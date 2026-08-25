Нейросетью не заменить. Российскому бизнесу обычные инженеры внезапно оказались нужнее программистов

В России образовался значительный дефицит инженеров и производственников. С их нехваткой каждый день сталкиваются более половин малых технологических компаний страны. Инженеры им оказались нужнее программистов – последних при необходимости можно частично или полностью заменить нейросетью.

Инженер, найдись

Российские малые технологические компании (МТК) столкнулись с дефицитом инженеров и производственников – как сообщили CNews в Фонде «Сколково», такие специалисты нужны почти половине МТК. Точную долю в Фонде не назвали.

В то же время в ИТ-кадрах, включая обычных программистов и специалистов по нейросетям, нуждаются ощутимо меньше компаний из числа МТК – 35%., говорится в исследовании «Малые технологические компании в России 2025». Отметим, что программистов все чаще заменяют нейросетями, которые с каждым днем оттачивают свой навык генерации программного кода. Как сообщал CNews, от увольнения и замены на ИИ не застрахованы даже самые опытные разработчики ПО со стажем в десятки лет.

МТК – это официальный государственный статус, который может быть присвоен небольшой компании. Его наличие означает, что у бизнеса есть своя технологическая база и как минимум один защищенный результат интеллектуальной деятельности.

В числе прочих критериев годовая выручка у МТК не должна превышать 4 млрд руб. Фирмы с выручкой от 100 млн руб. обязаны демонстрировать устойчивый рост не менее 10% за последние два года, чтобы не лишиться этого статуса.

Фото: pressfoto / FreePik Дефицит ИТ-кадров, инженеров и производственников в России не утихает

По данным Фонда «Сколково», МТК становятся заметным работодателем в российской экономике. К концу лета 2026 г. их общий штат насчитывал более 175 тыс. человек, а за год занятость выросла на 27%.

Общая беда

Согласно исследованию Фонда «Сколково», дефицит кадров в той или иной степени фиксируется в подавляющем большинстве российских МТК – 67%. В острой стадии нехватка находится в 20% таких компаний. Причем по мере роста бизнеса проблема лишь усиливается – среди компаний на стадии масштабирования высокую или по меньшей мере умеренную потребность в специалистах отмечают 78%.

Что касается именно ИТ-кадров, то МТК в первую очередь требуются именно классические разработки. На втором месте по востребованности – специалисты по встроенным системам, за ними идут эксперты инженерному программному обеспечению и искусственному интеллекту.

При этом МТК нередко прибегают к тактике «выращивания» таких специалистов из имеющихся работников вместо найма их «с улицы». Обучение и повышение компетенций своих сотрудников – это метод 60% малых технологических компаний, то есть большинства.

Многие компании используют оба решения – к примеру, найм новых специалистов практикуют 47% МТК.

Более трети компаний также перераспределяют задачи внутри команды, привлекают внешних специалистов на аутсорсинг и автоматизируют часть функций, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

Ничего удивительного

По мнению заместителя председателя правления по работе с партнерами Фонда «Сколково» Алексея Паршикова, факт того, что инженерные компетенции в приоритетах технологического сектора «выходят на первый план, опережая по востребованности даже классический ИТ-профиль», является вполне закономерным. При этом он называет происходящее «явным структурным сдвигом».

«По мере перехода от прототипирования к масштабированию требуются люди, способные уже не столько писать код, сколько выстраивать производственные процессы, работать с оборудованием и внедрять решения в реальном секторе, – сказал CNews Алексей Паршиков. – Тот факт, что большинство МТК делают ставку на развитие собственных кадров, также свидетельствует о более зрелом подходе к управлению человеческим ресурсом: бизнес готов инвестировать в долгосрочный рост компетенций, а не просто «перекупать» готовых специалистов».

Малые технологические компании идут на различные ухищрения с целью привлечения кадров. Например, многие из них реализуют собственные программы стажировок. Как показал опрос Фонда «Сколково», свыше 60% МТК или уже запустили их, или планируют сделать это в обозримом будущем.

Стажировки – это излюбленный инструмент в первую очередь зрелых МТК. На стадии масштабирования стажировки для молодых специалистов есть у 47% малых технологических компаний – в 1,6 раза чаще, чем в среднем по сегменту.

«Для выпускников инженерных специальностей это открывает дополнительные карьерные возможности: выручка на одного сотрудника в МТК составляет 7,8 млн руб. – вдвое больше, чем в технологических компаниях в целом», – сказали CNews представители Фонда «Сколково».