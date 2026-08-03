Россиян обяжут сдавать тесты на знание криптовалют

Для покупки цифровой валюты россияне, в том числе являющиеся квалифицированными инвесторами, должны будут проходить специальное тестирование. Некоторые цифровые валюты будут допущены к организованным торгам, но только те, чья капитализация превышает 5 трлн руб.

Что такое цифровые валюты

Совет Федерации одобрил Закон «О цифровых правах и цифровых правах».

Документ был разработан Правительством, весной 2026 г. Госдума одобрила его в первом чтении, летом 2026 гг. - во втором и третьем. В случае окончательного утверждения закон вступит в силу с 1 сентября 2026 г.

В законе криптовалют именуется цифровыми валютами. Под цифровыми валютами имущество, которое предоставлено совокупностью электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которое предлагается и может быть принято в качестве средства платежа, не являющего денежной единицей России, денежной единицей иностранного государства и международной денежной или расчетной единицей, и в качестве инвестиций и в отношении которого отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем такого имущества, за исключением оператора и узлов информационной системы, обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска такого имущества и осуществления в отношении него действий по внесению записей в такую информационную систему ее правилам.

Адрес-идентификатор – это уникальная последовательность символов, предназначенная для учета в информационной системе приходных и расходных операций с цифровыми валютами и цифровыми правами.

Kanchanara / Unsplash Для покупки цифровой валюты россияне должны будут проходить особое тестирование. Квалифицированные инвесторы не исключение

Адреса-идентификаторы, администрируемые цифровыми депозитариями – адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, и адреса-идентификаторы, на которых учитываются цифровые валюты и цифровые права, учет и переход которых осуществляет цифровой депозитарий по цифровым счетам.

Ключ доступа к адресу-идентификатору – уникальная последовательность символов, которая однозначно связана с адресом-идентификатором и предназначена для получения доступа к адресу-идентификатору и подтверждения внесения в информационную системы записей о распоряжении цифровыми валютами и цифровыми правами.

Деятельность организации, осуществляющей обмен цифровых валют (криптообменник), признается систематическое совершение в своих интересах от своего имени и за свой счет сделок купли-продаж цифровых валют с лицами, не являющимися лицами, организующими обращение цифровых валют, не на организованных торгах, а также оказание услуг по поддержание цен, спроса, предложения и объема торгов на организованных торгах цифровыми валютами. Под систематичностью понимается заключение двух или более сделок в течение месяца, совокупный объем которых в денежном эквиваленте превышает 3,5 млн руб.

Деятельностью цифрового депозитария признается деятельность по осуществлению учета и перехода прав на цифровую валюту и цифровые права, а также предоставление доступа к адресам-идентификаторам, на которых учитываются цифровая валюта и цифровые права. Деятельность цифрового депозитами вправе осуществлять только организация, включенная в реестр цифровых депозитариев. Цифровые валюты учитываются в информационной системе цифрового депозитария в виде записей по цифровым счетам способами, предусмотренными условиями осуществления деятельности цифрового депозитария.

Закон запрещает принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые ценные бумаги, цифровые права, товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, или иного способа, позволяющего предполагать оплату указанных субъектов, в том числе исключительных прав на них. Запрет распространяется и на рекламу соответствующих услуг. Исключениями являются использование цифровой валюты во внешнеторговых сделках, в качестве вознаграждения за майнинг и в качестве встречного вознаграждения за цифровые валюты и цифровые права.

Какие цифровые валюты допустят к организованным торгам

Организатор торговли вправе допустить цифровые валюты к публичному обращению на организованных торгах при условии их включения в перечень, установленный Центробанком. Центробанк вправе включить цифровые валюты в указанный перечень при одновременном соблюдение следующих условий: рыночная капитализация цифровых валют в среднем за два календарных года до года их включения в указанный перечень превышает 5 трлн руб.; среднедневной объем торгов цифровыми валютами за два календарных года до их включения в указанный перечень превышает 1 трлн руб.: данные о цене закрытия, рассчитываемой иностранным организатором торговли по сделкам, совершенным через организатора торговли в течение торгового дня с цифровыми валютами, раскрываются в течение не менее 5 календарных лет до года включения цифровых валют в указанный перечень при условии, что средний объем торгов по сделкам с цифровыми валютами у иностранного организатора торговли, составляет не менее 100 млрд руб. и иностранный организатор торговли имеет лицензию на организацию торгов, выданную в соответствии с его личным законом.

Во втором чтении в закон была добавлена норма, согласно которой решением совета директоров Центробанка на срок, не превышающий 6 месяцев, могут быть установлены цифровые валюты, которые организатор торговли вправе допустить к публичному обращению на организованных торгах и которые не соответствуют указанным выше условиям. Также была добавлена норма о том, что организатор торговли вправе допустить цифровые валюты, не включенные в перечень Центробанка, к обращению на организованных торгах для квалифицированных инвесторов. Указанные организованные торги не являются публичным обращением цифровых валют.

