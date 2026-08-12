«Ростелеком» хорошо заработал из-за роста спроса на проводной интернет

Выручка и показатель OIBDA «Ростелекома» за первое полугодие 2026 г. выросли на 11%. Помогли рост спроса на ШПД и возмещение от государства по проекту Устранения цифрового неравенства. Число ШПД-абонентов выросло на 7% до 14,4 млн.

Финансовые итоги «Ростелекома» за первое полугодие 2026 года

«Ростелеком» представил финансовые и операционные итога II квартал и первое полугодие 2026 г.

В первом полугодии выручка компании выросла на 11% до 435,7 млрд руб., показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета расходов на амортизацию) вырос на 11% и составил 171 млрд руб., рентабельность по данному показателю составила 39,3%, операционная прибыль выросла на 8% и составила 75,9 млрд руб., рентабельность по данному показателю – 17,4% (снижение на 0,5 процентных пункта, п.п.).

Чистая прибыль выросла на 9% и составила 14 млрд руб., рентабельность по данному показателю – 3,2%.

«Ростелеком» Выручка «Ростелекома» за первое полугодие 2026 года выросли на 11%. Помог рост спроса на ШПД

Рост выручки в компании объясняют расширением цифровых сервисов, ростом спроса на услуги ШПД (широкополосный доступ в интернет) и мобильной связи. Доля цифровых затрат в выручке составила 22%. Рост показателя OIBDA в компании объясняют ростом выручки и увеличением возмещения по проекту «Устранения цифрового неравенства». Рост чистой прибыли в компании объясняют ростом расходов на обслуживание долга.

Капитальные затраты снизились в указанном периоде на 18% и составили 60 млрд руб. Чистый долг на конец первого полугодия 2026 г. составил 731,6 млрд руб. (рост на 3%). Соотношение чистого долга к показателю OIBDA составляет 2,1, без учета обязательств по аренде данный показатель составляет 1,6. Свободный денежный поток (FCF) увеличился на 10,8 млрд руб., но имеет отрицательное значение – 12,2 млрд руб.

Финансовые итоги «Ростелекома» за Ii квартал 2026 года

Во II квартале 2026 г. выручка составила 226,7 млрд руб. (рост за год – 11%), показатель OIBDA – 87,5 млрд руб. (рост – 9%), рентабельность по показателю OIBDA – 38,6% (снижение на один п.п.), операционная прибыль выросла на 4% до 38,4 млрд руб., рентабельность по операционной прибыли – 16,9% (снижение на 1,3 п.п.), чистая прибыль выросла на 9% и составила 6,6 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли – 6,6 млрд руб. (рост – 9%).

Доля цифровых затрат в выручке составила 23%. Капитальные затраты увеличились на 5% и составила 32,28 млрд руб. FCF снизился на 4,45 млрд руб. и составил минус 6,6 млрд руб.

Структура выручки «Ростелекома»

В структуре выручке в первом полугодии 2026 г. на мобильную связи пришлось 152,3 млрд руб. (рост – 9%), на фиксированный интернет – 66 млрд руб. (14%), на цифровые сервисы – 95,9 млрд руб. (рост - 21%;) , видеосервисы – 30,3 млрд руб. (рост – 9%), оптовые услуги – 51,% млрд руб., на фиксированную телефонию – 18 млрд руб. (снижение на 3%).

В структуре оптовых услуг на присоединение и пропуск трафика пришлось 10,3 млрд руб. (рост – 9%), на VPN – 21,8 млрд руб. (рост – 5%), на аренду каналов – 6,2 млрд руб. на инфраструктурные сервисы и услуги – 13,3 млрд руб. (рост – 18%).

В структуре выручке за II квартал 2026 г. на мобильную связь пришлось 77,3 млрд руб. (рост – 10%), на фиксированный интернет – 33,5 млрд руб. (рост – 15%), на цифровые сервисы – 52,6 млрд руб. (рост – 10%), на видеосервисы- 14,9 млрд руб. (рост – 6%), на оптовые услуги – 27,4 млрд руб. ( (рост – 15%), на фиксированную телефонию – 12 млрд руб. (снижение – 3%).

В структуре оптовых услуг на присоединение и пропуск трафика пришлось 5,2 млрд руб. (рост – 15%), на VPN – 11,3 млрд руб. (рост – 7%), на аренду каналов – 3,2 млрд руб. (рост – 4%), на инфраструктурные сервисы услуги – 7,7 млрд руб. (рост - 35%).

