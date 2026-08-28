Россияне нашли противоядие от блокировок интернета. В стране растет популярность древних методов связи

В эпоху мессенджеров и социальных сетей вся Россия переходит на голосовые звонки и SMS, пик актуальности которых пришелся на 2000-е годы. В ряде регионов россияне тратят на звонки по 16 часов своей жизни в месяц, притом с отдаленностью от Москвы это совершенно не связано. Популяризация классических методов связи происходит на фоне непрекращающихся блокировок мобильного интернета.

Назад, в прошлое

Жители России начали очень активно пользоваться голосовыми вызовами и SMS-сообщениями – услугами, которые доступны им с середины 1990-х годов. Больше всего они были востребованы в 2000-е годы, когда сотовая связь в стране резко подешевела, а быстрый мобильный интернет еще не появился.

В некоторых регионах россияне запросто могут тратить в среднем до 16 часов своей жизни в месяц. Как сообщили CNews представители компании «Экомобайл», это рекорд, он составляет 950 минут в месяц и принадлежит Калужской области.

Из этого следует, что интерес россиян к классическим методам связи никак не связан с расстоянием от их дома до столицы. Между Калугой и Москвой – всего лишь около 190 километров пути.

При этом в самой Москве средняя продолжительность обычных голосовых вызовов по сотовой связи составляет в среднем 386 минут в месяц. Это 6,5 часа в месяц на одного абонента, то есть москвичи разговаривают через сотовые сети почти в 2,5 раза меньше, чем жители Калужской области.

senivpetro / FreePik Россияне стали с большой охотой пользоваться голосовой связью

Статистика основана на обезличенных данных пользователей мобильной связи в России за 2024-2026 гг. Для оценки использовались средние показатели за этот период, в том числе доступные данные за 2026 г.

Регионы-рекордсмены

Заняв первое место по средней продолжительности голосовых вызовов, Калужская область довольно сильно оторвалась в этом плане от основного конкурента в лице Вологодской области. Здесь средняя длительность разговоров на одного абонента составляет 739 минут в месяц.

Тройку лидеров замыкает Костромская область (709 минут), на четвертом месте – Улан-Удэ (651 минута). В этих регионах жители говорят по телефону в среднем 11–12 часов в месяц, отмечают эксперты компании «Экомобайл».

В хвосте этого рейтинга находится Карачаево-Черкесская Республика. Местным жителям настолько неинтересно голосовое общение по сотовым сетям, что им достаточно даже не минуты – всего-навсего девяти секунд в месяц (в среднем). Редакция CNews обратилась к представителям «Экомобайл» с вопросом о причинах нелюбви жителей этого региона к голосовым вызовам и ожидает ответа.

На предпоследнем месте находится Норильск – здесь на голосовые вызовы тратят в среднем 12 минут в месяц. Перед ним расположилась Тула (52 минуты в месяц на пользователя).

У вас новое сообщение

Наряду с голосовыми вызовами россияне не забывают и про SMS-сообщения. Как сообщал CNews, их популярность стала расти во второй половине 2025 г. Впрочем, интерес к ним у жителей страны пока явно не такой ажиотажный по сравнению с голосовой связью. В России все еще не пишут сотни сообщений – наибольшее количество SMS (в среднем 9,96 сообщения на пользователя в месяц) отправляют жители Тюмени.

Москва здесь, в отличие от предыдущего рейтинга, взяла «серебро». В столице на каждого абонента приходится 6,58 сообщений в месяц. Далее идут Ставрополь (3,82 сообщения) и Ростов-на-Дону (3,8 сообщения).

В подавляющем большинстве российских регионов один абонент отправляет в среднем одно-три SMS-сообщения в месяц. Однако есть и исключения.

Так в ряде территорий, включая республики Северного Кавказа, эти показатели снижаются до минимальных (точное число в «Экомобайл» не указали). CNews поинтересовался у «Экомобайл» о причинах отсутствия у жителей Северного Кавказа интереса к SMS и ожидает ответа.

Важно подчеркнуть: статистика учитывает исключительно исходящие SMS, отправленные абонентами. В нее не входят сервисные сообщения госсервисов, банков, и других организаций.

Логика есть

Жители России тратят минуты и часы своей жизни на голосовые вызовы по сотовым сетям на фоне регулярных перебоев в работе мобильного интернета. Без него не функционируют почти мессенджеры, даже те, что еще не заблокированы на территории страны. А именно они являются основными заменителями обычных звонков и SMS-сообщений, ведь в них можно общаться текстом, голосом и даже по видеосвязи.

В некоторых регионах мобильного интернета может не быть неделями. Показательный пример – Москва, где его отключили почти на весь март 2026 г. Впрочем, одновременно с ним операторы временно поломали еще и SMS вместе с обычными звонками, ненадолго сделав сотовую связь в столице совершенно бесполезной.

«Мы привыкли считать, что мессенджеры практически полностью вытеснили традиционные сервисы связи. Однако данные показывают более сложную картину. Голосовые звонки по-прежнему остаются важным инструментом общения для миллионов пользователей. SMS также сохраняют свою роль — прежде всего как сервисный канал, но не только. В отдельных регионах они продолжают использоваться как резервный способ связи», – сказал CNews основатель платформы управления связью «Экомобайл» Игорь Жиленко.