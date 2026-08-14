Конференция CNews «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления» состоится 6 октября
CNews приглашает 6 октября 2026 г. принять участие в конференции «HR Tech 2026: архитектура интеллектуального управления».
С докладом выступят:
Сергей Ковтун, партнер и генеральный директор, Notamedia.Integrator;
Елена Васильева, HR-эксперт, WMT Group;
Ирина Комаровская, начальник отдела обучения, оценки и развития персонала, «Спортмастер Россия»;
Екатерина Грибова, директор по развитию персонала и цифровизации HR, НЛМК;
Александра Горчакова, директор по персоналу и устойчивому развитию группы «Самолет»;
Валерия Кузьмина, заместитель руководителя по работе с персоналом ИТ-департамента, «Финам»;
Андрей Падалко, руководитель департамента HR аналитики, «Нефтьмагистраль»;
Анастасия Кустова, P&C products group owner, Metro Cash&Carry ;
Ирина Хавротина, директор цифровой экосистемы управления здоровьем «Кубики» в Mains;
Валентин Каськов, директор по информационным технологиям, международный холдинг «Специальные системы и технологии».
Основные темы конференции
Российский рынок
- Как развивается отечественный HR Tech сегодня?
- Какие доли на рынке занимают различные направления — от подбора персонала до систем LXP и управления талантами?
- Как трансформировался ландшафт отрасли после высвобождения ниш, которые ранее занимали глобальные игроки?
- Что является главным стимулом для роста индустрии кадровых технологий?
- Какое влияние на развитие отрасли оказывают крупные технологические корпорации, выходящие в сегмент HR Tech?
Технологии и решения
- Как кадровый голод трансформирует запросы бизнеса к функционалу ИТ-решений?
- Какие инструменты (от LLM-моделей до прогнозной аналитики) сегодня перешли из разряда «хайпа» в категорию обязательного must have?
- Как глубокая аналитика и нейросети помогают российским топ-менеджерам выстраивать долгосрочные стратегии работы с человеческим капиталом?
- Существуют ли продукты российских разработчиков, которые не имеют прямых аналогов на Западе или превосходят их?
- Какова расстановка сил между гибкими SaaS-решениями и классическими инсталляциями на собственных серверах компаний?
HRTech проекты в России
- Кто сегодня задает правила игры на отечественном рынке HR-технологий?
- В каких секторах экономики автоматизация кадровых процессов идет наиболее активно?
- Насколько глубока пропасть в уровне цифровизации между корпоративными гигантами и компаниями сектора МСБ?
- Без каких модулей (КЭДО, оценка 360, подбор) невозможно представить современную российскую HRM-систему?
- Как меняется отношение рядовых сотрудников к корпоративным сервисам и что они хотят видеть в своих рабочих приложениях?
Проблемы и ограничения
- Какие препятствия — от нехватки бюджетов до инерции мышления — тормозят экспансию HR Tech в России?
- Стали ли требования ФЗ-152 и риски утечек данных решающим аргументом при выборе поставщика ИТ-решений?
- По каким критериям HR-лидеры понимают, что вложения в ИТ-систему окупились и принесли пользу бизнесу?
- Что сейчас в приоритете — долгосрочные инвестиции в масштабные платформы или гибкий набор недорогих точечных сервисов?
- Как фокус на благополучии и комфорте сотрудника перекраивает архитектуру современных ИТ-продуктов?
Будущее HRTech
- Как будет развиваться рынок HR Tech в ближайшие годы?
- Как внедрение электронного документооборота (КЭДО) и цифровых паспортов компетенций изменит правила игры на рынке?
- Какие «боли» HR-департаментов до сих пор остаются без адекватного технологического решения?
- Насколько актуальна для российских разработчиков экспансия на рынки дружественных стран?
- Какими характеристиками должен обладать «золотой стандарт» российского HR Tech?
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева.