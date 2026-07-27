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Российский заменитель YouTube недосчитался серверов и требует миллиарды с их поставщика

Российский видеохостинг Rutube добивается выплаты неустойки у «МТ-Интеграция» за срыв поставок серверов. В суде сразу пять исков, четыре из которых закрыты от публики, а общая сумма по ним – в пределах 3,5 млрд руб. Rutube – это российский аналог YouTube, появившийся на год позже американского сервиса. Сейчас он быстро развивается на фоне замедления YouTube в России.

Серверов нет, возьмем деньгами

Отечественный видеосервис Rutube подал пять судебных исков против системного интегратора «МТ-Интеграция», который входит в холдинг «Инвестмир», пишет Forbes. Общая сумма взыскания – около 3,5 млрд руб., причем четыре иска из пяти рассматриваются в формате закрытого судебного заседания.

По информации издания, причиной подачи исков стал срыв поставок серверов, которые должны стать частью внутренней архитектуры Rutube. Они не были отгружены в срок, и «МТ-Интеграция» винит в этом санкции США.

Со стороны Rutube в разбирательстве участвует компания «Руформ» (юрлицо сервиса, которая входит в цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга»). Интегратор «МТ-Интеграция» известен, в том числе, как экс-владелец телеком-оператора «МаксимаТелеком». Как сообщал CNews, в 2023 г. он продал его «Ростелекому».

После этой сделки холдинг «Инвестмир» и входящие в него компании переключились на разработку и внедрение различных ИT-решений, то есть переквалифицировались в интегратора. Закупки, срыв сроков по которым стал причиной подачи сразу пяти исков, проходили в 2024 г., когда Rutube активно развивал свою сеть доставки контента (CDN, content delivery network).

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© kjekol / Фотобанк Фотодженика
Rutube остался без серверов в самый пик своего развития

Напомним, в 2024 г. в России был почти полностью замедлен YouTube.

Нечего пенять на США

Один из исков против интегратора был подан в сентябре 2025 г., указанная в нем сумма неустойки – 855 млн руб. Ее размер оценивался из расчета 1% от суммы контракта за каждый день просрочки – договор на поставку был подписан 23 октября 2024 г., а сами поставки должны были быть осуществлены не позднее 21 января 2025 г.

«МТ-Интеграция» попросила отозвать иск ввиду того, что в декабре 2024 г. США ввели санкции против полупроводниковой отрасли Китая, что и стало причиной срыва сроков поставки.

По данным Forbes, суд ответил отказом, подчеркнув, что ИТ-отрасль КНР под санкциями с 2020 г., просто их количество постепенно увеличивается. Но при этом суд уменьшил размер неустойки ровно в 10 раз, до 85 млн руб., воспользовавшись специальной статьей, «которая позволяет судам «срезать» неустойку по своему усмотрению», отмечает Forbes.

Этому иску предшествовали еще три. Самый первый датирован 20 июня 2025 г. – он рассматривался в закрытом режиме, а требуемая сумма неустойки по нему – 99 млн руб.

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Второй иск был подан 31 июля 2025 г. на сумму 1,1 млрд руб., однако суд сократил ее до 220 млн руб.

Третий иск отправился на рассмотрение 10 сентября 2025 г., в нем прописана неустойка в размере 1,3 млрд руб. Дело рассматривалось в закрытом режиме, и Rutube полностью проиграл его.

Последний на момент выхода материала иск компании «Руформ» к интегратору «МТ-Интеграция» был подан 15 декабря 2025 г. В нем говорится о несостоявшейся поставке 40 серверов на 138,8 млн руб. «Из-за этой просрочки «Руформ» потребовалось арендовать серверные мощности на сумму 3,7 млн руб.», – пишет Forbes.

Поначалу компания «Руформ» требовала компенсацию в размере этих же 3,7 млн руб., но позже повысила требования почти в 20 раз – до 72,2 млн руб. В удовлетворении иска было отказано.

Дело-то житейское

Адвокат и партнер DS Law Мария Калинина сообщила Forbes, что срыв сроков поставок высокотехнологичного оборудования стал чуть ли не стандартной практикой. По ее словам, они «происходят у большинства поставщиков и импортеров, санкции действительно приводят к регулярному срыву контрактов на разных этапах».

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«То, что удавалось привезти в Россию еще вчера, сегодня уже невозможно или требует пересмотра сроков. Некоторые покупатели идут навстречу, находят компромисс», – добавила она.

Адвокат, советник практики «Интеллектуальная собственность» юридической компании Impravo Татьяна Кархалева отметила, что суд не расценил санкции, упомянутые интегратором, как форс-мажор. «Ссылки на санкции как причину невозможности исполнить обязательства – сейчас достаточно распространенное явление. Вместе с тем суд оценивает эти доводы по ряду критериев: как именно обстоятельства форс-мажора были описаны в договоре, чем подтверждается их наступление, какие меры предприняло лицо, которое на них ссылается, для их преодоления», – сказала она Forbes.

Геннадий Ефремов

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