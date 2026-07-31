Советские ГОСТы уходят в прошлое. В России полностью перезагрузят стандарты химии для производства чипов

Министерство промышленности ищет подрядчика для полной перезагрузки системы стандартизации химических материалов для электронной компонентной базы. Действующие документы разработаны еще в СССР и не отвечают современным требованиям.

Стандарты по химии





Как выяснил CNews, Минпромторг разместил конкурс на обновление отраслевых стандартов химической продукции для электронно-компонентной базы (ЭКБ). На эти цели министерство выделило 54 млн руб.

В техническом задании прямо указано: действующая нормативно-методическая база в значительной степени основана на документах и подходах, разработанных в советский период, и в настоящее время не в полной мере соответствует современному уровню развития технологий, требованиям отрасли и структуре рынка.

Стандарты должны быть сформированы к ноябрю 2027 г.

Что предстоит сделать

Подрядчику предстоит изучить мировой опыт сертификации химической продукции для радиоэлектроники, определить оптимальную институциональную модель управления системой сертификации, разработать полный пакет документов: от положения о руководящем органе до правил функционирования и порядка применения знака соответствия.

«Химмед» Власти обновят ГОСТы для химии

Отдельное требование — промоделировать как минимум три сценария введения системы, просчитав экономические, бюджетные и технологические эффекты для участников процесса. Также исполнитель должен будет составить реестры испытательных лабораторий, оценить потребность в аналитическом оборудовании и сформировать перечень отечественного оборудования, пригодного для сертификационных испытаний.

Химия для ЭКБ

Работа по стандартизации идет параллельно с введением балльной системы оценки локализации для химических материалов, используемых при производстве электронной компонентной базы. Минпромторг подготовил проект постановления, который дополняет постановление Правительства №719 новыми позициями. Документ вступит в силу с 1 января 2028 г. и затронет 22 вида химической продукции.

Напомним, что после введения санкций и прекращения поставок материалов для микроэлектроники власти запустили масштабные программы по локализации «тонкой» химии.

Например, в конце 2024 г. Минпромторг опубликовал более десятка тендеров на освоение материалов, необходимых для производства интегральных схем и электроники. Министерство выделило на эти цели 4,8 млрд руб.

Летом 2025 года CNews писал, что в России готовится производство 56 химических материалов, необходимых для создания полупроводников: от особо чистых кремнийсодержащих соединений до пластин фосфида галлия и монокристаллического германия высокой чистоты.

Теперь на очереди — системная работа над стандартами, которая должна закрепить эти достижения и создать единые правила игры для всех участников рынка.