Тестирование физического лица на возможность работы с цифровой валютой

Тестирование резидента - физического лица должно проводится брокером, управляющим, цифровым депозитарием, лицом, осуществляющим организацию обращения цифровых валют, в порядке, определенном базовым стандартом защиты прав и интересов инвесторов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка на рынке цифровых валют. Стандарт должен быть разработан саомрегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими указанные выше организации.

Тестирование производится в письменной форме с использованием электронных документов путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, перечень которых установлен базовым стандартом защиты прав инвесторов. Все вопросы тестирования должны быть составлены таким образом, чтобы полученные ответы на них могли позволить оценить знания тестируемого лица, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и операций с цифровой валютой. Тестирование проводится бесплатно.

Положительный результат тестирования действует один год со дня его получения или со дня совершения последней сделки с цифровой валютой в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования повторное тестирование не проводится. Повторное тестирование проводится бесплатно.

Правила и процедура проведения тестирования физического лица, перечни вопросов тестирования, в том числе порядок формирования таких перечней, порядок определения положительного или отрицательного результата тестирования физического лица, порядок хранения сведений о результатах тестирования физического лица, форма и порядок направления тестируемому лицу уведомления о результатах тестирования устанавливается базовым стандартом защиты прав инвесторов. Стандарт тестирования может предусматривать формирование различных перечней вопросов при тестировании физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, и физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, в зависимости от цифровой валюты, в отношении которой проводится тестирование.

Тестируемое лицо вправе на основании договора привлекать иное трестирующее лицо из перечня лиц, допущенных к проведению тестирования. В этом случае трестирующее лицо несет ответственность за соблюдение требований о проведении тестирования. Если резидент - физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, получил положительный результат тестирования, проведенного лицом, осуществляющим организацию обращения цифровой валюты, то совершать с таким резидентом либо за его счет сделки с цифровой валютой, в результате которых цифровая валюта подлежит зачислению такому резиденту, вправе лишь лицо, проводившее тестирование, в том числе в случае, если оно привлекала для этого иное лицо.

Приобретение цифровой валюты, ее раздел и наследование

Резиденты, не являющиеся лицами, организующими обращение цифровых валют, вправе совершать сделки и операции с цифровыми валютами только через лиц, организующих обращение цифровых валют, или с ними, за исключением следующих случаев: сделка с цифровыми валютами не затрагивает субъектов Национальной платежной системы; использование цифровых валют в качестве средства платеже или в целях обеспечения обязательств по внешнеторговому договору; сделка или операция совершаются с нерезидентом лицом, организующим деятельность майнинг-пула, или лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют, с цифровыми валютами, полученными указанными лицами в результате майнинга цифровых валют и не учитываемыми на цифровых счетах и на адресах-идентификаторах, администрируемых цифровыми депозитариями.

Запрещается содействовать совершению резидентами сделок и операций с цифровыми валютами в нарушение требований закона, в том числе: информировать о способах совершения сделок и операций с цифровыми валютами в нарушение требований закона: предоставлять резидентам возможность совершения сделок и операций с цифровыми валютами в нарушение требований закона, включая предоставление ПО для совершения таких сделок; совершать с резидентами сделки и операции с цифровыми валютами в нарушение требований закона, в том числе с финансовыми инструментами, обязательства по которым предусматривают зачисление цифровых валют резиденту на адреса-идентификаторы, не администрируемые цифровыми депозитариями.

Совершение операций с цифровыми валютами, в том числе передача, залог, обременение другими способами цифровых валют., и ограничения распоряжения цифровыми валютами осуществляется только в информационной систем, в которой учитываются такие цифровые валюты и считаются совершенными с момента внесения записи в указанную информационную систему с учетом особенностей функционирования информационной системы. Заключить договор займа, предметом которого является цифровые валюты, в качестве кредитора вправе только брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация.

Договор займа, предметом которого являются цифровые валюты и который заключен с резидентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, должен предоставлять этому резиденту право выбора исполнять обязательство в валюте России или цифровой валюте. Брокер, доверительный управляющий, организация, осуществляющая обмен цифровых валют, и клиринговая организация вправе передавать права кредитору по договору займа, предметом которого являются цифровые валюты, только другим организациям такого рода. Данные ограничения не применяются при заключении договора займа для использования цифровых валют в качестве средства платежа.

Брокер вправе приобретать цифровую валюту по поручению резидента при наличие положительного результата тестирования резидента (если резидент является физическим лицом), Также условиями являются ознакомления резидента с уведомлением о повышенных рисках и допуск зачисляемой цифровой валюта а к публичному обращению на организованных торгах российского организатора торговли. Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, Центробанк может установить предельное значение на покупку в год цифровой валюты одним резидентом.

