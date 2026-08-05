Владельцы ПВЗ Wildberries требуют снижения платежей по аренде, массово продают свои бизнесы и готовятся к закрытию. Маркетплейс все отрицает

Владельцы ПВЗ Wildberries стали просить арендодателей снизить им арендные платежи на фоне падения дохода. Чем меньше ПВЗ выдают товаров, тем меньше они получают, а с товаром у Wildberries сейчас проблемы – он сгорает на складах, которые почти ежедневно атакуют БПЛА, Wildberries все отрицает – в частности, маркетплейс утверждает, что доход ПВЗ совершенно не зависит от объемов выдачи товаров. На фоне этого количество объявлений о продаже ПВЗ конкретно этого маркетплейса заметно увеличилось, а небольшие точки и вовсе могут начать массово закрываться.

Разрушение изнутри

Российский маркетплейс Wildberries, чьи склады находятся под массированной атакой БПЛА и сгорают дотла один за другим вместе со всеми товарами продавцов, столкнулся с новой проблемой. Происходящее со складами ударило по срокам доставки товаров, что негативно отразилось на доходах владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Как пишут «Известия», часть владельцев ПВЗ начали просить арендодателей о снижении арендных ставок. Другие же решили выйти из бизнеса и продают свои точки – количество таких объявлений по всей стране возросло по всей России. Некоторые точки могут просто закрыться – ожидается сокращение монобрендовых ПВЗ (работающих только с Wildberries) на 15% к концу 2026 г.

Председатель совета Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая сообщила изданию, что АУРЭК подготовила для собственников ПВЗ несколько типовых вариантов обращения к арендодателям. В первом содержится просьба о снижении постоянной части арендной платы (сюда не входят коммунальные и эксплуатационные расходы) на 50% на полгода, тогда как во втором варианте говорится об арендных каникулах на тот же период.

Wildberries Товары в ПВЗ едут со складов. Но этих складов у Wildberries с каждым днем все меньше в результате атак БПЛА

По словам Черницкой, на фоне атак БПЛА на склады Wildberries, которые привели к проблемам маркетплейса с логистикой, владельцы пунктов выдачи столкнулись с риском задержек выплат не только арендодателям, но и сотрудникам.

Насколько все плохо

Масштабы бедствия, в котором оказались владельцы ПВЗ Wildberries, напрямую зависят от регионов их расположения. Как сообщил изданию председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексей Федоров, в ряде регионов их доходы владельцев рухнули на 15-20% по итогам июля 2026 г., а если рассматривать пиковые дни, то и вовсе на 30-40%.

Напомним, первые удары БПЛА по складам Wildberries случились в ночь с 17 на 18 июля 2026 г. С тех пор они продолжаются почти на ежедневной основе.

На падение доходов владельцев ПВЗ Wildberries указал изданию и председатель президиума Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ) Алексей Москаленко. Он подчеркнул, что это прямое следствие частичного или полного уничтожения складов маркетплейса, включая ключевые – сейчас Wildberries занимается перестройкой логистической системы, и это вызывает сокращение объемов поставок. Как итог, уменьшается количество выдач в ПВЗ, а это негативно влияет на доходы их собственников.

Сгорел склад – гори и ПВЗ

В 2026 г. россияне стали активно избавляться от своих ПВЗ Wildberries. «Известия» приводят статистику «Авито», согласно которой к 3 августа 2026 г. по всей стране насчитывалось свыше 9300 объявлений по продаже такого бизнеса.

Важно отметить: «Авито» не предоставляет данные за июль 2026 г., то есть пока неизвестно, как сильно увеличилось число объявлений о продаже ПВЗ Wildberries на фоне ударов БПЛА по складам маркетплейса.

Однако за первое полугодие статистика доступна. В ней отмечено, что за этот период число объявлений о продаже пунктов выдачи заказов Wildberries увеличилось на 26% год к году. Предложение здесь явно опережает спрос – последний за тот же период вырос всего лишь на 6%.

При этом заработать действительно большие деньги на продаже ПВЗ их владельцы не смогут. По информации «Авито», средняя стоимость полностью готового к работе пункта выдачи по итогам первой половины 2026 г., когда склады Wildberries еще не горели, составила в пределах 370 тыс. руб. Не исключено, что события июля 2026 г. приведут к падению цен на ПВЗ.

В целом, это уже происходит. Статистика специализированного ресурса pvzbutik.ru гласит, что с 20 июля по 2 августа 2026 г. в Москве было размещено около 65 объявлений о продаже ПВЗ Wildberries, и как минимум в трех из них цена затем была резко снижена.

Один столичных пунктов выдачи подешевел почти на 30%, второй – на 20%, третий – примерно в полтора раза.

У нас все хорошо

В группе RWB, в состав которой входит Wildberries, отрицают, что у всех владельцев ПВЗ возникли проблемы с деньгами и арендной платой. В компании сообщили «Известиям», что приведенные данные базируются «отдельных случаях и не отражают общей динамики» сети ПВЗ.

В компании также отрицают ни роста числа закрывшихся в июле 2026 г. пунктов выдачи, ни снижения количества заказов за этот период. В RWB настаивают, что число заявок на открытие новых ПВЗ «за последнее время» почти удвоилось.

Помимо этого, в RWB настаивают, что количество выданных заказов – не единственное, что влияет на итоговую доходность ПВЗ. В компании отмечают, что на ней также отражаются ставка аренды, операционные расходы и другие параметры бизнеса.

В RWB отдельно подчеркнули, что покупатели «продолжают активно оформлять заказы», не уточнив, правда, насколько именно активно. По оценке представителей компании, в большинстве российских регионов «объем заказов уже превышает прежние показатели», но они не уточнили, с каким именно периодом времени ведется сравнение.

Мнение со стороны

Опрошенные изданием эксперты подтверждают, что у владельцев ПВЗ Wildberries могли возникнуть проблемы из-за атак БПЛА на склады маркетплейса. Так, по словам директора практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Романа Самойлова, сейчас рентабельность большинства пунктов выдачи находится в пределах 5-10%, а иногда точка и вовсе работает в убыток.

Снижение ставок по аренде, которая сейчас занимает 30-40% расходов ПВЗ, может поддержать владельцев пунктов, но этой меры будет недостаточно, если «снижение трафика и количества заказов затянется», добавил Самойлов. Он уверен, что нужно все делать одновременно – и сокращать операционные издержки, и восстанавливать прежние объемы потока клиентов.

Алексей Федоров прямо указывает, что падение доходности ПВЗ – это следствие в первую очередь проблем с логистикой Wildberries. Он уверен – возникшие трудности в работе складов, равно как и увеличение сроков доставки, привели к сокращению числа заказов и трафика в пунктах выдачи.

Между тем, собеседники издания не ожидают массового закрытия ПВЗ Wildberries. В то же время они уверены в неизбежной коррекции рынка. Александр Федоров, в частности, полагает, что выше всего вероятность закрыться у небольших одиночных ПВЗ – такие работают только с Wildberries и несут высокую арендную нагрузку. Он считает, что до конца 2026 г. таких точек станет примерно на 15% меньше.