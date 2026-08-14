Россиян спасают от отсутствия интернета. Оплачивать проезд теперь можно по SMS

Сбербанк предоставил своим клиентам возможность пополнять карту «Тройка» для оплаты проезда через SMS, если нет мобильного интернета или не работают банкоматы. «Тройка» действует в Москве, Московской области и еще 19 российских регионах, включая Приморский край и Пензенскую область.

Уехать без интернета

В России появилась возможность пополнять карту «Тройка» при помощи SMS, если не работают мобильный интернет и банкоматы. Как пишет агентство РИА «Новости», такую опцию предоставил своим клиентам Сбербанк.

Карта «Тройка» нужна для оплаты проезда на всех видах общественного городского транспорта, а также на, аэроэкспрессе и в пригородных электричках. Ранее Сбербанк позволял пополнять ее исключительно через «Сбербанк Онлайн» (приложение или веб-версия) или в банкоматах, которых по всей стране с каждым годом становится все меньше. Теперь же для этого достаточно отправить SMS на номер 900, в котором нужно написать слово «Тройка» и указать номер пополняемой карты и требуемую сумму пополнения. Она будет списана с карты, чей номер указан в SMS.

Сбербанк не уточняет, откуда будут списаны средства. По всей видимости, SMS нужно отправлять с номера, к которому привязана банковская карта. Банк обещает, что деньги поступят в течение нескольких секунд после отправки SMS-сообщения.

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Комиссия за пополнение «Тройки» через SMS отсутствует, а вот за само сообщение придется заплатить. Оно будет вычтено из предоплаченного по тарифу количества сообщений, либо, если таковых нет, оператор спишет деньги за его отправку с мобильного номера.

Зачем это нужно

Карта «Тройка» широко распространена в Москве и Московской области. Как сообщал CNews, в российской столице почти весь март 2026 г. не работал мобильный интернет, а вместе с ним средства безналичной оплаты, банкоматы и общественные туалеты. Даже за такси приходилось вызывать по телефону и платить за него наличными.

Способ оплаты есть, а его упоминания на сайте Сбербанка - нет

По всей видимости, именно для таких периодов «цифрового блэкаута» Сбербанк и реализовал возможность пополнения «Тройки» посредством SMS. Однако стоит отметить, что при блокировке интернета операторы связи иногда ломают еще и голосовую связь, а вместе с ней – прием и отправку SMS-сообщений.

К слову, на момент публикации материала в разделе сайта Сбербанка, посвященном способам пополнения «Тройки», не было ни единого упоминания SMS.

Для Москвы и не только

Москва и Московская область – не единственные регионы, где можно оплачивать проезд картой «Тройка». К концу лета 2026 г. она действовала более чем в 20 российских регионах. В список входят: Москва, Московская область, Воронежская область, Пензенская область, Хабаровский край, Луганская Народная Республика, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Хакасия, Костромская область, Приморский край, Удмуртская Республика, Республика Тыва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тульская область, Томская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Алтай, Орловская область, Новосибирская область и Владимирская область.

Список регионов присутствия карты «Тройка»

Согласно Конституции России, к лету 2026 г. в стране было 89 регионов (субъектов).

При этом картой можно пользоваться во всех городах присутствия сервиса. «Одной картой можно пользоваться как в Москве, так и в Хакасии, Томске и других городах, где она функционирует. Если вы уже приобрели карту в Москве (например, в командировке), вам не нужно покупать новую», – говорится на официальном сайте «Тройки».

В то же время оплатить проезд, к примеру, в Туле, по московским тарифам не получится. «Тарифы на транспортную карту «Тройка» определяются в соответствии с установленными тарифами в различных субъектах России», – указано на сайте проекта.

Сам сервис «Тройка» существует с 2013 г., и за это время было выпущено более 53 млн карт, говорится на официальном сайте проекта. Для сравнения, население России к началу 2026 г. составляло около 146 млн человек (данные Росстата). Производство карт полностью локализовано в Москве с 2023 г.

Ежемесячное картами «Тройка» пользуются более 6,3 млн человек. Статистика учитывает данные со всех регионов присутствия сервиса. Общее число клиентов Сбербанка к концу лета 2026 г. – около 111 млн.