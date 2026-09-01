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За срыв разработки власти чуть не оштрафовали дизайн-центр на 1,2 миллиарда, но снизили штраф в четыре раза

Минпромторг насчитал пени для НИИМА «Прогресс» за шестилетнюю просрочку создания модуляторов в 1,2 млрд руб. Но по правилам пришлось урезать неустойку до суммы, не превышающей полную стоимость госконтракта. 

Штраф на всю сумму контракта

Как выяснил CNews, Минпромторг оштрафовал АО «Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры «Прогресс» (АО «НИИМА «Прогресс») на 292,18 млн руб. — полную стоимость госконтракта. Штраф выставлен за срыв разработки радиационно-стойких модуляторов. Информация об этом содержится в карточке контракта на портале госзакупок.

Согласно документации, срок сдачи третьего этапа работ был установлен на 30 ноября 2018 г., однако фактически работы были выполнены лишь 21 сентября 2020 г. — просрочка составила 661 день. Четвертый этап работ должен был быть завершен к 30 июня 2019 г., но фактическая дата выполнения — 11 декабря 2025 г. Просрочка по этому этапу достигла 2356 дней (более шести с половиной лет).

Размер пени по расчетам Минпромторга превысил 1,2 млрд руб., однако в соответствии с условиями контракта сумма неустойки не может превышать его цену, поэтому штраф был ограничен суммой в 292,18 млн руб.

Что надо было разработать

Госконтракт предусматривал выполнение опытно-конструкторской работы «Разработка и освоение серийного производства на отечественном предприятии радиационно-стойких прецизионных модуляторов и демодуляторов со встроенными делителями частоты» с шифром «Высотка-И2».

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Изображение от freepik
Минпромторг оштрафовал НИИМА «Прогресс» почти на 0,5 млрд

Эти устройства используются для формирования квадратурных сигналов — ключевого элемента систем передачи и обработки информации. Такие компоненты востребованы в авиационной электронике, системах специальной связи и других критических областях, где требуется устойчивость к радиационному воздействию.

Кто исполнитель

АО «НИИМА «Прогресс» — один из ведущих российских дизайн-центров в области микроэлектроники. Институт основан в 1987 г. Институт проектирует СБИС «Система на Кристалле», разрабатывает и производит ГЛОНАСС/GPS навигационные приемники и пр.

Несмотря на это, институт регулярно сталкивается с претензиями Минпромторга по срывам сроков по госконтрактам. В 2025–2026 гг. ведомство уже штрафовало «Прогресс» по нескольким проектам: на 429,3 млн руб. за задержку серийного производства чипов для высокоскоростных сетей передачи данных и на 24,5 млн руб. за просрочку освоения производства аналогов западных микросхем для интерфейса USB 2.0.

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Кристина Холупова

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