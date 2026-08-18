Один из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров мира внезапно объявил о закрытии без объяснения причин

Cineby закрывается

Администрация пиратского онлайн-кинотеатра Cineby объявила о его закрытии, пишет TorrentFreak.

Cineby – один из самых популярных пиратских стриминговых сервисов в интернете. По данным TorrentFreak, за один только июль 2026 г. сайт посетили 160 млн раз.

Отличительной особенностью Cineby является то, что копии нелегально распространяемых материалов не хранятся на его серверах. Платформа лишь обеспечивает доступ к видео, опубликованным на сторонних ресурсах в Сети, предлагает инструменты поиска и классификации контента.

Свою работу площадка «навсегда» прекратит 26 августа 2026 г., следует из сообщения, которым она теперь встречает посетителей. Все данные портала, включая пользовательские, будут удалены, а сервера остановлены. До наступления роковой даты сервис продолжит функционировать, но администрация не дает каких-либо гарантий относительно стабильности его работы в этот период.

Amy Syiek / фотобанк Unsplash Пиратский интернет-кинотеатр Cineby закрывается

Cineby не уточняет причины, по которым было принято решение отказаться от дальнейшей поддержки ресурса. Однако, как отмечает TorrentFreak, логично предположить, что оно обусловлено постоянным давлением со стороны правообладателей и правоохранительных органов ряда стран.

Помимо самого Cineby, закрытию подвергнутся и другие «дружественные» ей сайты – Cineplay и Fmovies+. Как ранее сообщил CNews, пиратский ресурс с похожим названием – Fmovies – прекратил свою работу в августе 2024 г.

Проблемы правового характера

За Cineby в последнее время внимательно следили правообладатели, в том числе Ассоциация кинокомпаний (Motion Picture Association; MPA), представляющая интересы крупнейших киностудий США.

Как отмечает TorrentFreak, в мае 2026 г. Суд в Великобритании по запросу MPA разрешил блокировку ряда популярных пиратских ресурсов и возникающие на их месте «клоны». Одним из таких ресурсов стал Cineby. Аналогичное решение суда было вынесено и в Канаде.

В июле 2026 г. Суд в Индии одобрил блокировку четырех интернет-адресов, принадлежащих Cineby, и предписал местным интернет-провайдерам ограничить доступ абонентов к сервису, а регистраторам доменных имен – приостановить обслуживание Cineby. Принимая во внимание тот факт, что по основному адресу в доменной зоне .at (национальный домен верхнего уровня, закрепленный за Австрией) Cineby по-прежнему доступен, нидерландский регистратор Registrar.eu решение индийского суда предпочел проигнорировать.

Поскольку инфраструктура сервиса и его администрация, вероятно, находятся за пределами США – в MPA утверждали, что он управляется из России, – правообладатели предпринимали попытки повлиять на операторов ресурса и по дипломатическим каналам. MPA обращалась в Торговое представительство США, которое ведет мониторинг ситуации с защитой прав в сфере интеллектуальной собственности в мире и предлагает способы оказания давления на страны, которые в ней не преуспели. Помогло ли это MPA в достижении ее цели, пока неизвестно.

Правда или обман?

Действительно ли администрация Cineby решила взяться за ум и навсегда закрыть сайт, с уверенностью сказать нельзя. На поверку все это может оказаться попыткой запутать правоохранительные органы и правообладателей с последующим перезапуском сервиса после ребрендинга.

Хитрости подобного рода операторы пиратских ресурсов использовали и ранее. Как отмечает TorrentFreak, теперь уже прекративший свое существование пиратский портал HiAnime, ориентированный на любителей японской анимации, сперва запустился под названием Zoro, а затем, когда его начали преследовать правообладатели, переименовался в Aniwatch и, наконец, в HiAnime.

Перезапустить сервис администраторам Cineby при желании, вероятно, будет несложно. Весь пиратский контент по-прежнему доступен на пиратских серверах, до него правоохранителям пока добраться не удалось, отмечает TorrentFreak. Кроме того, продолжить дело Cineby могут захотеть другие люди, никак не связанные с командой сервиса.