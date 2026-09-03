Водительские права министра обороны США и еще 153 миллиона прав в открытой продаже. По привычке обвиняют Россию

В даркнете в течение ограниченного времени были доступны для покупки данные более чем 153 млн водительских удостоверений из США и Канады, а также миллионы других документов. Онлайн-сервис рекламировался на российском киберпреступном форуме Exploit. Среди них оказалось удостоверение министра обороны США Пита Хегсета (Pete Hegseth). Предварительная проверка данных показывает, что временные метки совпадают с моментами использования удостоверений личности в определенных ИТ-сервисах.

Продажа персональных данных

Федеральное бюро расследований (ФБР) США расследует дело о массиве данных, содержащем более 153 млн водительских удостоверений, выставленных на продажу в даркнете, пишет Tom’s Hardware.

К концу августа 2026 г. в даркнете появился новый онлайн-сервис Nexus, предлагающий сканы более чем 153 млн водительских удостоверений граждан США и Канады, об этом написал на своем блоге эксперт-расследователь специализирующегося на кибербезопасности Брайан Кребс (Brian Krebs). Среди них оказалось удостоверение министра обороны США Пита Хегсета (Pete Hegseth).

По данным источника Кребса, Nexus рекламировали на российском хакерском форуме Exploit. Представители ИТ-сервиса заявляли о доступе к цифровым сканам удостоверений личности более чем 170 млн человек в Северной Америке. Ранее владелец предложил на Exploit водительские права самого источника Брайана Кребса в качестве бесплатного образца.

Photogenica - VitalikRadko База из 153 млн водительских прав США и Канады оказалась в продаже на российском хакерском форуме. В базе был и документ министра обороны США

Кребс предположил, что ИТ-сервис использует изображения, собранные компанией из штата Луизиана, которая занимается проверкой личности. Отделение ФБР в Новом Орлеане начало расследование источника этих данных.

Что предлагал сервис

Согласно заявлениям создателей, в базе Nexus находилось более 153 млн водительских удостоверений граждан США и Канады, около 10 млн удостоверений личности, 3 млн загранпаспортов и минимум 579 тыс. медицинских карт. Поиск только по канадским документам выдавал примерно 1,1 млн результатов, большая часть из которых приходилась на Онтарио. Среди документов также фигурировали карты для покупки марихуаны в специализированных магазинах.

Создатели утверждали, что изображения получены в результате взлома крупной ИТ-платформы по проверке личности, среди клиентов которой есть множество компаний из списка Fortune 500. По их словам, базу пополняли уже более года. С 31 августа 2025 г. по 1 сентября 2026 г. количество записей о водительских удостоверениях выросло почти на 400 тыс., что указывало на активное расширение.

Как данные попадали в базу

Сканы водительских удостоверений Брайана Кребса и его матери появились в Nexus в тот день, когда они брали автомобиль напрокат в сервисе Hertz и передавали документы для сканирования. Исследователь в области безопасности и конфиденциальности Зак Эдвардс (Zach Edwards) также обнаружил свои права в архиве ИТ-сервиса после сканирования документа в супермаркете по продаже каннабиса Planet 13.

В 2022 г. компания IDScan, разработчик технологий проверки личности, объявила об эксклюзивном соглашении на обслуживание магазинов Planet 13 по всей территории США. IDScan обрабатывает запросы на проверку личности для более чем 1 тыс. магазинов по продаже марихуаны в 19 штатах. На сайте компании указано, что ее услуги используют многочисленные бренды, включая Hertz, Target, FedEx, Motorola Solutions и Caesars Entertainment. Технология сканирует удостоверения инфракрасным и ультрафиолетовым светом. По данным IDScan, ее ИТ-системы выполняют свыше 21 млн проверок в более чем 20 тыс. точек по всему миру. Компания базируется в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Реакция и расследование

После запроса Кребса, представители IDScan сообщили о проведении внутреннего расследования, но не дали содержательных ответов на конкретные вопросы журналиста. Затем Кребса подключили к телефонному разговору с шестью агентами ФБР, во время которого ему сообщили о начале расследования в Новом Орлеане.

Ведущий исследователь Cybera Ларри Болдуин (Larry Baldwin) отметил, что сканы лицевой и оборотной стороны его водительских удостоверений в Nexus содержат временные метки, соответствующие дате аренды автомобиля в Hertz. По его оценке, появление такого онлайн-сервиса создает серьезные угрозы безопасности и конфиденциальности. Государственные водительские удостоверения часто используются для подтверждения личности при открытии кредитных линий. Кроме того, от распространения личных данных могут пострадать люди, скрывающиеся от домашнего насилия или находящиеся в программе защиты свидетелей.

Позже Кребс сообщил, что Nexus пропал из даркнета. Стартовая страница сайта уведомляет, что ИТ-сервис больше недоступен.