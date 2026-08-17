Весь мир оставили в дураках. «Вечные» коллекционные компакт-диски и DVD начали массово портиться. Информацию с них не считать

Владельцы коллекций DVD и компакт-дисков столкнулись с деградацией своих накопителей, хотя их производители обещают десятки лет безупречной работы при надлежащем хранении. «Болванки» выходят из строя на физическом уровне, унося с собой ценную информацию без возможности восстановления.

Магия не сработала

Компакт-диски и DVD оказались далеко не самым надежным средством долгосрочного хранения информации. Как пишет Tom’s Hardware, коллекционеры «болванок» стали массово жаловаться на быструю деградацию этих носителей, хотя, по разным оценкам, они должны быть вполне способны сохранить работоспособность даже после нескольких десятков лет.

По информации портала Digital Archivist, штампованные диски, на которых информация записана на заводе, могут быть прочитаны даже через 20 лет, а некоторые носители вполне способны прослужить хранилищем данных и 100 лет. У записанных в домашних условиях дисков срок службы составляет 20 лет, а пустые «болванки», ожидающие своего часа, начинают деградировать через два-пять лет, если на них ничего не записать, утверждают специалисты Digital Archivist.

Chris Yates / Unsplash «Бессмертных» носителей информации не существует

Деградация в данном случае означает вовсе не повреждение слоя с данными, что всегда было основной причиной выхода из строя носителя. Портится сам диск – пластик начинает покрываться трещинами и ломаться.

Все дело в хранении

Tom’s Hardware пишет, что массовый выход из строя дисков может быть связан с тем, как они хранятся. Адепты оптических носителей в большинстве своем в курсе, что их нужно держать подальше от прямых солнечных лучей, но в данном случае подставить их могло вовсе не небесное светило.

Многие хранят свои диски в специальных футлярах и тубах, где для разделения дисков используются пластиковые и поролоновые подложки. По утверждению экспертов, от физических повреждений они действительно защищают, но сами по себе могут выделять газ – аммиачные соединения, которые разлагают поликарбонатную подложку дисков.

В некоторых случаях виноваты не футляры и тубы для хранения, а сами владельцы оптических носителей. Рынок предлагает бесчисленное множество средств для физического ухода за ними, в том числе специальные чистящие и полирующие пасты. Tom’s Hardware пишет, что они тоже могут выделят газ, приводящий к деградации поликарбонатной подложки диска.

Это подтверждает отзыв одного из пользователей, купивших такую пасту. По его словам, он чистил и полировал ею свои диски, чтобы поддерживать их в идеальном состоянии. Он предполагает, что в конечном итоге это привело к химическому растрескиванию поликарбонатной подложки.

На свалку истории

По данным Tom’s Hardware, повреждение поликарбонатной подложки – это большая проблема в первую очередь для обычных компакт-дисков. Связано это с тем, что эти носители состоят всего из одного слоя поликарбоната.

В этом плане намного более надежными считаются DVD-диски, появившиеся гораздо позже обычных компакт-дисков. Они хоть и не отличаются от CD по толщине, но на деле состоят из двух тонких слоев поликарбоната вместо одного, скрепленных между собой специальным клеем. Такая конструкция делает их более плотными.

Напомним, современном мире CD- и DVD-диски давно стали «винтажными» – в повседневной жизни большинства людей они почти не используются. Их быстро вытеснили сначала флешки, предлагающие более высокую скорость записи и чтения, а затем и облачные сервисы. Однако в 2025-2026 гг. в мире вновь возник спрос на CD и DVD – пользователи устали от бесконечных подписок, а в России интерес к дискам подогревают постоянные отключения интернета.

Масла в огонь подлила компания Sony, в июле 2026 г. заявившая о грядущем полном прекращении выпуска игр для PlayStation на физических носителях. Это моментально взвинтило цены на уже вышедшие диски с играми как для приставок самой Sony всех поколений, так и для Microsoft Xbox.