В России вводят обязательную предустановку бесплатных ИИ-помощников на гаджеты

Законопроект, подготовленный Минцифры вводит новые требования к продаваемым в России гаджетам. При первом включении они должны дать пользователю возможность установить отечественного или зарубежного ИИ-помощника. Список конкретных сервисов документом не предусмотрен. Предполагается, что у потребителя должен быть выбор.



Каждому пользователю по ИИ-помощнику

Минцифры России разработало проект постановления Правительства, корректирующий правила предварительной установки ПО на устройства. Поправки обяжут предоставлять пользователю возможность при первом включении гаджета выбрать отечественного или зарубежного ИИ-помощника, пишет «Интерфакс».

Проект вводит широкое понятие «системный помощник» — «ИИ-программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с устройством, операционной системой и установленными приложениями с помощью голосового, текстового и визуального ввода».

«При первом включении устройства пользователь сможет выбрать системного помощника из списка доступных отечественных и зарубежных решений либо отказаться от его установки», — уточнили в ведомстве.

Unsplash - Aerps Россиянам дадут право выбирать ИИ-помощника при покупке гаджета

Всем сервисам из списка должны быть обеспечены равные условия работы — совместимость с решениями производителей устройств и ОС, возможность обновления, пользовательская настройка, равное отображение в интерфейсе. Предустановленная версия системного помощника должна быть бесплатной и сохраняться после обновлений и восстановления устройства до заводских настроек.

Проект постановления, по словам представителей Минцифры, ставит целью дать «пользователям возможность самостоятельно выбирать используемые сервисы» и «не устанавливает обязательное использование конкретной программы, компании или платформы».

Равные условия

Документ должен законодательно закрепить равные конкурентные условия для российских и зарубежных разработчиков.

На российском рынке уже действует закон об обязательной установке отечественных приложений на продающиеся в стране смартфоны, персональные компьютеры (ПК) и другую электронику. Обязательная предустановка предусмотрена для ПО из перечня, который существует, как писал CNews, с начала 2021 г. С тех пор он регулярно трансформировался — одни программы из него исчезали, другие добавлялись, но в целом их количество всегда росло.

В частности, с сентября 2025 г. продавцы обязаны предустанавливать на устройства мессенджер Max и магазин RuStore. Однако Apple отказалась это делать. В августе 2026 г. ТАСС сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила по этому поводу дело против американской корпорации.

Какими ИИ-моделями пользуются россияне

ИИ-сервисы уже используют 86% россиян, указано в отчете о совместном исследовании «РБК Исследования рынков» и «Яндекса», проведенном в декабре 2025 г. В тройке моделей, которые назвали более трети респондентов, есть одна российская — «Алиса AI». Две остальные — это ChatGPT, и Midjourney.

В январе 2026 г. сервис hh.ru в результате опроса выяснил, что искусственный интеллект все активнее интегрируется в бизнес-процессы и сотрудники воспринимают его как полезный инструмент. Для 38% респондентов ИИ стал хорошим помощником, хотя они пока не готовы считать его «полноценным коллегой». А 3% опрошенных уже воспринимают нейросети как полноправных участников команды.