Российских пользователей обяжут маркировать материалы, созданные нейросетями

Пользователей ИИ-моделей могут обязать маркировать созданные с их помощью изображения, аудио и видео. Это следует из проекта поправок к закону об ИИ и Гражданскому кодексу, подготовленного рабочей группой Совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В августе 2026 г. маркировка предусмотрена как добровольная и должна стать доступной с 1 марта 2027 г. Эксперты считают, что обязательная маркировка может оказаться неэффективной против дипфейков.

Обсуждение маркировки контента

Пользователей искусственного интеллекта (ИИ) предложили обязать маркировать созданные нейронными сетями материалы, пишут «Ведомости». Формат предупреждения установит государство, но ответственность за его отсутствие пока не определена.

Как следует из проекта поправок к принятому в июле 2026 г. закону об ИИ и Гражданскому кодексу (ГК) России, маркировка изображений, аудио и видео, созданных с помощью ИИ-моделей, может стать обязательной вместо добровольной.

Проект поправок в августе 2026 г. подготовила рабочая группа Совета при Президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под руководством председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, об этом «Ведомостям» рассказали два собеседника, знакомых с ходом обсуждения. Предлагаемые изменения 19 августа 2026 г. планирует рассмотреть рабочая группа по регулированию и административным барьерам, которую возглавляет статс-секретарь — заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев.

Поправки существенно меняют подход, закрепленный в рамочном законе об ИИ. В действующей редакции обязательной маркировки сгенерированного контента нет. Новый проект предлагает ввести требование размещать предупреждение о том, что материал создан с применением ИИ-технологий. Формат, содержание и порядок размещения такой отметки должен будет определить уполномоченный государственный орган. Конкретное ведомство в тексте не называется.

Unsplash - Salvador Rios Пользователей могут обязать маркировать созданный нейросетями контент

Формулировка «создан с применением» потенциально может охватывать не только полностью сгенерированные материалы, но и отредактированные нейронной сетью. При этом минимальная доля ИИ-контента, при которой требуется маркировка, в проекте не установлена. Не определено и то, кто обязан ставить отметку, если контент создал один человек, а распространяет другой. Проект не вводит специальной ответственности за отсутствие маркировки и не поясняет, кто будет проверять ее наличие, а также должна ли отметка сохраняться при переносе файла между ИТ-платформами.

В действующей версии закона человеку или компании, использовавшим большую фундаментальную ИИ-модель при создании аудио- или визуального материала, должна быть предоставлена возможность разместить предупреждение. Крупные сайты, социальные сети и другие ИТ-платформы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей обязаны обеспечить техническую возможность поставить такую отметку. Соответствующая статья должна вступить в силу 1 марта 2027 г. В августе 2026 г. формат и порядок размещения маркировки предполагается определять соглашением между пользователем и владельцем ИИ-сервиса. На каком этапе и в каком виде новые поправки могут быть внесены в Госдуму, пока неясно.

Предложения требуют существенной доработки, считает источник «Ведомостей», участвующий в обсуждении. По его мнению, обязательная маркировка не поможет эффективно бороться с дипфейками: их создатели продолжат использовать зарубежные сервисы и распространять материалы без отметок. Пользователи также смогут загружать немаркированный контент на стриминговые платформы. В итоге норма усложнит работу с российскими ИИ-сервисами, но не решит заявленную проблему. Именно поэтому обязательная маркировка не вошла в принятую редакцию рамочного закона.

Компенсация за обучение ИИ-моделей

Вторая важная часть поправок касается правил обучения нейронных сетей. Разработчиков ИИ-моделей хотят обязать производить однократную выплату компенсаций правообладателям за использование объектов авторских и смежных прав. Авторы проекта предлагают убрать существующее исключение из закона об ИИ и урегулировать этот вопрос непосредственно в ГК. Само обучение ИИ-модели будет признано способом использования объектов авторских и смежных прав.

Правообладатель сможет публично запретить применение принадлежащих ему материалов для обучения. Такое уведомление можно будет разместить на самом произведении, связанном с ним ресурсе или на специальном сайте уполномоченного ведомства. Если запрета нет, произведение можно использовать для обучения. Однако при отсутствии отдельного договора или публичного разрешения на бесплатное использование разработчик обязан выплатить правообладателю вознаграждение. Размер, порядок сбора и периодичность распределения этих средств определит Правительство России.

Таким образом, предложенные поправки затрагивают два ключевых и чувствительных вопроса — прозрачность происхождения ИИ-контента и справедливое вознаграждение правообладателей. Оба направления пока вызывают серьезные дискуссии в отрасли и требуют существенной доработки.

Оценки экспертов

При обсуждении законопроекта об ИИ уже рассматривались разные варианты введения маркировки, напомнил директор Института исследований интернета Карен Казарян. Однако, по его мнению, эти нормы пока преждевременны. Во всем мире сейчас изучают, насколько технологически возможно сделать машиночитаемую метку, которая сохранится при дальнейших манипуляциях с ИИ-контентом.

Генеральный директор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин считает, что предлагаемая редакция вносит полную неопределенность, поскольку все существенные решения по маркировке выносятся в подзаконный акт. Если Минцифры сочтет необходимым широко внедрить маркировку, это может затронуть неограниченный перечень информационных ресурсов. По мнению эксперта, действующая редакция для старта регулирования оптимальна: только крупные социальные сети обязаны предоставить пользователю техническую возможность отметить загруженный ИИ-контент.

Собеседник «Ведомостей» в крупной технологической компании назвал новое обсуждение обязательной маркировки нецелесообразным. «На практике это приведет к абсурдным ситуациям: например, фотографии, обработанные фильтрами в редакторах, формально тоже считаются результатом работы ИИ. Постоянное тыканье маркировкой в таких массовых сценариях лишь ухудшит восприятие ИИ пользователями», — отметил он.

Эксперты предлагают изучить зарубежный опыт. Бизнес-архитектор ИИ-проектов экосистемы «Авандок» Алексей Борщов указывает на китайский подход: сервисы добавляют видимые и скрытые метки, ИТ-платформы их проверяют, а пользователи сообщают об искусственном происхождении контента. Европейский AI Act требует от провайдера обеспечить машиночитаемую маркировку, а от лица, распространяющего дипфейк, — раскрыть его происхождение, отмечает директор департамента бизнес-решений и цифровой трансформации «Софтлайн решений» Егор Ворогушин. По его мнению, российское регулирование также может двигаться к смешанной модели.