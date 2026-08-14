Российские качки под прицелом хакеров. Крупнейшую в стране фитнес-сеть подозревают в утечке данных о миллионах россиян

В сети фитнес-клубов DDX Fitness проходит проверка появившейся в интернете информации об утечке персональных данных клиентов в результате хакерской атаки. Это крупнейшая сеть спортивных залов в России – она насчитывает свыше 160 объектов по всей стране, которые посещают около миллиона человек. ИТ-система DDX Fitness хранит большое количество персональных данных, включая ФИО, фотографии, номера телефонов посетителей и их родственников и многое другое.

Киберпреступники против спортсменов

Российская сеть фитнес-клубов DDX Fitness начала внутреннюю проверку информации об утечке персональных данных своих клиентов, Как пишет агентство ТАСС, сведения об утечке распространились в интернете. Информацию об этом распространил и Telegram-канал Baza.

«В публичном поле появилась информация о возможном инциденте, связанном с персональными данными клиентов. В настоящее время проводится внутренняя проверка в полном соответствии с требованиями законодательства», – цитата по ТАСС.

К моменту выхода материала представители DDX Fitness не подтверждали, но и не опровергали информацию о вероятном сливе персональных данных посетителей этой сети. Однако в компании «были усилены меры информационной безопасности и реализованы внеплановые мероприятия по защите информационных систем и баз данных», пишет ТАСС.

Victor Freitas / Unsplash Даже спортсмены не защищены от утечек их персональных данных

По информации издания, в Сети публикуют сведения о размещении в интернете фотографий и других личных данных клиентов DDX Fitness, что могло стать следствием хакерской атаки.

Возможные масштабы

DDX Fitness – это гигантская федеральная сеть фитнес-клубов. К концу лета 2026 г. она насчитывала 168 клубов, расположенных в 64 городах России. Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследовательское агентство FintessData, к середине декабря 2025 г., когда у нее было 140 залов в 51 городе, она уже была крупнейшей фитнес-сетью в России. К концу декабря 2025 г. сеть открыла еще 11 клубов. «С января (2025 г.) мы открываем новый клуб каждые пять дней», – сказал изданию основатель сети Иван Ситников.

Публикация в Telegram-канале Baza

На сайте DDX Fitness сказано, что количество ее клиентов превышает 900 тыс. при этом в мае, июне и июле 2026 г. в разных залах регулярно звучала аудиореклама о скором появлении миллионного клиента. К середине августа 2026 г. эту рекламу крутить перестали, что потенциально может свидетельствовать о росте клиентской базы до более 1 млн человек. Также сеть позволяет приводить родственников и друзей, сохраняя их персональные данные в своей системе. Это значительно увеличивает объемы потенциальной утечки.

Хранилище персональных данных

Взаимодействие клиента с ИТ-системой DDX Fitness осуществляется исключительно через фирменное приложение. С его помощью сеть собирает весьма внушительный объем персональных данных.

Посетитель при регистрации обязан указать свои имя и фамилию, номер телефона и банковскую карту, с которой будет осуществляться списание оплаты. Также у него спросят адрес электронной почты. А при подписании договора администратор клуба делает фотографию посетителя.

DDX Fitness собирает очень много сведений о своих клиентах

Из необязательных сведений – рост и пол, эти данные учитываются при измерении веса и других параметров тела. Полученные сведения тоже хранятся в приложении.

Опционально можно добавить свою фотографию.

Помимо этого, DDX Fitness фиксирует время пребывания каждого посетителя в зале и SPA-зоне, а также то, в каком клубе он тренируется. Некоторые тарифные планы позволяют заниматься в любом зале DDX Fitness по всей России, и все это будет отражено в статистике посещений.

Также в приложении есть информация обо всех финансовых операциях посетителя – когда он оплачивал и замораживал подписку, когда подписал договор, заплатил вступительный взнос и пр.

В дополнение к перечисленному на некоторых тарифах есть опция «Семейный доступ», которая позволяет приводить по единому абонементу своего родственника. При оформлении такого доступа администратор проверяет паспорта для подтверждения родства и фотографирует приведенного родственника.

Что могло утечь

Как пишет ТАСС, в опубликованных в Сети сообщениях указано, что утечка содержит почти всю основную информацию, которую DDX Fitness собирает о своих клиентах. Это их фотографии и персональные данные, дата и время посещения клубов, а также их адреса, сведения о покупках и количество визитов.

К моменту выхода материала не было известно, есть ли в утекшей базе данные о привязанных к профилям банковских картах о физических параметрах клиентов – их росте, весе, количестве жира и мышц в организме.

Спорт – это выгодно

DDX Fitness – это компания ООО «Илон», основанная в декабре 2018 г. и имеющая уставный капитал около 3,74 млн руб. С момента основания генеральным директором компании является ее основатель – Иван Ситников. Основной вид деятельности – «деятельность фитнес-центров» (код ОКВЭД – 93.13).

Сеть DDX Fitness признана крупнейшей в России

По данным сервиса «Контур.Фокус», 2025 г. сеть DDX Fitness завершила с выручкой 16,5 млрд руб., показавшей рост 72% год к году. Чистая прибыль компании за 2025 г. составила 963,6 млн руб.

Актуальных на 14 августа 2026 г. конечных владельцев у ООО «Илон» сервис «Контур.Фокус» насчитал 34. Крупнейший из них : Личный Фонд «Развитие Капитал» (доля ~23,18%), Иван Ситников (основатель, гендиректор, ~20,43%), АО «Контрада Капитал» (~15,73%), Андрей Суздальцев (~10,97%), Никита Гайдай (~5,65%), ООО «Альфа Инвестиции» (~5,11%), Алексей Абрамов (~2,85%), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (~2,7%), Евгения Гайдай (~2,48%) и Юрий Цыпулев (~1,31%).