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Любимая россиянами страна полностью запретила строительство ЦОД

Власти Таиланда приостановили строительство всех центров обработки данных в стране на время разработки законов, регулирующих их деятельность. По окончании моратория в стране для дата-центров может быть введена «плата за использование ресурсов».

Строительство ЦОД приостановлено

Национальный совет экономического и социального развития Таиланда постановил приостановить строительство всех центров обработки данных (ЦОД) в стране, пишет Register.

О причинах запрета не сообщается. Издание указывает только на то, что недовольство населения развитием ЦОД стало серьезной проблемой в Таиланде. Уже известно, что рассматривается вопрос о введении «платы за использование ресурсов», чтобы дата-центры не увеличивали расходы местных жителей.

Решение будет действовать, пока ведется работа над созданием всего пакета нормативных актов для отрасли. Сроки работы пока не определены.

Национальный совет планирует сначала собрать и оценить всю информацию о ЦОД, потребляющих более 2 МВт электроэнергии. В опубликованном после заседания Комитета по политике в сфере ЦОД коммюнике премьер-министр и министр внутренних дел Таиланда Анутин Чарнвиракул (Anutin Charnvirakul) заявил, что у Правительства нет достоверных данных о количестве действующих объектов или о планах строительства новых ЦОД,

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Mathew Schwartz / unsplash.com
Таиланд остановил строительство ЦОД до разработки законов, регулирующих отрасль

Таиланд - одно из любимейших россиянами туристических направлений. С начала 2026 г. по конец июня, по данным Министерства туризма и спорта Таиланда, страну посетило около 1 млн россиян (997 тыс.). Таиланд занял четвертое место по полярности у российских путешественников после Турции, Египта и Китая, писал ТАСС в начале августа 2026 г.

Создание экосистемы

Совет экономического и социального развития дал операторам и инвесторам неделю на предоставление информации о своей деятельности, необходимой для разработки единой нормативно-правовой базы.

Чарнвиракул назвал ЦОД важной частью экономики. Власти собираются четко спланировать, сколько ЦОД необходимо стране и какого формата должны быть эти объекты, а также сформулировать систему оценки будущих проектов, чтобы они «приносили наибольшую выгоду Таиланду».

Результатом этой работы должна стать продуманная экосистема центров обработки данных, которая «создаст ощутимую и устойчивую добавленную стоимость для тайской экономики».

Привлечение инвестиций

По данным Международного валютного фонда, опубликованным в отчете «База данных прогнозов мировой экономики, октябрь 2024 г.», ВВП Таиланда по паритету покупательной способности составил 8,5 триллионов бат ($627 млрд), что поставило страну на второе место по величине экономики в Юго-Восточной Азии после Индонезии.

На 2024 г., по оценке аналитиков консалтинговой компании Kearney, Таиланд также занимал второе место в мире в перечне наиболее перспективных с точки зрения развития полупроводникового сектора развивающихся стран, уступив только Индии.

В феврале 2025 г. CNews писал о планах Таиланда усилить свои позиции в сфере производства полупроводников и прочей электронной продукции за счет иностранных инвестиций. К 2029 г. в национальную полупроводниковую отрасль планировалось привлечь дополнительный иностранный капитал в размере 500 млрд бат (около $15 млрд). Приоритетными направлением называлось развитие сегмента силовых полупроводников, которые в том числе находят применение в развертывании дата-центров.

Серьезным региональным конкурентом Таиланда в этом плане является Малайзии. Как писал в мае 2024 г. CNews, это небольшое государство позиционирует себя в качестве «нейтральной территории», где рады инвесторам из любого уголка планеты.

Анна Любавина

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