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Убыточный российский «убийца» MS Office раньше срока уволил гендиректора. Контракт с ним даже не собирались продлевать

Вячеслав Закоржевский уволен с поста генерального директора «Мойофис». Контакт с ним должен был закончиться в начале сентября 2026 г., но его сняли с должности заранее. Продлевать договор с Закоржевским никто не собирался – его замена уже найдена. Перестановки в руководстве происходят на фоне огромных финансовых проблем компании. Она закрывает офисы, масштабно сокращает штат, а главный акционер считает ее убыточным активом.

Нового контракта не будет

Российская компания «Мойофис», разработчик одноименного отечественного пакета офисных программ на замену Microsoft Office, почтового сервера Mailion и платформы для видеоконференций Squadus, сменила генерального директора. Как пишут «Ведомости», Вячеслав Закоржевский покинул этот пост, притом сделал он это раньше срока.

Собеседники издания в компании «Лаборатория Касперского» (мажоритарный акционер «Мойофис») утверждают: контакт Закоржевского должен был истечь в начале сентября 2026 г. Точную дату они не назвали, но в должность СЕО он вступил 1 сентября 2024 г.

Таким образом, контракт с Закоржевским компания разорвала на несколько дней раньше. По словам собеседников издания, компания не собиралась продлевать договор с ним.

Напомним, «Касперский» вошел в капитал «Мойофис» в 2019 г., купив долю в размере 29,5%. Впоследствии она была увеличена до 68,8%.

Преемник найден

Во многих крупных компаниях распространена практика работы без генерального директора, особенного когда нынешнего СЕО снимают внезапно. К примеру, так произошло с Intel – в конце 2024 г. пост гендиректора покинул Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), и компанией на протяжении нескольких месяцев управляли временные заместители. Новый СЕО Intel был назначен лишь в марте 2025 г. – им стал Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan).

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«Мойофис»
Причины увольнения Закоржевского «Мойофис» не раскрывает

С «Мойофис» случай другой – преемник Закоржевского был найден заранее. Новым гендиректором компании назначена глава ее же юридической службы Наталья Балясова. К моменту выхода материала не было известно, на какой срок с ней был подписан контракт.

Время уходить

Закоржевский перешел в «Мойофис» из «Лаборатории Касперского», где проработал 17 лет. Он прошел путь от вирусного аналитика до исполнительного вице-президента и начал руководить поддержкой продаж, клиентскимие сервисами и различными крупными проектами, даже государственными.

После ухода из «Мойофис» Закоржевский не вернется в «Лабораторию Касперского». Вместо этого он перейдет «на другую высокооплачиваемую должность», отметил источник «Ведомостей», но не уточнил, в какую именно компанию.

Сходство с Intel

В корпорации Intel Гелсингера сняли за то, что он довел компанию до глубочайшей финансовой ямы. При нем компания получила крупнейший в своей истории чистый убыток.

У «Мойофис» в плане финансов тоже далеко не все гладко. В начале августа 2026 г. CNews писал о закрытии компанией сразу нескольких своих офисов в России.

Согласно информации сервиса «Контур.Фокус», выручка «Мойофис» в 2025 г. обвалилась на 50% год к году, составив 1 млрд руб. За тот же период компания зафиксировала семикратный рост чистого убытка – до 8,82 млрд руб.

Сто рублей убытка

У «Мойофис» есть и другие финансовые проблемы. К примеру, сумма ее задолженности по договорам займов перед «Лабораторией Касперского» в 2025 г. увеличилась год к году более чем на треть – на 34% с 18,7 млрд руб. до 24,96 млрд руб.

Отметим также, что с весны 2026 г. в «Мойофис» проходят массовые сокращения персонала. «Режут» штат целых департаментов, притом, как сообщал CNews, некоторых сотрудников пытались оставить не только без работы, но и без компенсаций.

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Сокращения напрямую связаны с финансовым положением компании. Об этом писал Вячеслав Закоржевский во внутреннем письме сотрудникам. «Объем ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модель требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании», – говорится в письме Закоржевского.

Как пишут «Ведомости», к августу 2026 г. из 1073 работников, числившихся в штате на момент объявления о сокращениях, осталось 250-270

В июне 2026 г. основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский открыто назвал «Мойофис» убыточным активом, подчеркивает издание. По его словам, компания переведена в режим «медленного огня», что подразумевает снижение объемов разработки и поддержки ее продуктов.

История повторяется

Компания «Мойофис» была основана в 2013 г. Дмитрием Комиссаровым. Должность гендиректора в ней он занимал вплоть до 2022 г. На этом посту Комиссарова сменил Павел Калякин, но на нем он продержался лишь два года – столько же, сколько и Вячеслав Закоржевский.

Срок контракта с Натальей Балясовой к моменту выхода материала не раскрывался.

Геннадий Ефремов

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