Разделы

ПО Софт Бизнес Кадры Импортонезависимость
|

Создатель российского «убийцы» MS Office закрыл офисы. В компании реструктуризация, убытки и массовые увольнения

«Мойофис», создатель одноименного пакета офисных программ, закрыл свои представительства в Иннополисе и Санкт-Петербурге. Специалисты компании переехали в кабинеты своего главного акционера – «Лаборатории Касперского». Незадолго до этого в «Мойофис» начались массовые увольнения, а в 2025 г. ее чистый убыток достиг почти 9 млрд руб., увеличившись в семь раз всего за год.

Закрыто. Приходите никогда

Отечественная компания «Мойофис», разработчик одноименного пакета офисных программ на замену Microsoft Office, закрыла свои представительства сразу в двух российских городах. Отныне ее офисы не работают в Иннополисе (Татарстан) и Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на нескольких бывших и нынешних сотрудников компании.

Юрлицо бренда «Мойофис» – это ООО «Новые облачные технологии». Одноименная флагманская разработка компании представляет собой комплект офисных программ, аналог Microsoft Office и бесплатного LibreOffice.

Генеральный директор компании Вячеслав Закоржевский, занимающий этот пост с сентября 2024 г., подтвердил изданию факт закрытия «нескольких офисов». При этом он не стал уточнять ни их количество, ни расположение.

mo6.jpg

НОТ
в «Мойофис» идет масштабная реструктуризация

В то же время на сайте компании информации о закрытии офисов нет. В разделе «Контакты» по-прежнему отображаются данные трех представительств – в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе.

Переезд или увольнение?

Закоржевский добавил также, что сотрудники «Мойофис» переехали в офис «Лаборатории Касперского», главного акционера компании. В данном случае подразумевается помещение, расположенное в Москве в бизнес-центре «Олимпия Парк», и пока нет официальных данных, сколько сотрудников офисов в Иннополисе и Санкт-Петербурге согласились на переезд, сколько перешли на удаленку, а сколько уволились.

Однако у «Ведомостей» есть комментарий одного из работников «Мойофис». По его словам, всех, кто трудился в петербургском офисе компании, перевели на удаленную работу. Он также добавил, что во внутренних чатах компании появились публикации о продажи мебели из офиса.

В то же время на сайте компании информации о закрытии офисов нет. В разделе «Контакты» по-прежнему отображаются данные трех представительств – в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе. Важно отметить, что на сайте «Мойофис» указан адрес столичного офиса, не совпадающий с местом дислокации офиса «Касперского». Последний расположен по адресу Ленинградское шоссе, д. 39А, стр. 2, а на сайте «Мойофис» указан адрес Тверская ул., д. 16, стр. 1.

Помимо этого, «Мойофис» все еще входит в число резидентов ОЭЗ «Иннополис».

Напомним, с весны 2026 г. в «Мойофис» проходят массовые сокращения персонала. «Режут» штат целых департаментов, притом, как сообщал CNews, некоторых сотрудников пытались оставить не только без работы, но и без компенсаций.

Об увольнениях во внутреннем письме сотрудникам сообщил Вячеслав Закоржевский. Он сослался на «серьезные финансовые трудности», с которыми компания столкнулась в 2025 г. «Объем ключевых направлений бизнеса снизился, и текущая модель требует существенных изменений для обеспечения устойчивости компании», – говорится в письме Закоржевского.

Как сообщил «Ведомостям» председатель первичной профсоюзной организации НОТ Артем Семенов, в конце марта 2026 г. в компании числилось 1073 сотрудника. В августе 2026 г. из них осталось около 250-270 человек.

Причем здесь «Касперский»

«Лаборатория Касперского» – это крупнейший совладелец «Мойофис», на руках у которого находится контрольная доля в компании. «Касперский» вошел в ее капитал в 2019 г., купив долю в размере 29,5%, которая впоследствии была увеличена до 68,8%.

moi61.jpg

Сайт компании пока не обновился

К моменту выхода материала 5% компании принадлежали Дмитрию Комиссарову, 0,25% – Елене Басовой, 22,7% – Евгению Чеглакову, 2,5% – Александру Тимченко, 0,75% – Алексею Доброхотову.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», по итогам 2025 г. выручка «Мойофис» обрушилась на 50% год к году, остановившись на отметке 1 млрд руб. За тот же период компания зафиксировала семикратный рост чистого убытка – до 8,82 млрд руб.

