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Samsung впаривает дешевые поддельные ТВ под видом дорогих с продвинутым экраном. Российские покупатели в группе риска

TCL подала иск против Samsung за ложную рекламу ТВ с экраном Mini LED. Она утверждает, что Mini LED в них нет и в помине – используется обычный ЖК-экран. TCL считает, что проблема касается линейки телевизоров Samsung M – многие из них продаются в России.

Samsung ответит в суде

Китайская компания TCL, популярный в России производитель телевизоров, обвинил Samsung в ложной рекламе ее телевизоров М-серии. Как пишет Reuters, TCL уверена – в этих ТВ нет экранов Mini LED – есть только обычная ЖК-панель, а сами телевизоры вообще взяты из старой линейки. Эти ТВ продаются, в том числе, и в России.

Технология Mini LED – это, по сути, дополнительный массив в составе экрана, состоящий из микроскопических светодиодов, которые намного меньше тех, что используются в обычных матрицах. За счет этого можно получить, например, локальное затемнение экрана путем «разделения» его на несколько зон с независимой регулировкой яркости подсветки у каждой.

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Samsung
TCL уверена: в рекламе Samsung используются недостоверные сведения

Иными словами, mini-LED позволяет заметно улучшить качество изображения без необходимости перехода на более дорогостоящие OLED-панели.

За помощью в выводе Samsung на чистую воду TCL обратилась в суд. Она просит, в числе прочего, заставить Samsung выплатить компенсацию в неустановленном размере. В иске названия моделей не приводятся, только линейка – М-серия.

Россиян тоже зацепило

Свой иск TCL подала в федеральный суд Лос-Анджелеса (США). В документе сказано, что Samsung «взяла дешевую модель, не относящуюся к серии Mini LED, из переработанной линейки продукции и продавала ее публике как «премиальную» модель Mini LED по привлекательной цене» (took a cheap, non-Mini LED model from a recycled product line and peddled it to the public as a 'supreme' Mini LED model at an attractive price point).

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Один из смарт-ТВ Samsung M с экраном Mini LED

Reuters не уточняет, жителям каких стран Samsung показывала ложную (по заверению TCL) рекламу телевизоров М-серии. Если суд докажет подлог, то выяснится, что россияне тоже могли быть обмануты.

На сайте Samsung представлено большое количество телевизоров М-серии, и рядом с каждым из них есть пометка о наличии экрана Mini LED. В их числе – 85-дюймовый смарт-ТВ M80H 2026 модельного года. Индекс его модели – UE85M80HAUXPY, и точно такой же телевизор редакция CNews обнаружила на крупнейших российских маркетплейсах, а также в каталоге ритейлера DNS.

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Samsung M в российской рознице

На момент выхода материала россияне могли купить UE85M80HAUXPY за 170 тыс. руб.

Не виноватая я

Свое заявление против Samsung сделал и адвокат TCL Р.К. Харлан (R.C. Harlan). «Ложная реклама Samsung ввела в заблуждение потребителей, желавших получить более высокое качество изображения, характерное для телевизоров Mini LED, заставив их покупать продукцию Samsung с ложной маркировкой, что несправедливо нанесло ущерб продажам, репутации и ценным технологиям TCL», – сказал он.

Samsung оперативно отреагировала на выпад своего китайского конкурента. 1 сентября 2026 г. она заявила, что намерена решительно защищаться от иска и «полностью уверена в качестве и точности описаний своей продукции» (fully behind the quality and accuracy of our product descriptions).

Забота о покупателях или пиар

Как пишет Reuters, в иске TCL говорится, что технология Mini LED в ее собственных телевизорах обеспечивает «значительно лучшее изображение с большим динамическим диапазоном и более высокими коэффициентами контрастности» (substantially better picture ⁠with greater dynamic range and higher contrast ratios.).

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Также TCL утверждает, что обогнала Samsung по продажам телевизоров Mini LED в США в период с 2023 по 2025 гг., отмечает Reuters. По мнению TCL, причина в неконкурентоспособной цене, по которой Samsung продавала свои ТВ в тот период.

В иске упомянуто и то, что в марте 2026 г. Samsung выпустила несколько новых ТВ М-серии и продавала и дешевле самых доступных телевизоров TCL с экраном Mini LED от TCL. Авторы иска объясняют низкую цену тем, что телевизоры M-серии «не содержат никаких технологических достижений, связанных с технологией Mini LED» (contain none of the ⁠technological advancements associated with Mini LED technology), и являются переработанными версиями стандартных LED-телевизоров Samsung.

Геннадий Ефремов

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