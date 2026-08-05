«Дочка» «Мегафона» пытается взыскать с «М.Видео» 1,8 миллиарда за неоплаченную электронику

Принадлежащий «Мегафону» дистрибьютор электроники «Рево Чердж Рус» пытается взыскать с «М.Видео - Эльдорадо» 1,8 млрд руб. за неоплаченный товар. «М.Видео - Эльдорадо» отрицает отсутствие задолженности.

Иск структуры «Мегафона» против «М.Видео - Эльдорадо»

Арбитражный суд Москвы принял исковое заявление компании «Рево Чардж Рус», «дочки» оператора «Мегафон» к компании МВМ, основной операционной структуре группы «М.Видео - Эльдорадо». В иске речь идет о взыскании 1,8 млрд руб.

В «Рево Чердж Рус» заявили агентству «Интерфакс», что иск касается взыскания средств за поставленный, но не оплаченный товар.

«М.Видео-Эльдорадо» Дистрибьютор электроники и «дочка» «Мегафона» «Рево Чердж Рус» пытается взыскать с «М.Видео - Эльдорадо» 1,8 млрд рублей за неоплаченный товар

Пресс-служба «М.Видео - Эльдорадо» заявила CNews, что долг перед поставщиком отсутствует, и «пока не оснований полагать, что иск заявлен обоснованно». Источник CNews, знакомый с материалами дела, говорит, что речь идет о переуступке прав по договору факторинга.

Чем занимается «Рево Чердж Рус»

«Рево Чердж Рус» позиционирует себя как единый центр дистрибуции, который работает на рынках России и Узбекистана и обеспечивает распространение смартфонов, цифровых устройств, портативной техники и аксессуаров. По данным на начало 2022 г., компания обеспчеивала до 35% ассортимента в розничных салонах «Мегафона».

В 2022 г. газета «Ведомости» писала, что «Рево Чердж Рус» зарегистрировала в Роспатента торговые марки Blax, Telik и Tvizi, которые будут использованы для продажи телевизоров, проекторов, ноутбуков, персональных компьютеров и планшетов. Также был зарегистрирован бренд Veizer для продажи холодильников.

Кому ранее принадлежала «Рево Чердж Рус»

По данным базы «Контур.Фокус», компания «Рево Чардж Рус» была создана в 2106 г. ее первым гендиректором Рахимом Шамфиловым. В 2020 г. бывший гендиректор «Мегафон - Ритейл» Кирилл Шибанов получил 37,5% в компании, доля Шамшилова сократилась до 62,5%.

Позднее «Юэсем Телеком» (структура холдинга USM, основного владельца «Мегафона») получила 49% в компании, 36% отошли к Одилбеку Маннанову, 5% - к гендиректору «рево Чердж Рус» Артуру Иксанову.

В 2021 г. «Мегафон» стал владельцем 65% в компании, доля Маннанова сократилась до 20%, структура USM из капитала компании. В 2020 г. «Мегафон» выкупил долю Шамшилова, а затем полностью консолидировал компанию.

В 2025 г. выручка компании составила 79,5 млрд руб., прибыль от продаж - 4,9 млрд руб., чистая прибыль - 89 млн руб.