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Знаменитый завод электроники «Квант» под новым ударом — кредиторы требуют дополнительные 1,4 миллиардов

Кредиторы не останавливаются и требуют группы компаний «Квант» дополнительные 1,4 млрд руб. Временный управляющий ООО «Квант» Михаил Тобольцев уведомил о включении в реестр требований кредиторов компании требований ООО «Атлас». Соответствующее определение вынес Арбитражный суд Москвы 20 июля 2026 г. Основанием для включения стали решения суда Приморского края по двум контрактам — от 2022 и 2023 г.

Дополнительные взыскания

С банкротящейся группы компаний (ГК) «Квант» с заводом в Воронеже потребовали еще 1,4 млрд руб., пишет «Коммерсант». Воронежский завод «Квант» прекратил сборку единственных отечественных телевизоров еще в апреле 2025 г.

В июле 2026 г. временный управляющий ООО «Квант» Михаил Тобольцев уведомил о включении в реестр требований кредиторов компании требований ООО «Атлас» (Приморский край) на общую сумму 1,4 млрд руб. Соответствующее определение вынесено Арбитражным судом города Москвы 20 июля 2026 г.

В третью очередь реестра вошли основной долг в размере 1,27 млрд руб., проценты за пользование чужими денежными средствами (122,9 млн руб.) и государственная пошлина (8,2 млн руб.). Последние две суммы подлежат удовлетворению после погашения основного долга. Основанием послужили решения суда Приморского края по двум контрактам 2022 и 2023 г.

Таким образом, ООО «Атлас» стало крупнейшим кредитором «Кванта». Для сравнения: предыдущий лидер по объему требований — структура «Яндекса», ООО «Лаборатория Алисы» — заявляла лишь 230,7 млн руб.

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«Квант»
Воронежский завод «Квант» под новым ударом — кредиторы требуют дополнительные 1,4 млрд руб.

Воронежский завод «Квант» – одна из площадок крупного отечественного предприятия по выпуску телевизоров. Другая находится в подмосковном Зеленограде. В числе прочего завод собирал телевизоры китайских брендов – Xiaomi, TCL и пр.

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В июле 2025 г. CNews писал, что он перестал платить сотрудникам зарплату, накопив по ней долги на десятки миллионов рублей, в результате чего против него завели уголовное дело.

«Квант» теряет крупных клиентов – в августе 2024 г. популярная в России китайская компания TCL прекратила поставки «Кванту» комплектующих для сборки ее телевизоров. Ранее абсолютно аналогично поступила не менее популярная в России китайская компания Xiaomi.

Воронежский завод «Кванта» приостановил сборку телевизоров российского бренда Irbis в апреле 2025 г., а входящее в группу ООО «Синоквант» отказалось от проекта по выпуску ЖК-телевизоров в ОЭЗ «Центр» под Воронежем стоимостью 1,8 млрд руб. Причиной этому стал низкий спрос на данные изделия, поскольку государственные закупки в основном ориентированы на иностранные марки. «Квант» прекратил изготовление телевизоров марки Irbis на все размеры экранов — от 32 до 65 дюймов. Напомним, что воронежский завод «Квант» являлся единственным производителем данных телевизоров в России, а его продукция занимала 10-15% рынка.

Крупнейший кредитор

По данным Rusprofile, ООО «Атлас» зарегистрировано во Владивостоке в 2015 г. Основной вид деятельности — оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением (ПО). Уставный капитал составляет 1 млн руб. Единственный владелец — Дмитрий Алексеев (также владеет долями в 12 компаниях, включая ООО «ДНС Групп», ООО «ДНС Инжиниринг», ООО «Центр Робототехники», ООО «Центр Развития Робототехники» и ООО «Некстген Роботикс»). Генеральный директор — Виталий Китаев. Выручка компании за 2025 г. составила 18,4 млрд руб., чистый убыток — 805,8 млн руб.

ООО «Квант» было зарегистрировано в июне 2016 г. в Зеленограде для производства телевизионных приемников, включая видеомониторы и видеопроекторы. Уставный капитал — 126,4 млн руб. 100% долей напрямую и через зеленоградское ООО «Квант–Сервис» принадлежат генеральному директору Михаилу Етонову. По итогам 2025 г. выручка «Кванта» составила 45 млн руб. (в 2024 г. — 4,9 млрд руб.), убыток — 387 млн руб. (в 2024 г. компания получила 3,3 млн руб. чистой прибыли). Общая площадь производственных помещений в Воронеже, по собственным данным, составляет 9 тыс. квадратных метров, в Зеленограде — 4,3 тыс. квадратных метров. Складских помещений — 2 тыс. и 1,2 тыс. квадратных метров соответственно. На воронежской площадке работает 450 человек, на зеленоградской — 220.

Другие требования

Кроме того, временный управляющий уведомил о получении требования ООО «ЦС Импэкс» на общую сумму 8,8 млн руб. Задолженность возникла по договору поставки 2024 г. и договору переработки давальческого сырья 2022 г.

По данным Rusprofile, ООО «ЦС Импэкс» зарегистрировано в Москве в 2009 г. Основной вид деятельности — неспециализированная оптовая торговля. Уставный капитал — 1 млн руб. Владельцы — Геннадий Клейменов (40%), Борис Эшкинд (40%) и Сергей Власов (20%). Генеральный директор — Александр Макагон. Выручка за 2025 г. составила 3,66 млрд руб., чистая прибыль — 19,2 млн руб.

Множество задолженностей

Процедура наблюдения в отношении ООО «Квант» (юридическое лицо ГК «Квант» Михаила Етонова с заводами в Воронеже и Зеленограде) была введена в феврале 2026 г. по иску ООО «ДНС ритейл» (структура группы DNS) с требованием 654,6 млн руб. В мае в реестр требований кредиторов были включены задолженности на общую сумму 763,4 млн руб. В числе кредиторов — «дочки» «Яндекса» (ООО «Лаборатория Алисы» — 230,7 млн руб., ООО «Маркет.Трейд» — 19,4 млн руб.), SberDevices (ООО «Салютдевайсы» — 67,4 млн руб.), Sitronics Group (АО «Ситроникс клауд» — 58,9 млн руб.), «Озон» (ООО МКК «Озон кредит» — 9,9 млн руб.), «Северсталь» (5,6 млн руб.), а также китайская TCL (ООО «Тиэсэл рус» — 19,5 млн руб.).

В декабре 2025 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск столичного продавца ПО ООО «Треолан» к юридическим лицам ГК «Квант» и солидарно взыскал с ответчиков почти 67 млн руб. долга, неустоек и пени.

Антон Денисенко

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