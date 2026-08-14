Не то, чем кажется. Штатный антивирус Microsoft оказался открытой дверью для хакеров, в опасности сотни миллионов человек

Антивирус Defender в составе OC Windows оказался инструментом для проникновения на компьютеры пользователей и кражи их файлов. В нем найдена уязвимость, для которой пока нет патча, а удалить Defender с компьютера очень непросто – он почти намертво вшит в систему. Проблема затрагивает сотни миллионов ПК на базе Windows 11 по всей планете.

Microsoft подложила свинью

Корпорация Microsoft сделала из каждого пользователя Windows 11 потенциальную жертву хакеров. Как пишет The Register, в системе кроется огромная уязвимость, открывающая киберпреступникам прямой доступ к файлам в памяти ПК. Штатный антивирус «Защитник Windows» (Windows Defender) не сможет обеспечить должную безопасность, как уязвимость таится именно в нем.

Брешь нашел ИT-специалист под псевдонимом Nightmare Eclipse, и это так называемая «уязвимость нулевого дня» – ранее о ней не знали ни пользователи, ни сама Microsoft. Из этого следует, что патча для ее устранения пока нет, и Microsoft пока не называет даже примерные сроки его появления.

Брешь получила название ShieldBreak. Она затрагивает все компьютеры под управлением Windows 11, обновленной до версии 25H2 – есть вероятность, что ее найдут и в более ранних сборках системы, но к моменту выхода материала информации об этом не было.

Microsoft Microsoft преподнесла очередной неприятный сюрприз

Отметим, что удалить Windows Defender из Windows 11 довольно сложно. Стандартными средствами ОС сделать это не получится, поскольку антивирус вшит в нее.

Кто пострадает

Windows 11 – это единственная настольная ОС Microsoft, которая продолжает получать бесплатные обновления, в том числе и патчи безопасности. Софтверный гигант постоянно придумывает различные схемы по принудительному переводу пользователей на нее с более ранних версий Windows.

В последнее время у него это стало получаться все лучше. К концу июля 2026 г. Windows 10 удерживала 29,83% мирового рынка Windows-компьютеров, тогда как у Windows 11 было 68,93%. А поскольку Windows – это в принципе самая популярная ОС в мире, то пострадать от новой уязвимости могут сотни миллионов людей по всей планете, учитывая тот факт, что по умолчанию обновления в системе включены, а апдейт 25Н2 вышел почти год назад.

Новая брешь встречается даже в самых свежих сборках Windows 11, в том числе и доступных исключительно для разработчиков и бета-тестеров. Но беда в том, что ShieldBreak затронула не только эту ОС, но еще серверную Windows Server 2025, на которую Microsoft принудительно и без предупреждения переводила многие серверы, тем самым создавая для множества компаний проблемы с лицензией. Это существенно увеличивает количество потенциальных жертв, добавляя к ним, помимо обычных пользователей, еще и корпоративных.

Все очень плохо

Эксперты, протестировавшие ShieldBreak в действии, подтверждают – уязвимость рабочая. На это указал, помимо прочих, ИБ-эксперт Кевин Бомон (Kevin Beaumont). В прошлом он работал на Microsoft.

В ходе исследования обнаружилось, что атака происходит через механизм облачного сканирования в Defender. При помощи нехитрых манипуляций хакеры могут получить права уровня SYSTEM на нужном им компьютере, то есть обрести полный доступ ко всему, что хранится в его памяти.

Важно отметить, что Nightmare Eclipse «воюет» с Microsoft с весны 2026 г. За последние четыре месяца это уже десятая уязвимость в продуктах корпорации, информацию о которой он публикует в Сети до выхода патча. Многие из них он нашел именно в Defender.

Мы здесь работаем, люди в курсе

Представитель Microsoft сообщил The Register, что компания «осведомлена об обнаруженной уязвимости и активно расследует правдивость и потенциальную применимость этих утверждений» (is aware of the reported vulnerability and is actively investigating the validity and potential applicability of these claims).

Представитель компании не назвал сроки готовности патча. Примечательно, что об уязвимости ShieldBreak стало известно спустя всего несколько часов после того, как Microsoft выпустила огромное обновление безопасности для Windows 11, который закрывает 421 брешь в системе.

К слову, Microsoft пыталась засудить Nightmare Eclipse за то, что он сливает в Сеть информацию о «дырах» в ее операционной системе. Но корпорации пришлось резко умерить пыл и отозвать иски – она столкнулась с гневом мирового сообщества ИБ-экспертов, недовольных тем, что их коллегу пытаются заставить молчать о проблемах безопасности в Windows и сопутствующем ПО.

Эксперты The Register полагают, что Nightmare Eclipse – это один из бывших сотрудников Microsoft. Однако к моменту выхода материала доказательств этого не было – ИБ-специалист свою личность не раскрывает.