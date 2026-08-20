Samsung взвинтила цены на чипы под заказ. Больше всего пострадали китайцы – им некуда больше податься

Samsung Foundry поднимает цены

Контрактное подразделение Samsung Electronics подняло цены на услуги по производству интегральных микросхем в соответствии с передовыми техпроцессами. Максимально заметным повышение будет для клиентов компании из КНР и США, но затронет только новые заказы.

Китайские разработчики чипов, лишившиеся прямого доступа к передовому оборудованию ввиду экспортных ограничений со стороны США, просто вынуждены соглашаться на любые условия, которые им диктуют такие видные игроки контрактного рынка, как Samsung и TSMC.

Как отмечает Tom’s Hardware, производственная линия Samsung в Пхентхэке (Южная Корея), на которой выпускаются чипы по норме 4 нм, полностью загружена с конца 2025 г.

Приоритет – США и собственные нужды

Источники Reuters утверждают, что в июле 2026 г. Samsung подняла расценки на услуги изготовления микросхем по фирменному технологического процессу SF4 (соответствует норме 4 нм). Наиболее заметным скачок цен на SF4 оказался для клиентов компании из Китая и США, которые теперь вынуждены платить на 10-15% больше в сравнении с июнем 2026 г.

Samsung Samsung Foundry поднимает цены

Большую снисходительность южнокорейцы проявили к покупателям, представляющим Тайвань, родину TSMC. Наличие сильного конкурента, по всей видимости, вынудило Samsung скорректировать цены всего лишь на 5-10% к июню 2026 г.

Услуга обработки кремниевых пластин с использованием технологии SF5 (5 нм) подорожали на 10-15%, 8 нм – почти на 10%.

В Samsung отказались прокомментировать информацию, полученную Reuters.

Производственные мощности в дефиците

Samsung уже не способна удовлетворить спрос со стороны китайских клиентов в полном объеме. Во-первых, американским компаниям отдается приоритет в очереди на обслуживание. Во-вторых, часть производственных мощностей Samsung зарезервировала под собственные нужды. Заказы от представителей КНР принимаются по остаточному принципу.

К примеру, на заводе Samsung в Пхентхэке (Южная Корея) в соответствии с техпроцессом SF4 выпускаются микросхемы логики для американского производителя мобильных чипов Qualcomm, а также базовые кристаллы для чипов памяти высокой пропускной способности HBM Samsung, которые широко применяются в ИИ-ускорителях и в последнее время выступали в роли основного драйвера роста бизнеса южнокорейской компании.

Противостояние с TSMC

Повышение цен знаменует собой поворотный момент для контрактного бизнеса Samsung, который, по оценкам экспертов отрасли, был убыточным с 2022 г., отмечает Reuters. Контрактное подразделение южнокорейского гиганта изо всех сил старалось сократить разрыв с безусловным лидером рынка – тайваньской TSMC, но до недавних пор тщетно.

Samsung Electronics по итогам II квартала 2026 г. отчиталась о 250-кратном увеличении прибыли своего полупроводникового бизнеса год к году – она составила $61,7 млрд. Однако основной вклад в рост этого показателя внесли продажи чипов памяти, дорожающих не по дням, а по часам.

Ли Минхи (Lee Min-hee), аналитик инвестиционно-брокерской компании BNK Investment & Securities, считает, что в случае дальнейшего повышения цен на свои услуги Samsung Foundry выйдет на прибыль уже в 2027 г.

Как отмечает Tom’s Hardware, прогноз имеет все шансы сбыться, во всяком случае, контрактному подразделению удалось обзавестись рядом завидных клиентов, в числе которых корпорации Apple, Broadcom и Nvidia. В июле 2025 г. компания заключила соглашение с Tesla на сумму $16,5 млрд, в рамках которого Samsung будет выпускать однокристальные системы AI6.

По данным исследовательской компании Counterpoint, на долю Samsung Electronics в I квартале 2026 г. приходилось около 7% от совокупной выручки крупнейших контрактных производителей интегральных микросхем. TSMC занимала 70%. Однако такой разрыв только на руку Samsung, отмечает Tom’s Hardware. Тайваньский гигант под завязку загружен заказами на выпуск продукции по передовым техпроцессам и в связи с этим уже успел повысить цены на 5-10% в начале 2026 г., а также заранее предупредил об их дальнейшем росте в 2027 г. – примерно на 25%. Samsung тоже поднимает цены, но все равно держит их ниже уровня TSMC и при этом умудряется постепенно повышать прибыльность бизнеса.