Армия США ликвидирует экспериментальный батальон ударных БПЛА в Европе ради возвращения к истокам

США расформируют свой батальон БПЛА в Европе, он численностью около 600 солдат просуществовал около полугода. Батальон примет участие в учениях в Германии, а затем сосредоточится на своих основных боевых задачах как парашютно-десантный батальон. Ликвидация подразделения стала частью курса «возвращения к основам», который продвигает исполняющий обязанности начальника штаба армии генерал Кристофер Ланеве (Christopher Laneve). Решение о расформировании вызвало критику со стороны ряда военных экспертов, считающих, что это замедлит развитие подразделений БПЛА в американской армии.

Расформирование подразделения

Штурмовой батальон беспилотников США в Европе решили расформировать, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителя командования.

В августе 2026 г. американские военные постепенно сворачивают футуристический штурмовой батальон беспилотников, созданный в Европе в январе 2026 г. для отработки боевых действий с использованием дронов и наземных роботов.

Сам же подразделение было сформировано из бойцов 173 воздушно-десантной бригады и приняло участие в крупных учениях Saber Junction в Германии. После завершения маневров батальон представит результаты эксперимента и «переориентируется на свои основные боевые задачи в качестве воздушно-десантного пехотного батальона», говорится в заявлении представителя армии США для The Wall Street Journal.

Решение о ликвидации подразделения стало частью более широкого курса «возвращения к основам», который продвигает исполняющий обязанности начальника штаба армии генерал Кристофер Ланеве (Christopher Laneve). Он тесно связан с министром обороны Питом Хегсетом (Pete Hegseth). Сам батальон был одной из ключевых инициатив предшественника Ланеве — генерала Рэнди Джорджа (Randy George), которого Хегсет уволил в апреле 2026 г.

Teledyne FLIR Армия США ликвидирует экспериментальное подразделение ударных дронов в Европе из-за «возвращения к основам»

Хотя само решение вызвало критику со стороны военных экспертов. «Украина произвела революцию в ближнем бою. Генерал Рэнди Джордж начал это понимать, и любая неудача была бы крайне прискорбной и опасной», — заявил эксперт Института Брукингса Майкл О’Ханлон (Michael O’Hanlon).

Армия США не уточнила, каким образом планирует ускорять развитие беспилотных технологий после расформирования экспериментального батальона. В ведомстве лишь заявили, что «привержены ускорению превосходства США в области военных беспилотников», но от дальнейших комментариев отказались.

Украинский опыт не зашел

Создание БПЛА-подразделения стало результатом усилий армейского руководства по изучению опыта войны на Украине. Генерал Рэнди Джордж и его команда посещали Киев для встреч с украинскими командирами дронов, включая Роберта Бровди (Robert Brovdi), а сам американский штурмовой батальон беспилотников взаимодействовал с украинскими операторами на полигонах НАТО в Европе.

Эксперимент должен был помочь американской армии быстрее адаптироваться к новым реалиям современной войны, где беспилотники играют все более важную роль.

Двойственность пути

Таким образом, по мнению экспертов The War Zone, в 2026 г. американская армия одновременно демонстрирует интерес к новым беспилотным технологиям и возвращается к более традиционным приоритетам, сворачивая одно из самых амбициозных экспериментальных подразделений последних лет.

Ведь на фоне этих изменений американская компания Lockheed Martin ранее представила многоразовый дрон-перехватчик Morfius X-Rotor. Аппарат оснащен высокомощной микроволновой полезной нагрузкой High Power Microwave. По данным The War Zone, производитель утверждает, что система позволяет нейтрализовать более 50 беспилотников за один вылет.