В России запускается новое серийное производство силовой электроники и вычислительной техники

ГК «Элемент» запускает новое серийное производство модулей и блоков силовой электроники, вычислительной техники и автокомпонентов мощностью более 100 тыс. изделий в год. На это указывает то, что холдинг активно набирает штат сотрудников на завод. При этом производство компания обещала начать еще до конца 2025 г.

Новое производство

Как выяснил CNews, «Элемент-Технологии» (входит в ГК «Элемент») запускает серийное производство модулей и блоков силовой электроники, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и электронной техники в ОЭЗ «Технополис Москва» в Зеленограде.

Компания разместила серию вакансий для нового завода, который будет выпускать широкую номенклатуру высокотехнологичной продукции: от силовых модулей для электрозарядных станций до блоков питания для серверов и автокомпонентов.

Массовый набор персонала на площадку в подмосковном Алабушево свидетельствует о том, что проект, анонсированный в 2025 г., перешел в завершающую стадию подготовки к выпуску продукции. Компания ищет операторов линий поверхностного монтажа (СМТ), сборщиков, специалистов автоматической оптической инспекции (АОИ), кладовщиков и техников.

100 тысяч единиц

В описаниях вакансий прямо указывается, что компания «запускает новый завод по серийному производству модулей и блоков силовой электроники, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и электронной техники».

МИЭТ «Элемент» запускает производство электроники в Москве

Оборудование завода позволит выпускать более 100 тыс. единиц высокотехнологичных изделий в год (к 2027 г.). При этом в продукции будут использоваться отечественные компоненты, производимые предприятиями группы ПАО «Элемент».



При этом «Элемент» объявлял о планах запустить это производство до конца 2025 г. Но по всей видимости, перенес сроки уже минимум на восемь месяцев и пока находится в активной фазе найма персонала на уже готовую площадку.

Основу серийного производства на заводе составят силовые модули и блоки. В подконтрольных предприятиях компании «Элемент-Технологии» реализуется ряд производственных проектов, включая направление контрактного производства автомобильных модулей. В вакансии речь идет о возможных проектах в рамках развития этого направления, сообщили CNews представители компании «Элемент».

Некоторая независимость



«Производство позволит существенно снизить критическую зависимость от импорта в значимых сегментах, хотя полностью устранить ее не удастся — ни по номенклатуре продукции, ни по отдельным этапам производственной цепочки, — рассказал CNewsруководитель проектов практики "Промышленность и технологии" Strategy Partners Александр Михайлов. — При этом локализация выпуска блоков и модулей будет способствовать развитию российской электронно-компонентной базы и формировать дополнительный спрос на отечественные компоненты».

По его словам, элементы, которые раньше импортировались в составе готовых блоков и модулей, при их производстве в России постепенно смогут замещаться отечественными аналогами.

При этом главным вызовом на первом этапе производства, по мнению Михайлова, может стать обеспечение стабильной серийности производства и необходимого уровня выхода годных изделий. «Это особенно сложно с учетом широкой номенклатуры продукции, которую планируется выпускать на площадке: само по себе освоение такого ассортимента представляет серьезную задачу, — продолжает он. — И фактор ценообразования. Небольшие серии в сочетании с затратами на импортозамещение будут повышать себестоимость российских компонентов по сравнению с импортными аналогами».

Эксперт отметил, что в гражданских регулируемых отраслях возможности производителей конечной продукции платить больше за отечественные компоненты ограничены.

Об «Элементе»

«Элемент» — крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха».

Предприятия «Элемента» занимаются производством интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем и контактирующих устройств, а также радиоэлектронной аппаратуры.

В январе 2026 г. стало известно о том, что Сбербанк стал владельцем почти 42%-ной доли в ГК «Элемент». Сумма сделки составила 27 млрд руб. Еще 41,66% компании находились в собственности «Ростеха». В июле Сбербанк докупил 7,9% акций ГК «Элемент» за 5,4 млрд руб.