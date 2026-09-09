Госзаказчики ради экономии стали чаще закупать импортные принтеры и МФУ, потому что они дешевле российских

Госзаказчики начали экономить на закупках принтеров, сканеров и МФУ. Расходы на закупки этих устройств в первой половине 2026 г. сократились почти на 40%. Импортозамещение отошло на второй план. В тендерах стала чаще запрашиваться импортная техника, выигрывающая по цене у российской.



Сокращение объема закупок

Госзаказчики снизили расходы на закупки принтеров, сканеров и МФУ (многофункциональное устройство) в I полугодии 2026 г. на 38% по сравнению с таким же периодом 2025 г. (до 3,48 млрд руб.), приводят «Ведомости» данные «Росэлторга». По информации «РТС-тендера», показатель сократился на 21%, до 8,1 млрд руб.

Начальная максимальная цена (НМЦ) госконтракта на площадке «Росэлторг» на закупку принтеров упала сразу на 71,6% (до 616,2 млн руб.). НМЦ на закупку сканеров сократилась на 41,6% (до 372,7 млн руб.), на МФУ — на 35,8% (до 2,76 млрд руб.).

Больше всего средняя цена снизилась на оргтехнику стоимостью от 2 млн руб. Совокупный объем таких сделок упал примерно на четверть (с 7,9 млрд до 5,9 млрд руб.), при том, что количество тендеров почти не изменилось (716 против 719 за I полугодие 2025 г.).

magnific.com/magnific Госзакачки экономят бюджеты, выделенные на закупку копировальной техники

В целом количество процедур на приобретение принтеров уменьшилось на 9% (до 1,47 тыс.), Количество тендеров на покупку сканеров и МФУ выросло на 19,3% (до 549) и 7,6% (до 5,15 тыс.) соответственно.

Спрос на более дешевый импорт растет

В «Росэлторге» отметили также рост спроса на иностранные бренды. Печатно-копировальная техника японской марки Kyocera упоминалась в 30 процедурах, а годом ранее — в 24. Количество запросов с упоминанием китайского Pantum выросло с 8 до 21, японского Canon — с 9 до 20, американского HP — с 14 до 17.

Российская «Катюша» упоминалась в 13 процедурах, а в прошлом году — в 11. По этому показателю в I полугодии 2026 г. она опустилась с третьего на пятое место.

Снижение интереса к отечественным принтерам объясняется дороговизной устройств, сказал один из дистрибуторов: цена на них «не вписывается в те бюджеты, которые сейчас есть у заказчиков». «Поскольку из российских решений в реестре Минпромторга есть только "Катюша", эта фирма, как монополист, устанавливает любую стоимость своей продукции в госзакупках», — добавил собеседник издания.

Представитель производителя «Катюш» заявил, что их цены в среднем находятся на уровне иностранных аналогов, а в крупных долгосрочных проектах с большим объемом поставок даже ниже. Он утверждает, что в 2026 г. компания ни разу не повышала стоимость продукции для дистрибуторов, хотя производственные издержки выросли, особенно в связи с глобальным удорожанием оперативной памяти.

Экономия госбюджета

Занижение стартовой цены госзакупок печатно-копировальной техники дает возможность сэкономить бюджетные средства, пояснил независимый эксперт Александр Сурков.

В текущих санкционных условиях, когда вместо 100 различных вариантов осталось только три-четыре, техника Kyocera является наиболее доступным импортным решением, а «Катюша» в схожих ценовых сегментах действительно пока уступает, сказал руководитель департамента информационных технологий Mons (входит в ГК «Корус консалтинг») Евгений Пивоваров.

Заказчики стали осторожнее с бюджетами, рынок идет к удешевлению каждой закупки, считает директор департамента компьютерной периферии «Марвел-дистрибуции» Петр Горбей.

Директор департамента «Печатная техника» производителя электроники Fplus Вадим Беляков полагает, что цифры «Росэлторга» говорят о возвращении рынка к привычной структуре и объемам. Спад 2026 г. он назвал логичным после аномально высоких закупок принтеров для госсектора годом ранее.