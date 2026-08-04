Разделы

ПО Законодательство Цифровизация Электроника Искусственный интеллект axenix
|

В России вводят обязательную предустановку бесплатных ИИ-помощников на гаджеты

Законопроект, подготовленный Минцифры вводит новые требования к продаваемым в России гаджетам. При первом включении они должны дать пользователю возможность установить отечественного или зарубежного ИИ-помощника. Список конкретных сервисов документом не предусмотрен. Предполагается, что у потребителя должен быть выбор.

Каждому пользователю по ИИ-помощнику

Минцифры России разработало проект постановления Правительства, корректирующий правила предварительной установки ПО на устройства. Поправки обяжут предоставлять пользователю возможность при первом включении гаджета выбрать отечественного или зарубежного ИИ-помощника, пишет «Интерфакс».

Проект вводит широкое понятие «системный помощник» — «ИИ-программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с устройством, операционной системой и установленными приложениями с помощью голосового, текстового и визуального ввода».

«При первом включении устройства пользователь сможет выбрать системного помощника из списка доступных отечественных и зарубежных решений либо отказаться от его установки», — уточнили в ведомстве.

ii700.jpg

Unsplash - Aerps
Россиянам дадут право выбирать ИИ-помощника при покупке гаджета

Всем сервисам из списка должны быть обеспечены равные условия работы — совместимость с решениями производителей устройств и ОС, возможность обновления, пользовательская настройка, равное отображение в интерфейсе. Предустановленная версия системного помощника должна быть бесплатной и сохраняться после обновлений и восстановления устройства до заводских настроек.

Проект постановления, по словам представителей Минцифры, ставит целью дать «пользователям возможность самостоятельно выбирать используемые сервисы» и «не устанавливает обязательное использование конкретной программы, компании или платформы».

Равные условия

Документ должен законодательно закрепить равные конкурентные условия для российских и зарубежных разработчиков.

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера
Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера бизнес

На российском рынке уже действует закон об обязательной установке отечественных приложений на продающиеся в стране смартфоны, персональные компьютеры (ПК) и другую электронику. Обязательная предустановка предусмотрена для ПО из перечня, который существует, как писал CNews, с начала 2021 г. С тех пор он регулярно трансформировался — одни программы из него исчезали, другие добавлялись, но в целом их количество всегда росло.

В частности, с сентября 2025 г. продавцы обязаны предустанавливать на устройства мессенджер Max и магазин RuStore. Однако Apple отказалась это делать. В августе 2026 г. ТАСС сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила по этому поводу дело против американской корпорации.

Какими ИИ-моделями пользуются россияне

ИИ-сервисы уже используют 86% россиян, указано в отчете о совместном исследовании «РБК Исследования рынков» и «Яндекса», проведенном в декабре 2025 г. В тройке моделей, которые назвали более трети респондентов, есть одна российская — «Алиса AI». Две остальные — это ChatGPT, и Midjourney.

В январе 2026 г. сервис hh.ru в результате опроса выяснил, что искусственный интеллект все активнее интегрируется в бизнес-процессы и сотрудники воспринимают его как полезный инструмент. Для 38% респондентов ИИ стал хорошим помощником, хотя они пока не готовы считать его «полноценным коллегой». А 3% опрошенных уже воспринимают нейросети как полноправных участников команды.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Российский хостинг-провайдер из-за санкций лишился зарубежной площадки

Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект

Китай ужесточает защиту своих секретов производства чипов

Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры

Стал банкротом «Квант», выпускавший электронику на заводах легендарного производителя советских компьютеров

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще