В Москве запретили заниматься майнингом

В Москве и Московской области, а также на отдельных территориях Курской областях запрещен майнинг. Запрет, установленный Правительством, будет действовать до конца 2032 г.

Заперт на майнинг в Московском регионе и Курской области

Правительство внесло изменение в свое Постановление «Об установлении запрета на осуществление майнинга цифровой валюты в отдельных субъектах федерации и на отдельных субъектах субъектов федерации». Документ опубликован на портале Официального опубликования правовых актов.

К числу регионов, в которых запрещается осуществление майнинга, добавляются Москва, Московская область и ряд округов Курской области: Белявский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыдльский, Суджанский и Хомутовский, а также город Льгов. Запрет будет действовать с 15 августа по 31 декабря 2032 г.

Фото: «Мосгортранс» В Москве и Московской области, а также на отдельных территориях Курской областях запретили майнинг криптовалют

Ранее за запрет майнинга в Московском регионе выступал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Он указывал, что объем энергопотребления майнинга в московской энергосистеме составляет 1 ГВт. Мощность ЦОД (центры обработки данных) в Москве и области к 2032 г. может составить 3,6 ГВт или 17% максимальной нагрузки, писало агентство «Интерфакс».

Где в России запрещено заниматься майнингом

В 2024 г. в России были приняты поправки в Закон «О цифровых финансовых активах» (ЦФА), которые определили понятия майнинга, майнинговой инфраструктуры и оператора майнинговой инфраструктуры.

Российские индивидуальные предприниматели (ИП) и юридические лица могут заниматься майнингом с момента включения в соответствующий реестр, который ведет ФНС (Федеральная налоговая служба).

Физические лица могут заниматься майнингом без включения в реестр, если потребляемая ими электроэнергия не превышает установленный Правительством лимит в размере 6 тыс. киловатт-часов в месяц.

Также закон предполагает право Правительства запретить осуществлять майнинг на отдельных территориях или субъектах федерации. За нарушение данного заперта или за осуществления майнинга без включения в реестр по решению суда в отношении энергопринимающих устройств, принадлежащих данному потребителю, устанавливается изменении параметров технологического присоединения в части уменьшения максимальной присоединяемой мощности вплоть до полного отсоединения таких энергопринимающих устройств от электрической сети. Плата за технологическое присоединение таких энергопринимающих устройств в указанных случаях возврату не подлежит.

Сейчас запрет на майнинг введен в республиках Северного Кавказа: Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северная Осетии, Дагестане и новых территориях: Донецкая народная республика (ДНР), Луганская народная республика (ЛНР), Херсонская и Запорожская области.

Кроме того, в этот перечень входят отдельные территории Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятия, включая столицы данных субъектов федерации: Иркутск, Читу и Улан-Удэ соответственно. Данные запреты действуют до 15 марта 2031 г.

Предполагаемое наказание за майнинг за запрещенных для него территориях

В начале 2026 г. Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Кодекс об административных правонарушениях, вводящими наказание за нарушение запрета на майнинг на отдельных территориях. Для юридических лиц предусматривается наказание в виде штрафа в размере 1-2 млн руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Для ИП размер штрафа составит 300-800 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 дней. Для должностных лиц размер штрафа составит от 300-800 тыс. руб. Для физических лиц размер штрафа составит 100-150 тыс. руб. Для юридических и физических лиц и ИП также предусматривается конфискация оборудования, используемого для майнинга. Данный законопроект был принят Госдумой в первом чтении, но пока окончательно не утвержден.

Летом 2026 г. Госдума, а затем и Совет Федерации утвердили разработанный Правительством законопроектах «О цифровой валюте и цифровых правах». Он вновь вводит понятия майнинга, майнинговой инфраструктуры и майнинг-пула. Требования нового закона тождественно требованиям существующего законодательства.