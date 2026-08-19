Для ИИ-чипов введут балльную систему определения российскости. Для автомобильной электроники тоже

Получать льготы в России смогут производители отечественной автоэлектроники и чипов для ИИ. Минпромторг уже разработал балльную систему определения уровня локализации для навигационных модулей, датчиков и ПО для автомобилей. Правила для ИИ-чипов обсуждаются.



Претенденты на попадание в российский реестр

Минпромторг подготовил проект постановления Правительства, который вводит балльную систему оценки уровня локализации автомобильной электроники, в том числе модулей ГЛОНАСС/GPS, электронных датчиков, алкозамков и ПО для них, пишет «Интерфакс».

Министерство также уже прорабатывает такой механизм для ИИ-чипов. Об этом «Коммерсант» узнал от своих источников в производителях электроники, с которыми обсуждается инициатива.

Речь идет о внесении поправок в правительственное постановление №719 от 17 июля 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России». Оно описывает балльную систему определения степени «российскости» продукции целого ряда отраслей для попадания в реестр отечественной продукции, дающий пропуск на рынок госзакупок.

Условия для автоэлектроники

Чтобы претендовать на меры господдержки для радиоэлектронной промышленности, Минпромторг предлагает дать производителям автоэлектроники возможность подтверждать локализацию по правилам радиоэлектроники. Для этого все электронные блоки управления и приборов, ранее перечислявшиеся как «продукция автомобилестроения», перенесут в раздел «продукция радиоэлектроники».

magnific.com/pressfoto Минпромторг расширил список электроники, для которой предусмотрена система подтверждения «российскости»

Для признания автоэлектроники российской ее производители (юрлица, индивидуальные предприниматели и граждане России с российским резидентством) должны будут набрать не менее 140 баллов за наличие собственных прав на конструкторскую документацию и ПО, подтвержденную локализации проектирования (схемотехника, топология печатных плат, встроенное ПО) и выполнение в России технологической операции по поверхностному монтажу чип-компонентов.

Для электронных датчиков предусмотрены базовый уровень (140 баллов) и повышенный уровни требований. С 2032 г. баллы за базовый уровень начисляться уже не будут. Пороговые значения суммарных баллов для большинства электронных блоков управления поэтапно повысят с 205 баллов в 2026-2027 гг. и до 245 баллов с 2028 г. С 1 июня 2027 г. вводится обязательная регистрация встроенного ПО в едином реестре российских программ, или в реестре программ стран ЕАЭС, или в перечне ПО для собственных нужд.

Локализация ИИ-чипов

Требования по локализации ИИ-чипов планируется распространить на «микросхемы с признаками ИИ», ускорители нейронных сетей для машин автоматической обработки информации, а также вычислительные устройства для автоматической обработки данных, рассказали «Коммерсанту» его собеседники. Норма баллов, по их словам, пока не определена.

Об утвержденных требования к локализации производства микросхем CNews писал в апреле 2026 г. Итоговый балл зависит от доли технологических операций, выполненных в России; доли отечественных комплектующих; доли российского ПО и сложнофункциональных блоков. Предусмотрены два уровня соответствия: первый уровень с полным циклом производства и использованием фотошаблонов и монокристаллов, второй — без этих операций. Наиболее сложным схемам второго уровня, выпускаемым по техпроцессу 28 нм и меньше, нужно набрать от 21 балла в 2027 г. до 36 баллов в 2038 г.

Разработку процессоров для ИИ в России ведут несколько дизайн-центров, например, «Байкал Электроникс» и НТЦ «Модуль». О включении ИИ-ускорителя LinQ HPQ в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга его разработчик — компания «ХайТэк» — сообщила в марте 2026 г.