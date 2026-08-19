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В России готовится запрет новых виртуальных сотовых операторов – их услуги слишком дешево стоят

В России могут запретить создание новых виртуальных операторов. Авторы идеи считают, что они стали слишком привлекательными для россиян, поскольку предлагают более низкие цены на свои услуги по сравнению с федеральными операторами, которые постоянно повышают тарифы, не улучшая их наполнение. Что будет с ранее запущенными компаниями – вопрос открытый.

Принудительное избавление от конкурентов

Операторы связи попросили власть избавить их от опасных конкурентов, а россиян – от возможности платить за связь хоть немного меньше. Как пишет Forbes, в настоящее время обсуждается инициатива по запрету создания в России новых виртуальных операторов связи – MVNO.

Виртуальными называют операторов, которые базируются на инфраструктуре федеральных, но предлагают услуги связи под своим отдельным брендом. К концу лета 2026 г. в стране их насчитывалось около 80, отмечает Forbes, среди них – «Т-Мобайл», «СберМобайл» и многие другие. Также свой MVNO с недавних пор есть у «Почты России», а Wildberries и «Яндекс» активно готовятся к выходу на этот рынок.

Очень часто расценки виртуальных операторов оказываются ниже по сравнению с федеральными, которые на регулярной основе повышают свои тарифы без увеличения количества входящих в абонентскую плату минут, SMS или гигабайт трафика. Судя по всему, именно эта особенность российских MVNO и является основной причиной стремления властей убрать возможность создания новых компаний.

Слишком хорошо – запретить

Как пишет Forbes, власти обсуждают с участниками российского телеком-рынка инициативы по «улучшению экономики опорных операторов», «борьбе с демпингом MVNO» и «снижению привлекательности MVNO для абонентов».

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© AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика
Конкуренции на рынке связи может стать меньше

Полный запрет на создание новых виртуальных операторов – лишь часть мер по очищению рынка от конкурентов федеральных операторов связи. Также власти предлагают ввести минимальную стоимость обслуживания абонента и нарастить до 4% от доходов оператора отчисления MVNO в резерв универсального обслуживания. Деньги из него расходуются, в числе прочего, на улучшение качества покрытия территории России сотовой связью. Сейчас отчисления составляют 2%.

Источники Forbes, знакомые с ходом рассмотрения новой инициативы, подтвердили, что перечисленные меры действительно обсуждаются. По их словам, все они разделены на блоки.

Структурированные ограничения

Первый блок рассматриваемых инициатив – это в первую очередь законодательное закрепление понятия виртуального оператора, а заодно и требований к договору с опорным оператором. Здесь же упоминается и минимальный размер абонентской платы – не менее 250 руб. в месяц. Также MVNO хотят запретить переход с инфраструктуры нынешнего федерального оператора на инфраструктуру его конкурента до истечения срока лицензии.

Во втором блоке запретов еще больше. В частности, нельзя будет создавать новых виртуальных операторов по модели Full-MVNO – она подразумевает почти полную независимость от федерального оператора, в том числе и в плане инфраструктуры.

Здесь также предлагается запретить менять стоимость тарифа при покупке сторонних продуктов/услуг и оплачивать абонентскую плату бонусами и промокодами. В этом же блоке прописано двукратное увеличение отчислений в резерв универсального обслуживания – с 2% до 4%.

Двумя блоками лимитов все не ограничилось. Как пишет Forbes, в третьем говорится о запретах на использование мультисети (максимум один опорный оператор в регионе, не считая ГЛОНАСС) и обслуживание субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

В число субъектов КИИ входят госорганы, госучреждения, российские юрлица или ИП, которым на праве собственности или аренды принадлежат объекты, функционирующие в важнейших сферах экономики. К ним относятся здравоохранение, наука, транспорт, связь, энергетика, банковская сфера и финансовый рынок в целом, топливно-энергетический комплекс, атомная энергетика, оборонная, ракетно-космическая, горнодобывающая, металлургическая и химическая промышленность.