Данные ограничения применяются для: брокера при заключении договора займа с резидентом; организации, осуществляющей обмен цифровой валют, при приобретении у нее резидентом цифровой валюты или при заключении ею договора займа с резидентом; клиринговой организации при приобретении у нее резидентом цифровой валюты или при заключении ею договора займа с резидентом; управляющему при приобретении им цифровой валюты в связи с доверительным управлением имуществом соответствующего резидента или при заключении им договора займа с резидентом. Правила не применяются при совершении сделок или операций для использования цифровых валют в качестве средства платежа или иных обязательств по внешнеторговому договору.

Цифровой депозитарий вправе зачислять цифровую валюту депоненту-резиденту, не являющимся лицом, организующим обмен цифровой валюты, только в следующих случаях: зачисляемая цифровая валюта приобретена брокером по поручению депонента: зачисляемая цифровая валюта приобретена депонентом у организации, осуществляющий обмен цифровой валюты; зачисляемая цифровая валюта приобретена в соответствии с условиям договора доверительного управления, заключенного депонентом-резидентом с доверительным управляющим; зачисляемые цифровые валюты приобретены в порядке универсального правопреемства; зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате раздела совместно нажитого имущества супругов; зачисляемые цифровые валюты приобретены для использования в качестве средства платежа или иного способа обеспечения сделок внешнеторговому договору; зачисляемые цифровые валюты приобретены на основании вступившего в силу судебного акта, исполнительного документов, актов других органов и должностных лиц; зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате майнинга цифровых валют лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют, или лицом, организующим деятельность майнинг-пула; зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате предоставления займа лицом, организующим обращение цифровых валют, резиденту; зачисляемые цифровые валюты приобретены в результате завершения расчетов по итогам клиринга обязательств по сделкам, заключенным на организованных торгах.

Также допускается зачисление цифровой валюты, если она учитывалась на цифровом счете или адресе-идентификаторе, администрируемом данным цифровым депозитарием, и при ее зачислении не меняется ее обладатель. Если зачисляемая цифровая валюта до ее зачисления не учитывалась на цифровом счете или на адресе-идентификаторе, администрируемом цифровым депозитарием, и при ее зачислении не меняется ее обладатель, то ее зачислению допускается в двух случаях: если депонент является квалифицированным инвестором; если депонент не является квалифицированным инвесторам, а такая цифровая валюта допущена к публичному обращению на организационных торгах российского организатора торговли,.

При поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор, администрируемый цифровым депозитарием, на котором учитываются цифровые валюты, которые учитываются цифровым депозитарием на цифровых счетах, в случае, если зачисление поступивших цифровых валют на цифровой счет депонента не допускается, цифровой депозитарий обязан уведомить депонента о поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор и осуществить перевод цифровых валют на адрес-идентификатор, с которого были зачислены цифровые валюты.

Обязанность крипт ообменников компенсировать убытки клиентов

При поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор, доступ резидента к которому предоставил цифровой депозитарий (то есть если депозитарий не ведет учет на счете, а предоставляет депоненту лишь инфраструктуру), в случае, если зачисление поступивших цифровых валют на цифровой счет депонента не допускается, цифровой депозитарий уведомляет резидента о поступлении цифровых валют на адрес-идентификатор и предлагает незамедлительно осуществить возврат зачисленных цифровых валют на адрес-идентификатор, с которого они поступили, а также не предоставляет согласие на совершение операций с поступившими цифровыми валютами (за исключением осуществления их возврата на адрес-идентификатор, с которого они поступили).

Цифровой депозитарий вправе исполнить распоряжение резидента на перевод цифровых валют или предоставить согласие на перевод резидентом цифровых валют с адреса-идентификатора, администрируемого цифровым депозитарием, на адрес-идентификатор, не администрируемый ни одним из цифровых депозитариев (некастодиальный кошелек или кошелек, администрируем иностранным депозитарием), только в следующих случаях: перевод осуществляется для использования цифровых валют в качестве средства платежа или в целях обеспечения исполнения обязательств по внештерговому договору; резидент является лицом, организующим обращение цифровых валют; резидент является лицом, осуществляющим майнинг цифровых валют, или лицом, организующим деятельность майнинг-пула; операция совершается в связи с возвратом цифровых валют; резидент является физическим лицом, ознакомленным с уведомлением, при условии наличия положительного тестирования результата тестирования указанного резидента; резидент является юридическим лицом, ознакомленным с уведомление.

В двух последних случаях цифровой депозитарий вправе исполнить распоряжение резидента на перевод цифровых валют или предоставить согласие на перевод резидентом цифровых валют с адреса-идентфиикатора, администрируемого цифровым депоизатарием, только если администрирование адреса-идентификатора, на который осуществляется перевод цифровых валют, осуществляется иностранной организацией, имеющей в соответсвии со своим личным законом право осуществлять администрирование адресов-идентификаторов третьих лиц или право осуществлять учет и перевод цифровых валют.

