Главный микроэлектронный холдинг России занял 8,6 млрд у структуры Сбербанка

«Элемент» взял в долг 8,6 млрд рублей у Сбербанка — на фоне убытков и падающей выручки. Собеседники CNews связывают заем с нехваткой средств на строительство завода силовой электроники.

Крупный заем

Как выяснил CNews, ПАО «Элемент» заключило договор займа с ООО «Интегральные Системы» на сумму 8,6 млрд руб. Вернуть компании придется 10,8 млрд руб., что составляет 10,15 процентов от стоимости активов «Элемента» (106,4 млрд руб.). Об этом говорится в сообщении о существенной сделке компании, опубликованном 4 августа 2026 г. на портале раскрытия информации.

Заем предоставлен 3 августа 2026 г. для «финансирования контролируемой компании» — название дочерней структуры не раскрывается на основании постановления Правительства № 1102, разрешающего не разглашать информацию о некоторых сделках.

Напомним, что «Элемент» объединяет ключевые активы микроэлектронной отрасли, включая АО «Микрон» (производство чипов), АО «НИИМЭ» (исследования в области микроэлектроники), АО «Отраслевые решения» (проект «Кубик» по производству силовой электроники), а также НИИ «Прогресс», ВЗПП-Микрон и другие производственные активы.

«Элемент» «Элемент» занял у своего владельца 8,6 млрд

Процентная ставка по займу — плавающая, привязанная к ключевой ставке ЦБ: ключевая ставка плюс 3 процентных пункта. Срок возврата — 31 декабря 2027 г., однако займодавец вправе потребовать досрочного погашения.

Обозначенные средства будут направлены на развитие деятельности группы компаний «Элемент», сообщили CNews в компании. Однако наименование подконтрольной компании, для которой брался заем, там не назвали. «При этом заем не является срочным, он получен в соответствии с решением совета директоров и в соответствии с планированием деятельности группы», подчеркнули в холдинге.



Кто займодавец

ООО «Интегральные Системы» — это структура, через которую Сбербанк в начале 2026 г. выкупил долю в «Элементе» за 27 млрд руб.

В июле 2026 г. Сбербанк докупил ещё 7,9% акций за 5,4 млрд руб. Таким образом, на сегодняшний день Сбербанк владеет 48,8% акций «Элемента». Остальная доля принадлежит «Ростеху».

Финансовое положение «Элемента»

Заем пришелся на непростой для компании период. По итогам 2025 г. выручка ГК «Элемент» снизилась на 12% до 38,6 млрд руб., а компания получила чистый убыток в размере 2,27 млрд руб. против чистой прибыли 8,27 млрд рублей в 2024 г.

Основная причина — падение спроса на электронную компонентную базу (ЭКБ) со стороны промышленных предприятий.

Первую половину 2026 г. управляющая компания «Элемента» также завершила с падением: выручка УК сократилась на 46% до 788,8 млн руб., чистая прибыль — на 53% до 693,3 млн руб.

Ранее, в марте 2026 г., «Элемент» покинули президент Илья Иванцов и член правления Александр Алексеев, получив при увольнении «золотые парашюты» на сумму 128,2 млн руб. Президентом группы стал Олег Хазов, ранее занимавший должность вице-президента по финансам и инвестициям.

Возможные цели займа

Один из собеседников CNews, предположил, что из-за падения прибыли «Элементу» пришлось обратиться за займом. «Видимо, для строительства завода для производства силовой электроники», — отметил он.

Эти предположения разделяет и другой собеседник CNews. «Проекту “Кубик” по производству силовой электронике не хватает средств, и подобная сумма очень может помочь, — говорит он. — Есть сильно поврежденный завод в Воронеже, который тоже нужно восстанавливать».

За эту небольшую фабрику, которая может выпускать микросхемы с минимальным размером элемента 0,5 мкм, считает собеседник.

Помимо этого, «Элемент» разработал проект «Волга» по строительству новой фабрики по производству чипов в Татарстане.