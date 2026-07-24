Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон

Владелец майнинг-фермы после суда с РЖД едва не попал в тюрьму на пять лет. Теперь он должен почти 5 млн руб., а всю его сетевую аппаратуру забрали в счет государства. Изъяли даже смартфон, но виноват он сам.

От крипты и от тюрьмы не зарекайся

Предприниматель Гагик Гурджанян, владелец майнинг-фермы проиграл суд РЖД, в котором его судили по уголовной статье, и лишился своего оборудования, пишет издание «Уральский Меридиан». События разворачивались на Урале – приговор крипто-бизнесмену вынес городской суд города Реж (Свердловская область).

Согласно информации издания «Уральский Меридиан», а также «Интерфакса», бизнесмена зовут Гигик. Однако редакция CNews нашла в картотеке уголовных дел, привязанных к Режевскому райсуду, лишь один материал на человека с фамилией Гурджанян.

Это дело № 1-14/2026 (1-139/2025;), зарегистрированное 20 октября 2025 г., и в нем ответчиком выступает Гагик Гурджанян. Дело рассматривала судья Лариса Демидова. Согласно хронологии, рассмотрение дела несколько раз переносили – в зал суда в разное время не являлись то свидетели, то представитель защиты, то сам подсудимый. Вердикт судьи был вынесен 29 июня 2026 г.

Судебное дело

Камнем преткновения в этом деле стала электроэнергия, которой Гурджанян питал свою ферму. Согласно материалам суда, он воровал электричество, вследствие чего он был осужден на полтора года лишения свободы, но условно.

Статья в «Интерфаксе»

Помимо этого, суд постановил изъять у предпринимателя внушительный набор аппаратуры и выплатить многомиллиардной госкорпорации несколько миллионов рублей.

Причем здесь РЖД

Гурджанян разместил свою майнинг-ферму на территории компании «Трансэнерго» – филиала ОАО РЖД. Для этого он арендовал часть земли, на которой установил в общей сложности 79 ASIC-майнеров (модели Whatsminer M3OS++ и M50). Какие криптовалюты добывал бизнесмен, издания не пишут.

Статья в издании «Уральский Меридиан»

Чтобы ферма заработала и начала приносить предпринимателю деньги, нужно было подвести к ней вентиляцию и электричество, и вот здесь начались махинации. По данным «Интерфакса», суммарная потребляемая мощность фермы, с учетом системы отвода тепла, достигала 279 кВт.

Чтобы не платить крупные суммы за свет, Гурджанян решил пойти на хитрость. «Чтобы снизить расходы на электроэнергию, в счетчики было встроено устройство дистанционного управления. Оно позволяло через смартфон занижать объем учитываемого потребления, не останавливая работу майнингового оборудования», – говорится в сообщении суда (цитата по «Интерфаксу»).

Против предпринимателя было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику путем обмана в особо крупном размере). Согласно материалам суда, размер ущерба превысил 8,5 млн руб. в то же время исковые требования РЖД составили 5,5 млн руб.

А мог бы и сесть

Итоговый вердикт судьи – подсудимый виновен, приговор – полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и пять месяцев.

© VitalikRadko / Фотобанк Фотодженика Добыча криптовалюты в России может довести до уголовного преследования

Согласно действующей редакции российского Уголовного кодекса, наказание за нарушение п. "б" ч.2 ст. 165 УК РФ могло быть гораздо более серьезным.

Такое преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Как пишет «Интерфакс», предприниматель «признал вину, раскаялся и сотрудничал со следствием». Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и пять месяцев.

Ферму у предпринимателя отобрали

«Имущественный иск суд удовлетворил частично. С учетом ранее выплаченных 800 тыс. руб., осужденный обязан возместить ОАО РЖД 4 774 000 руб.» – отмечает издание.

Помимо этого в доход государства была обращена вся аппаратура, которую предприниматель использовал при совершении преступления. По информации издания «Уральский Меридиан», это приборы учета электроэнергии (счетчики), смартфон, с которого иницировался процесс занижения показателей потребления электричества, а также некое «сетевое оборудование».

Что в данном случае было идентифицировано как сетевое оборудование, издание не уточняет. Оно пишет лишь, что майнеры, из которых состояла ферма Гурджаняна, тоже были обращены в доход государства.