Лицо, организующее обращение цифровых валют, обязано при оказании услуг резиденту уведомить его о том, что совершения сделок и операций с цифровыми валютами связано с рисками, в том числе финансовых потерь и неполучения ожидаемых доходов. Последствиями нарушения лицом, организующим обращение цифровых валют, условий и требований совершения сделок и операций с цифровыми валютами, а также неправомерного признания указанным лицом клиента квалифицированным инвестором, является возложение на лицо, организующее обращение цифровых валют, обязанности: по приобретению за свой счет у клиента цифровых валют по требованию клиента по возмещению убытков, понесенных клиентом и связи с совершением сделок и операций с цифровыми валютами и по возмещению клиенту всех расходов, понесенных клиентов при совершении указанных сделок и операций, включая расходы на оплату услуг лица, организующего обращение цифровых валют.

Особенности совершения сделок и операций с цифровыми валютами

Исполнение обязательств в цифровых валютах или цифровых правах по сделкам с цифровыми валютами или цифровыми правами, совершаемыми на организованных торгах, может осуществляться только посредством списания цифровых валют или цифровых прав с цифровых счетов и зачисления цифровых валют или цифровых прав на цифровые счета.. Брокер вправе исполнять поручения клиентов на заключение сделок с цифровыми валютами только посредством заключения сделок с клиринговой организацией, брокером, организаций, осуществляющей обмен цифровых валют, доверительным управляющим или посредством заключения сделок на организованных торгах.

Исполнение обязательств в цифровых валютах по сделкам, совершаемым брокером по поручению клиента, может осуществляться только посредством списания цифровых валют с цифровых счетов или адресов-идентификаторов, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, и зачисления цифровых валют на цифровые счета или адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий.

Доверительный управляющий вправе совершать сделки с цифровыми валютами (за исключением договоров доверительного управления цифровыми валютами) только посредством заключения сделок с иным доверительным управляющим, брокером, организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, или посредством заключения сделок на организованных торгах. Центробанк вправе установить случаи, в которых брокер или доверительный управляющий вправе исполнить поручения клиентов за заключение сделок с цифровыми валютами на организованных торгах, организатором которых является иностранная организация, имеющая право в соответствии со своим личным законом проводить организованные торги цифровыми валютами. Центробанк вправе установить случаи, в которых брокер (доверительный управляющий) вправе исполнять поручения клиента на заключение сделок с цифровыми валютами с иными лицами, в том числе с нерезидентами.

Доверительный управляющий осуществляет сделки и операции с переданными в доверительное управление цифровыми валютами только посредством списания цифровых валют с цифровых счетов или адресов-идентификаторов, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, и зачисления цифровых валют на цифровые счета или адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий. Организация, осуществляющая обмен цифровых валют, вправе заключать сделки с цифровыми валютами с любыми лицами в соответствие с законом.

Исполнение обязательств в цифровых валютах по сделкам между резидентом, не являющимся лицом, организующим обращение цифровых валют и организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, может осуществляться только посредством списания цифровых валют с цифровых счетов или адресов-идентификаторов, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий, и зачисления цифровых валют на цифровые счета или адреса-идентификаторы, предоставление доступа к которым осуществляет цифровой депозитарий.

В случае совершения организацией, осуществляющей обмен цифровых валют, сделок с цифровыми валютами не на организованных торгах с резидентами, не являющимися иными организациями, осуществляющими обмен цифровых валют, исполнение обязательств по таким сделкам может осуществляться только на условиях, предусматривающих одновременное исполнение обязательств или незамедлительное встречное исполнение обязательств по таким сделкам. Клиринговая организация в целях исполнения обязательств перед участниками клиринга, в том числе по сделкам, заключенным на организованных торгах, а также в связи с урегулированием случаев неисполнения участником клиринг обязательств вправе совершать сделки с цифровыми валютами с любыми лицами с учетом требований закона.

Сделки и операции с цифровыми валютами, совершаемыми государством

Правительство вправе определить особенности обращения цифровых валют с участием России, в том числе дипломатических представительств, и консульских учреждений России, постоянных представительств России при международных организациях, иных официальных представительств России и представительств федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ,) находящихся за пределами России, субъектов федерации и муниципальных образований. Цифровой депозитарий в порядке, установленным Правительством по согласованию с Центробанком, по запросу ФОИВ, органов прокуратуры, органов дознания и органов предварительного следствия, органов, осуществляющих оперативно-розыскные мероприятия, открывает цифровые счета и предоставляет указанным органам доступ к адресам-идентификаторам для выполнения задач, возложенных на указанные органы законодательством.