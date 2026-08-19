Белый дом вычеркнул ЦОДы из списка критически важных технологий США. Госфинансирование им больше не положено

Впервые с 2024 года власти США пересмотрели список критически важных технологий. Центры обработки данных и передовые облачные сервисы были из него вычеркнуты. Поскольку техногиганты соревнуются, кто вложит больше миллиардов в строительство дата-центров, федеральное финансирование им не положено.



Корректировка списка

Управление по научно-технической политике Белого дома опубликовало обновленную Стратегию национальной безопасности США в области науки и технологий. Содержащее список критически важных и перспективных технологий (CET) приложение к этому документу впервые с февраля 2024 г. было скорректировано. В числе выбывших из перечня технологий оказались Центры обработки данных (ЦОД) и облачные сервисы, пишет Tom's Hardware.

Из перечня удален целый ряд CET, которые частично заменены. В целом список стал короче на четыре пункта. Теперь в нем 14, а не 18 технологий, как было до этого.

Статус критически важных и перспективных технологий очень важен, так как федеральные агентства учитывают его при разработке правил экспортного контроля, проверке иностранных инвестиций, при выделении госфинансирования.

© scanrail / Фотобанк Фотодженика ЦОДы и облачные сервисы больше не являются приоритетными направлениями развития для Белого дома США

«Настоящая стратегия содержит подробные рекомендации по организации финансируемых из федерального бюджета работ в области исследований и разработок и научно-технической деятельности для достижения целей национальной безопасности», — указано в Стратегии. Авторы отмечают «неотъемлемую роль» науки и технологий в достижении стратегического видения и подчеркивают, что «лидерство в сфере науки и технологий само по себе является одной из целей обеспечения национальной безопасности».

ЦОДы больше не в приоритете

ЦОДы исключены из федерального списка критически важных технологий на фоне крупнейшего в истории отрасли строительства. Технологические компании вкладывают в строительство сотни миллиардов. Так как стратегия финансирования предписывает ведомствам тратить средства «там, где они могут наилучшим образом дополнять, а не конкурировать с инвестициями частного сектора», а крупные компании самостоятельно наращивают мощности, Белый дом больше не считает это направление для себя приоритетным.

На решение Вашингтона могло также повлиять общественное недовольство развитием инфраструктуры для искусственного интеллекта. По некоторым оценкам, более 70% американцев выступают против создания новых ЦОД для ИИ. В 2026 г. по меньшей мере 37 человек были арестованы за протесты.

Недовольство американская общественность выражала также по поводу того, что Правительства штатов тратят огромные деньги на поддержку строительства ЦОД, но не хотят раскрывать эти расходы, скрывая невыгодность таких инвестиций для бюджета.

Из 36 штатов только 11 публикуют такие сведения, но и они приводят не все данные. Штат Вирджиния, например, «мировая столица центров обработки данных» тратит почти $1 млрд налоговых поступлений, но не указывается, какие компании получают от этого выгоду и в каком размере.

Что еще поменялось в перечне важных технологий

Кроме ЦОД и передовых облачных сервисов из перечня критически важных технологий исчезли дополненная реальность, виртуальная реальность и взаимодействие человека и машины. Нейротехнологии переместились в биотехнологии, а интерфейсы «мозг-компьютер» поменяли категорию на «вычислительная техника будущего», в которую переименовали бывшие «передовые вычислительные технологии».

Передовые технологии газотурбинных двигателей (аэрокосмическое и промышленное производство двигателей, автоматизированное цифровое управление двигателями) исключены без добавления аналогов.

Убывших сменили периферийные вычисления для фотонных и нейроморфных технологий, а также передовые пространственные вычисления. «Технологии повышения безопасности, доверия, защищенности и ответственного использования ИИ» и «Методы обеспечения и оценки ИИ» были исключены из категории ИИ и заменены на «интерпретируемость и управление» и «устойчивость к противодействию и безопасность ИИ».

Впервые в списке появились постквантовая криптография, операционные технологии, безопасность систем промышленного управления, автономные кибервозможности, использующие ИИ.

Интегрированная фотоника стала новой подотраслью полупроводниковой промышленности. К передовому производству отнесены двумерные материалы, высокоэнтропийные сплавы, современные композиты, легкие металлы, цифровые нити и цифровые двойники, а также замена сплавов редкоземельных и критически важных минералов на распространенные в земной коре минералы.