Но и это еще не все требования. Виртуальных операторов планируют обязать уведомлять своих абонентов о том, какой именно федеральный оператор предоставляет инфраструктуру. В дополнение ко всему перечисленному, MVNO-операторов хотят заставить ограничивать скорость и объем трафика на одного абонента (до 30 ГБ).

В режиме максимальной секретности

Собеседники Forbes отметили, что перечисленные лимиты обсуждаются исключительно с главами телекоммуникационных компаний – никто ниже уровнем не допускается. «Уровень секретности серьезный, на совещания в Минцифры ходят самые топы», – сказал один из источников издания, подчеркнув, что инициативу продвигает вовсе не Минцифры, а федеральные операторы связи.

«Это операторский проект, не Минцифры, – сказал он. – Поэтому, что решит Шадаев (Максут Шадаев, глава Минцифры – прим. CNews) – это еще вопрос».

Главный зачинщик

Собеседник Forbes отметил, что среди «большой четверки» операторов сотовой связи зачинщика всех перечисленных изменений нет. Он прямо указал на компанию «ЭР-Телеком», известную россиянам под брендом «Дом.ру».

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«Дом.ру» – это федеральный провайдер проводного домашнего интернета, присутствующий в десятках российских городов. К особенностям этой компании относится платное подключение, с чем на своем опыте столкнулся сотрудник редакции CNews, а также наличие возможности принудительно и резко замедлять своим абонентам скорость доступа в интернет.

Редакция CNews направила запрос в «ЭР-телеком». Провайдер отказался от комментариев. Forbes пишет, что так же поступили и федеральные сотовые операторы, а вместе с ними и большинство крупнейших виртуальных операторов.

«В части регулирования MVNO развитие рынка рассматривается с фокусом только на одну часть отрасли. Надеемся, что это мнение отдельных участников обсуждения, а не финальный прообраз регулирования, – сказал изданию представитель «Т-Банка» (владеет оператором «Т-Мобайл»). – Виртуальные операторы уже доказали свою многоуровневую пользу для рынка: они платят за инфраструктуру классическим операторам, позволяя последним монетизировать простаивающие мощности, а абонент получает выгодные тарифы и свободу выбора за счет развитой конкуренции. Кроме того, MVNO первыми внедряют сервисы по борьбе с мошенничеством: ответственность оператора за последствия мошенничества, ИИ-решения были запущены именно виртуальными участниками, а теперь стали стандартом отрасли».

Собеседники Forbes уверены, что новые инициативы направлены на защиту интересов не только федеральных сотовых операторов, но и региональных – они тоже предоставляют MVNO свою инфраструктуру. Так считает, в частности, генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. «На рынке с прошлого года произошел перегрев предложения мобильных услуг, в результате развернулась ценовая война. Инициативы могут способствовать охлаждению рынка до «нормальной температуры», защитить его от возможного демпинга в будущем, в том числе от кросс-субсидирования мобильных услуг MVNO из других отраслей», – заявил он изданию.

Спрос рождает предложение

Российские виртуальные операторы почти всегда предлагают более выгодные тарифные планы по сравнению с федеральными, притом в плане как абонентской платы, так и услуг. Иными словами, их абоненты платят меньше, но получают при этом больше минут, SMS и гигабайт.

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Судя по всему, интерес россиян к MVNO есть, и немаленький. Согласно приведенной Forbes статистике, по итогам 2025 г. совокупная выручка таких операторов достигла 111 млрд руб. (динамику рынка издание не раскрывает). Число SIM-карт достигло 40 млн – за 2025 г. (26,3 млн – обычные абоненты, остальные – SIM в интернете вещей). Количество новых абонентов MVNO подскочило на 51%, отмечают собеседники издания.

По их словам, более выгодные расценки – не единственное, что склоняет россиян к переходу к виртуальным операторам. Зачастую у них более понятные условия без скрытых услуг, а также нередко они обеспечивают более качественное покрытие. Последнее достигается за счет возможности пользоваться инфраструктурой сразу нескольких федеральных операторов.

Геннадий Ефремов

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