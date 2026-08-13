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В России появится сеть медико-технологических кластеров для подготовки врачей будущего

В России обсуждается проект создания сети медицинских образовательных кластеров нового типа, ориентированных на подготовку специалистов для технологичного здравоохранения будущего. Помимо классического образования, акцент в них будет сделан на обширный объем медицинской практики с первого курса, а также на направлениях, находящихся на стыке медицины, инженерии и информационных технологий.

Сеть региональных медицинских образовательных кластеров

Искусственный интеллект, медицинская робототехника, беспилотные системы, биомедицина и анализ больших массивов медицинских данных постепенно становятся частью современного здравоохранения. Вместе с этим меняются и требования к специалистам. Медицинской отрасли все чаще нужны кадры с комбинированным набором компетенций — одновременно медики и инженеры, технологи или ИТ-специалисты.

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Так мог бы выглядеть медицинский институт будущего

В качестве ответа на этот вызов в Правительстве РФ обсуждается создание сети региональных медицинских образовательных кластеров, которые должны стать центрами подготовки врачей и среднего медицинского персонала нового поколения. Традиционная медицинская школа в этих кластерах будет объединена с освоением современных технологий и интенсивной практикой.

Опыт Ставрополья

Пилотная модель такого центра, которая рассматривается в качестве образца для будущих кластеров, уже 6 лет действует в Ставропольском крае. Ставропольский кластер медицинского образования будущего объединяет Невинномысский медицинский институт (НМИ) и Северо-Кавказский медицинский колледж (СКМК). Сегодня в кластере обучаются более 7 тыс. студентов из 38 регионов России.

Здесь развивается модель медицинского образования, построенная на сочетании фундаментальной подготовки, современных технологических решений и раннего погружения в реальную работу системы здравоохранения. Усиленный акцент в обучении делается на методы и технологии активного долголетия, развитие превентивной медицины. В учебном процессе на уровне ежедневных занятий используются VR-технологии, искусственный интеллект и обучение на фантомах и интерактивных 3D-столах «Пирогов» для визуализации анатомии человека. По сути, кластер уже реализует принцип подготовки специалистов на стыке нескольких профессий.

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Интерактивный 3D-стол «Пирогов»

Интенсивная технологическая подготовка будущих врачей и медперсонала объединена с большим объемом реальной медицинской практики. Студенты уже со второго месяца первого курса обучения работают в больницах, поликлиниках и службах скорой помощи, благодаря чему теоретическая база сразу же подкрепляется опытом работы в реальной клинической среде.

Еще один базовый принцип новой «кластерной» модели медицины будущего — акцент на доступность образования. Несмотря на постоянный рост стоимости обучения в российских медицинских вузах (в среднем на 40% за последние два года), в Ставропольском кластере в 2026 году она, напротив, снизилась почти на 20%.

Первые результаты показывают востребованность такого подхода. Более половины студентов Ставропольского кластера находят работу по специальности еще до выпуска, а сам кластер занимает первое место во всероссийском рейтинге трудоустройства выпускников колледжей. Средняя зарплата его выпускников примерно на 20% выше, чем у выпускников других региональных медицинских вузов и колледжей.

Масштабирование «кластерной» модели на всю страну призвано дать и еще один эффект — помочь сократить дефицит медицинских кадров в России. Сегодня наиболее престижное и технологичное медицинское образование сконцентрировано в Москве и Петербурге. Высокий конкурс и стоимость обучения ограничивают возможности абитуриентов из регионов при поступлении в столичные медицинские вузы, тогда как уровень подготовки на местах далеко не всегда позволяет региональным учебным заведениям конкурировать со столичными.

Как следствие, молодежь не мотивирована обучаться медицине в своих родных регионах и выбирает другие профессии, что и является одной из причин кадрового дефицита в системе здравоохранения страны. Создание сети сильных медико-технологических кластеров с невысокой стоимостью обучения способно изменить такое положение вещей и существенно увеличить количество квалифицированных медицинских специалистов в стране.

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