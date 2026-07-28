После штрафа на $1 млрд на Google в Европе набросятся мелкие ИТ-компании. Впереди иски на $10 млрд

Штраф Google в ЕС спровоцирует новые иски

Многолетняя борьба с порочными бизнес-практиками Google в Европе вступает в новую фазу, которая может дорого обойтись компании. Неудача американского интернет-гиганта в первом же разбирательстве, прошедшем в соответствии с обновленным законодательством ЕС, открывает пусть для череды исков к нему со стороны более мелких конкурентов на общую сумму до $10 млрд, сообщает Reuters.

В июле 2026 г. Alphabet, материнская структура Google, была оштрафована в ЕС на 890 млн евро (около $1 млрд) за нарушение законодательства блока, направленного на борьбу с доминирующим положением крупных технологических компаний. Поводом для назначения штрафа стало то, что Google отдавала предпочтение собственным сервисам и не позволяла разработчикам приложений предлагать пользователям альтернативные способы оплаты без использования инструментария фирменного магазина приложений Google Play.

Антимонопольное расследование в отношении Google по подозрению в нарушении Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act; DMA) было начато в ЕС в ноябре 2025 г.

Terrillo Walls / unsplash.com Штраф Google в ЕС подстегнет новые иски

Как отмечает Reuters, тот факт, что Google удалось привлечь к ответственности, может придать уверенности ее конкурентам, которые прежде не решались вступать в противостояние с ИТ-гигантом.

С кем ведет разбирательства Google

«Я думаю, это спровоцирует новую волну судебных разбирательств, – говорит Томас Хоппнер (Thomas Hoppner), партнер юридической фирмы Geradin Partners, которая представляла интересы немецкой платформы сравнения цен Idealo в деле о злоупотреблении Google доминирующим положением на рынке.

В ноябре 2025 г. Берлинский суд постановил, что Idealo имеет право на компенсацию в размере 465 млн евро ($528,9 млрд). Это рекордная сумма для компенсаций, когда-либо назначавшихся немецким судом за нарушения в области антимонопольного законодательства, отмечает агентство.

Со слов Хоппнера, сервисы, специализирующиеся на поиске информации, смогут потребовать возмещения ущерба, нанесенного действиями Google, причем, вероятно, еще и за те периоды, когда нарушения DMA еще не были зафиксировано властями. Преследовать Google как организации, злоупотребляющей своим положением на рынке, можно в соответствии с более старыми правовыми нормами.

В Google заявили, что претензии к ней необоснованны.

«Мы категорически не согласны с этими исками, которые подаются компаниями, стремящимися добиться выплат, вместо того чтобы вкладываться в собственные продукты», – приводит Reuters слова представителя Google.

Помимо Idealo, с Google в настоящее время судятся, к примеру, шведский сервис сравнения цен PriceRunner (профинансирован Klarna) и его британский аналог Kelkoo. Обе компании требуют компенсаций ущерба, которые исчисляются миллиардами евро.

Как заявил в разговоре с Reuters гендиректор Kelkoo Ричард Стейблс (Richard Stables) недавний вердикт ЕС в отношении Google, касающийся нарушений DMA, может положительно сказаться на шансах его компании в суде, а также привести к росту числа исков к Google, поскольку у потенциальных истцов теперь имеются более существенные основания для их подачи.

Расходы и штрафы Google

Если на Google действительно обрушится поток штрафов, компании, по всей видимости, придется умерить свои аппетиты в вопросе расходов на расширение ИИ-инфраструктуры. Reuters обращает внимание, что по итогам II квартала 2026 г. показатель свободного денежного потока (FCF) Alphabet оказался отрицательным – впервые за все время нахождения ценных бумаг компании в свободном обороте.

Также следует отметить, что за последние 10 лет Google «насобирала» в ЕС штрафов в общей сложности на 10,4 млрд евро. Причем некоторые из них до сих пор не выплачены. Так, назначенный в 2025 г. штраф в размере 2,95 млрд евро за применение антиконкурентных практик в рекламном бизнесе в настоящее время Google обжалует в суде. 890-миллионный штраф за нарушение DMA компания тоже будет оспаривать, считают эксперты.

В то же время с момента начала разбирательства до отклонения последней апелляции могут пройти годы – Google умеет затягивать процессы. Так, настойчиво продвигать свой онлайн-сервис сравнения цен компания начала в 2008 г., резко обрушив трафик конкурирующих веб-ресурсов. За этим последовали обращения в антимонопольные органы со стороны пострадавших и расследование на уровне ЕС, которое вылилось в штраф на 2,42 млрд евро, правда, выписанный уже в 2017 г. Впрочем, на этом Google не сдалась и дошла до суда высшей инстанции ЕС, где потерпела окончательное поражение в 2025 г.