В структуре выручки за первое полугодие 2026 г. по сегментам в первом полугодии 2026 г. на B2C (массовый сегмент) пришлось 91 млрд руб. (рост – 10%), на B2B/G корпоративный и государственный сегмент) – 89,4 млрд руб. (рост – 10%), на B2O (межоператорский сегмент0 – 42,8 млрд руб. (рост – 10%).

На цифровые кластеры пришлось 87,7 млрд руб. (рост – 10%), в том числе на ЦОД (центры обработки данных) и облачных услуг – 38,2 млрд руб. (рост – 9%), на «Цифровой регион» - 14,3 млрд руб. (рост – 11%), на информационную безопасность – 9,6 млрд руб. (рост – 13%).

Выручка и OIBDA «Ростелекома» по сегментам

В структуре выручки за II квартал 2206 г. на B2C пришлось 45,6 млрд руб. (рост – 9%), на B2B/G – 46,7 млрд руб. (рост – 12%), B2O – 22,4 млрд руб. (рост – 12%). На цифровые кластеры пришлось 49,7 млрд руб., в том числе на ЦОД и облачные услуги – 20,3 млрд руб. (рост – 19%), на «Цифровой регион» - 7,7 млрд руб. (рост – 7%), на информационную безопасность – 6,7 млрд руб. (рост – 24%).

В структуре показателя OIBDA по сегментам в первом полугодии 2026 г. на B2C пришлось 27,5 млрд руб. (рост – 16%), на B2B/G – 28,7 млрд руб. (рост – 13%), на B2O – 15,9 млрд руб, (рост – 5%). На цифровые кластеры пришлось 23,4 млрд руб. (рост – 42%), в том числе на ЦОД и облачные услуги – 19,5 млрд руб. (рост – 33%), на «Цифровой регион» - 4,3 млрд руб. (рост – 52%), на информационную безопасность – 1 млрд руб. (рост – 12%).

В структуре показателя OIBDA на B2C 13,89 млрд руб. (рост – 13%), на B2B/G – 15,6 млрд руб. (рост – 14%), B2O – 8,7 млрд руб. (рост – 9%). На цифровые кластеры пришлось 14,3 млрд руб. (рост – 41%), в том числе на ЦОД и облачные услуги – 9,8 млрд руб. (рост – 355), на «Цифровой регион» - 2,4 млрд руб. (рост – 22%), на информационную безопасность – 1,8 млрд руб. (рост – 40%).

Число абонентов «Ростелекома»

Число пользователей ШПД на базе оптических технологий на конец второго полугодия 2026 г. составило 14,4 млн (рост за год – 7%), в сегменте B2C – 13,1 млн (рост – 8%), в сегменте B2B/G – 900 тыс. (рост – 8%), в сегменте B2B/G – 8,1 млн (рост – 5%). Число пользователей ШПД по технологии xDSL за год сократилось на 12% и составило 1,4 млн. В том числе в сегменте B2C – 1,3 млн (снижение – 13%), в сегменте B2B/G - 100 тыс. (снижение – 11%).

Число абонентов IPTV за год выросло на 5% и составило 8,1 млн, число абонентов кабельного ТВ сократилось на 3% и составило 4 млн. Число пользователей виртуальных АТС и доменов составило 174 тыс. Число абонентов местной телефонной связи за год сократилось на 10% и составило 7,7 млн, в том числе в сегменте B2C – 5,7 млн (снижение на 11%), в сегменте B2B/G - 2 млн (снижение – 5%).

ARPU (средняя ежемесячная выручка с одного пользователя) во II квартале 2026 г. в сегменте B2C составило 452 руб. (рост за год – 8%), в сегменте B2B/G – 3,7 тыс. руб., (рост за год -8%), в сегменте B2B/G – 7,5 тыс. руб. (рост – 5%). У абонентов IPTV ARPU составил 7,5 тыс. руб. (рост – 18%), у абонентов виртуальных АТС – 7,5 тыс. руб.

У абонентов местной телефонной связи в сегменте B2C показатель ARPU составил 255 руб. (рост – 4%), в сегменте B2B/G – 654 руб. (рост – 6%). У абонентов ШПД по технологии xDSL ARPU составил 522 руб. (рост – 6%), в сегменте b2B/G – 2,14 тыс. руб. (рост – 11%). У абонентов кабельного ТВ ARPU составил 229 руб. (рост – 10%).