Amazon не может восстановить свои ЦОДы после ударов Ирана. Часть данных утрачена безвозвратно

Восстановление доступа невозможно

Облачный провайдер Amazon Web Services (AWS) признал невозможным восстановление доступа к ресурсам и данным в некоторых из зон доступности на Ближнем Востоке, пострадавших в ходе вооруженного конфликта между США и Ираном, пишет The Register.

Согласно данным сервиса AWS Health Dashboard, вся информация, размещенная в бахрейнском облачном регионе (me-south1), по-прежнему недоступна клиентам. Вероятно, значительная часть этих данных не подлежит восстановлению вовсе.

«После тщательной проверки мы пришли к выводу, что не можем восстановить доступ к ресурсам и данным, размещенным лишь в этом регионе», – говорится в сообщении AWS.

фото: Amazon AWS продолжает «разгребать» последствия атак Ирана на свою инфраструктуру на Ближнем Востоке

Бахрейнский облачный регион AWS разделен на две зоны доступности. Первая из них была выведена из строя в марте 2026 г. в результате атаки Ирана на инфраструктуру ближневосточных союзников США. Провайдер тогда порекомендовал клиентам перенести рабочие нагрузки в другие регионы, и большая часть из них к рекомендациям прислушалась. В апреле AWS потеряла и вторую зону доступности, а с ней – и весь бахрейнский регион целиком.

В ОАЭ ситуация схожая

Чуть менее тяжелая ситуация с сервисами AWS сложилась в ОАЭ. Здесь у американского гиперскейлера имеется сразу три зоны доступности. Дата-центры, обслуживающие AWS и расположенные в этих зонах, были повреждены в результате мартовских ударов иранских беспилотников. Одна из зон – mec1-az2 – до сих пор не функционирует, и AWS пока не удается восстановить к ней доступ. В зонах mec1-az3 и mec1-az1 продолжаются восстановительные работы.

Как утверждают в AWS, большей части клиентов удалось перенести нагрузки и перезапустить их в других облачных регионах сервиса, восстановив данные из резервных копий или скопировать часть из них из облака в регионе ОАЭ – те, что остались целыми после выхода из строя инфраструктуры Amazon.

Сроки окончания ремонта неизвестны

AWS продолжает ремонт поврежденной инфраструктуры дата-центров на Ближнем Востоке, но не называет конкретных дат возобновления работы регионов в полную силу.

По данным Tom’s Hardware, какой-либо свежей информации на этот счет клиентам, державшим свои данные и приложения в бахрейнских, дата-центрах следует ожидать в начале 2027 г. Новости относительно судьбы инфраструктуры AWS обещают «в течении следующих нескольких месяцев».

В AWS подчеркивают, что техподдержка сервиса готова оказать всяческую помощь клиентам, заинтересованным в переносе данных и приложений из «проблемных» в стабильно функционирующие регионы. Провайдер рекомендовал данный «маневр» сразу после первых атак Ирана. Рекомендация остается в силе.

Как устроены облачные регионы AWS

В терминологии AWS облачный регион – географическая территория, разделенная на несколько изолированных зон доступности (Availability Zone; AZ). В каждой зоне находится один или несколько дата-центров, каждый из которых запитан от отдельного источника электроэнергии, имеет независимую систему охлаждения и соединен с другими инфраструктурными объектами по выделенной линии.

В AWS клиентам рекомендуют распределять имеющиеся ресурсы и приложения, «крутящиеся» в облаке, сразу по нескольким зонам доступности. Такой подход позволяет сохранить их в целости и сохранности при выходе из строя одной из них. Однако при потере облачного региона целиком он не сработает. На этот случай пользователю облака необходимо предусмотреть план аварийного восстановления, предусматривающий использование ресурсов других облачных регионов.

Сразу же после первых ударов Ирана AWS и некоторые другие провайдеры порекомендовали клиентам не ожидать возобновления нормальной работы ближневосточных облачных регионов, а вместо этого создать копию уцелевших информационных ресурсов и разместить ее в одном из надежных регионов, желательно – в Европе.

Операция США против Ирана

28 февраля 2026 г. Министерство обороны Израиля заявило об атаке на Иран. Тогда совместными силами США и Израиль нанесли масштабную серию совместных ракетных ударов по Ирану. Как стало известно ранее, верховный лидер Ирана Али Хаменеи (Ali Khamenei) погиб в результате атак со стороны Израиля и США, тогда в стране объявили сорокадневный траур и ввели нерабочую неделю.

Иранскими ударами, нанесенными в ответ на начало военной операции США и Израиля против этой страны, было в числе прочего повреждено несколько важных зданий и других объектов в ОАЭ. В частности, повреждения получили самый высокий небоскреб в мире «Бурдж Халифа», дубайский аэропорт и крупнейший на Ближнем Востоке контейнерный порт Джебель-Али.

Вечером 1 марта 2026 г. представители Amazon сообщили, что в дата-центре AWS (AWS) произошел пожар и отключилось электричество после того, как в него попали некие предметы и осколки.