма неустоек достигла 84% стоимости контракта.

Штраф за срыв

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал подведомственный Министерству науки — научно-производственный комплекс «Технологический центр» на 175,7 млн руб. Причина — просрочка сдачи опытно-конструкторской работы «Цифра-И2» по созданию радиационно-стойких микросхем для космических применений.

Контракт между министерством и «Технологическим центром» был заключен в декабре 2016 г. на сумму 215,6 млн руб. Срок сдачи четвертого этапа — 30 июня 2019 г. Фактически работы выполнены 21 сентября 2020 г. Просрочка составила 449 дней (превысила год).

При этом в сентябре 2019 г. Минпромторг уже штрафовал компанию по этому контракту на 6,1 млн руб. То есть всего сумма неустоек достигла 181,8 млн руб. (84% от суммы контракта).

Что разрабатывалось

«Технологический центр» должен был освоить серийное производство на отечественном предприятии серии радиационно-стойких быстродействующих многофункциональных логических микросхем на базовом матричном кристалле и микросхемы ШИМ-контроллера для вторичных источников питания, работающих по двухтактной схеме, для космических применений.

© orcearo / Фотобанк Фотодженика Минпромторг оштрафовал исполнителя за срыв производства чипов

Такие микросхемы — это «мозги» и «сердце» космической электроники, пояснил CNews собеседник на рынке микроэлектроники. По его словам, логические микросхемы на базовом матричном кристалле (БМК) используются для обработки информации и управления в спутниках, а ШИМ-контроллеры управляют питанием бортовых систем.

За рубежом их делают в основном американские компании. AMD (Xilinx) выпускает радиационно-стойкие FPGA семейств Virtex и Versal, которые используются в космических аппаратах и Microchip Technology производит линейку FPGA с встроенной защитой от радиации.

Не первый штраф

Это не первый штраф компании. Минпромторг уже оштрафовал подведомственный Минобрнауки НПК «Технологический центр» на 123,5 млн руб. за срыв освоения серийного производства микросхем.

Микросхемы должны стать заменой серии ADuM компании Analog Devices (ADuM1201, ADuM1400, ADuM3440 и др. — это известная линейка iCoupler).

Что известно об исполнителе

«Технологический центр» был основан в июне 1988 г. как университетский исследовательский центр Московского института электронной техники, а в 2000 г. зарегистрирован как самостоятельная организация. Располагается в Зеленограде.

Компания занимается разработкой микросхем.