Сумма задолженности по договорам займов перед «Лабораторией Касперского» год к году увеличилась более чем на треть – на 34% с 18,7 млрд руб. до 24,96 млрд руб.

«Решение о реструктуризации бизнеса было принято управленческой командой компании НОТ, чтобы сфокусироваться на наиболее перспективных направлениях бизнеса и обеспечении финансовой устойчивости компании», – заявил «Ведомостям» представитель «Лаборатории Касперского», комментируя факт обсуждения закрытия офисов с миноритарными акционерами.

Есть подтверждение

Компанию «Мойофис» в 2013 г. основал Дмитрий Комиссаров – до 2023 г. он занимал в ней пост директора по разработке и развитию продуктов. Юрлицо компании зарегистрировано в 2014 г. в Иннополисе с уставным капиталом 2 млн руб.

В активе компании есть не только офисный пакет «Мойофис». В числе прочего она развивает почтовый сервер Mailion и платформу для видеоконференций Squadus.

Ссылаясь на сотрудников «Мойофис», Комиcсаров подтвердил «Ведомостям» информацию о закрытии представительств компании в Санкт-Петербурге и Иннополисе. При этом он подчеркнул, что акционеры компании об этом пока не оповещены, да и с официальным заявлением пока никто не выходил.

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Основатель компании позволил себе прокомментировать изданию происходящее. Он назвал это «недобросовестным поведением менеджмента, которое ведет к выводу ресурсов».

Комиссаров добавил, что в Санкт-Петербурге работало от 200 до 300 человек, а офис в Иннополисе насчитывал 20 человек. Он подчеркнул также, что разработка офисного пакета шла именно в Санкт-Петербурге.

Был офис – и нет офиса

Прежде «Мойофис» располагал целой сетью представительств. Флагманский офис в Москве появился в 2014 г. одновременно с филиалом в Санкт-Петербурге, в 2016 г. заработал офис в Иннополисе, а в 2022 г. – в Самаре, о чем говорится на сайте компании. В сентябре 2023 г. CNews со ссылкой на занимавшую на тот момент пост директора по персоналу «Мойофис» Александру Мин писал, что у компании два офиса в Москве и по одному в Самаре, Санкт-Петербурге и Иннополисе.

По информации «Ведомостей», отказываться от помещений «Мойофис» начал в 2025 г. Первым этапом стало августовское объединение двух столичных офисов – того, что располагался в Большом Гнездниковском переулке. Когда именно был закрыт самарский офис, информации нет – до середины 2024 г. его упоминание присутствовало на сайте компании, а позже пропало. При этом официального заявления о его закрытии «Мойофис» не делал.

Все очень плохо?

Как сообщил изданию Дмитрий Комиссаров, закрытие петербургского офиса – это свидетельство прекращения «основных разработок». «Либо «Мойофис» не будет разрабатывать редакторы, либо эта компетенция переходит в «Лабораторию Касперского», – добавил он.

Компания опубликовала пояснения к своей финансовой отчетности за 2025 г. в них сказано, что с 2026 г. она приостановила разработку сразу нескольких сервисов – Mailion, «Мойофис почты», Squadus и «Документы онлайн». Это повлекло за собой «изменение организационной структуры и сокращение численности персонала», – указано в пояснениях.

Убыточный актив

В июне 2026 г. основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский открыто назвал «Мойофис» убыточным активом, подчеркивают «Ведомости». По его словам, компания переведена в режим «медленного огня», что подразумевает снижение объемов разработки и поддержки ее продуктов.

Как сообщили изданию представители «Мойофис», в настоящее время компания находится «на финальной стадии реструктуризации бизнеса». По его словам, она проводится, чтобы «сконцентрировать ресурсы на направлениях с наибольшим потенциалом роста и обеспечить финансовую устойчивость компании». Он также поспешил заверить, что «Мойофис» «продолжает свою операционную деятельность и выполняет обязательства перед клиентами и партнерами», пишет издание.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Европа в ужасе от перспектив лишения доступа к американским облакам и ПО. Большинство компаний не имеет «плана Б»

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Wildberries создает армию частных складов по всей России. Партнерами могут стать обычные россияне из любого региона

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Softline потратил 340 миллионов на покупку бывшего консалтингового подразделения KPMG

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще