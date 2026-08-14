Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в банках Техника
|

Россиян спасают от отсутствия интернета. Оплачивать проезд теперь можно по SMS

Сбербанк предоставил своим клиентам возможность пополнять карту «Тройка» для оплаты проезда через SMS, если нет мобильного интернета или не работают банкоматы. «Тройка» действует в Москве, Московской области и еще 19 российских регионах, включая Приморский край и Пензенскую область.

Уехать без интернета

В России появилась возможность пополнять карту «Тройка» при помощи SMS, если не работают мобильный интернет и банкоматы. Как пишет агентство РИА «Новости», такую опцию предоставил своим клиентам Сбербанк.

Карта «Тройка» нужна для оплаты проезда на всех видах общественного городского транспорта, а также на, аэроэкспрессе и в пригородных электричках. Ранее Сбербанк позволял пополнять ее исключительно через «Сбербанк Онлайн» (приложение или веб-версия) или в банкоматах, которых по всей стране с каждым годом становится все меньше. Теперь же для этого достаточно отправить SMS на номер 900, в котором нужно написать слово «Тройка» и указать номер пополняемой карты и требуемую сумму пополнения. Она будет списана с карты, чей номер указан в SMS.

Сбербанк не уточняет, откуда будут списаны средства. По всей видимости, SMS нужно отправлять с номера, к которому привязана банковская карта. Банк обещает, что деньги поступят в течение нескольких секунд после отправки SMS-сообщения.

tro6.jpg

ГД РФ
Оплатить проезд на автобусе теперь можно даже при отсутствии мобильного интернета

Комиссия за пополнение «Тройки» через SMS отсутствует, а вот за само сообщение придется заплатить. Оно будет вычтено из предоплаченного по тарифу количества сообщений, либо, если таковых нет, оператор спишет деньги за его отправку с мобильного номера.

Зачем это нужно

Карта «Тройка» широко распространена в Москве и Московской области. Как сообщал CNews, в российской столице почти весь март 2026 г. не работал мобильный интернет, а вместе с ним средства безналичной оплаты, банкоматы и общественные туалеты. Даже за такси приходилось вызывать по телефону и платить за него наличными.

tro61.jpg

Способ оплаты есть, а его упоминания на сайте Сбербанка - нет

По всей видимости, именно для таких периодов «цифрового блэкаута» Сбербанк и реализовал возможность пополнения «Тройки» посредством SMS. Однако стоит отметить, что при блокировке интернета операторы связи иногда ломают еще и голосовую связь, а вместе с ней – прием и отправку SMS-сообщений.

К слову, на момент публикации материала в разделе сайта Сбербанка, посвященном способам пополнения «Тройки», не было ни единого упоминания SMS.

Для Москвы и не только

Москва и Московская область – не единственные регионы, где можно оплачивать проезд картой «Тройка». К концу лета 2026 г. она действовала более чем в 20 российских регионах. В список входят: Москва, Московская область, Воронежская область, Пензенская область, Хабаровский край, Луганская Народная Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Хакасия, Костромская область, Приморский край, Удмуртская Республика, Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Томская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Орловская область, Новосибирская область и Владимирская область.

tro62.jpg

Список регионов присутствия карты «Тройка»

Согласно Конституции России, к лету 2026 г. в стране было 89 регионов (субъектов).

При этом картой можно пользоваться во всех городах присутствия сервиса. «Одной картой можно пользоваться как в Москве, так и в Хакасии, Томске и других городах, где она функционирует. Если вы уже приобрели карту в Москве (например, в командировке), вам не нужно покупать новую», – говорится на официальном сайте «Тройки».

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

В то же время оплатить проезд, к примеру, в Туле, по московским тарифам не получится. «Тарифы на транспортную карту «Тройка» определяются в соответствии с установленными тарифами в различных субъектах России», – указано на сайте проекта.

Сам сервис «Тройка» существует с 2013 г., и за это время было выпущено более 53 млн карт, говорится на официальном сайте проекта. Для сравнения, население России к началу 2026 г. составляло около 146 млн человек (данные Росстата). Производство карт полностью локализовано в Москве с 2023 г.

Ежемесячное картами «Тройка» пользуются более 6,3 млн человек. Статистика учитывает данные со всех регионов присутствия сервиса. Общее число клиентов Сбербанка к концу лета 2026 г. – около 111 млн.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября

Клоны и Франкенштейны: как киноиндустрия регулирует ИИ

CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Как открытый код становится инвестицией в российский ИТ-сектор

Отечественные сертификаты оставьте себе. Россияне нашли замену сайтам банков, неработающим в Chrome и Safari

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще