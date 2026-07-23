В России появится государственная соцсеть. «Госуслуги» превратятся во «Вконтакте» с семейными чатами и ачивками

В «Госуслугах» в обозримом будущем могут появиться функции соцсетей и мессенджеров, включая новостную ленту, сообщества и даже семейные чаты. Также внедрят элементы геймификации – достижения за выполнения действий внутри сервиса. Таким образом, «Госуслуги» станут альтернативой не только «Вконтакте» и «Одноклассникам», но и нацмессенджеру «Макс».

Государственная социальная сеть

Сервис «Госуслуги» может превратиться в полноценную социальную сеть. Власти обсуждают внедрение в него новостной ленты и сообществ.

Помимо этого, в составе «Госуслуг» могут появиться даже семейные чаты, пишут «Известия». Таким образом госсервис, где люди оперируют своими документами и прочими атрибутами взрослой жизни в России, превратится одновременно в аналоги «Вконтакте» и «Одноклассников».

Все это – часть стратегии по развитию «Госуслуг» до 2035 г., которая сейчас обсуждается в российском правительстве. Превращение сервиса в соцсеть и мессенджер – лишь одна из предлагаемых идей.

Напомним, «Госуслуги» – это сервис, в котором у россиян накоплены внушительные объемы персональных данных, включая сведения из паспорта и других документов.

Администрация Вологодской области Мнением пользователей «Госуслуг» о целесообразности внедрения соцсетей и мессенджера пока никто не интересовался

К моменту выхода материала не было известно точных сроков внедрения в «Госуслуги» новых возможностей. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует развитие портала, заявили изданию, что окончательное решение по поводу их интеграции или отказу от них пока не принято.

Стратегию развития планируется реализовать до 2035 г., Основные изменения, которые войдут в нее, вполне могут быть интегрированы в «Госуслуги» в течение ближайших нескольких лет, заявил неназванный источник издания.

Приоритетное направление

По информации «Известий», чиновники в настоящее время рассматривают сразу несколько вариантов развития «Госуслуг». «В приоритете – трансформация единого портала в универсальную цифровую платформу для жизни, общения и получения услуг. Разработка стратегии ведется аппаратом правительства», – отмечает издание.

Превращение проекта в гибрид соцсети и мессенджера – еще одна из концепций развития «Госуслуг». Наряду с этим в составе сервиса может появиться встроенный агрегатор различных мероприятий – туристических, культурных, спортивных и пр. Если это будет реализовано, россиянам дадут возможность не только участвовать в чужих событиях такого рода, но и организовывать собственные и приглашать в них родственников, друзей и даже незнакомых.

Куда же без геймификации

В современных российских сервисах и приложениях стремительно набирает популярность так называемая «геймификация». Это всевозможные игровые элементы, часто весьма опосредованно связанные с основной тематикой сервиса.

Как правило, это мини-игры, которые позволяют накапливать какие-либо внутренние бонусы в обмен на время, потраченное на эти игры, и выполнение заданий в них. В «Госуслугах» тоже может появиться нечто подобное.

Как пишут «Известия» российские власти обсуждают внедрение в сервис, где собраны все документы, выписки и справки россиян, так называемых «ачивок». Это система достижений за использование сервисов платформы «с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров», отмечает издание.

В аппарате Дмитрия Григоренко сделали акцент на том, что скрыть личность пользователя «Госуслуг» невозможно. «У «Госуслуг» есть важное преимущество: каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами. Работаем над тем, чтобы реализовать потенциал платформы и в этом направлении, – заявили изданию его представители.

Может, действительно пора

Что именно побудило российские власти к трансформации «Госуслуг» в помесь мессенджера с соцсетью, к моменту выхода материала известно не было. Однако директор департамента цифрового развития Торгово-промышленной палаты России, член общественного совета Минцифры Владимир Маслов считает, что сервис «давно перестал быть только площадкой для оформления документов и получения справок».

Маслов заявил изданию, что «Госуслуги» к середине лета 2026 г. переросли формат взаимодействия «гражданин – государство».

Собеседники издания сообщили, что у «Госуслуг» весьма внушительная аудитория, около 120 млн пользователей с подтвержденными профилями. По их мнению, при таком размере пользовательской базы вокруг сервиса «постепенно появляются новые функции, а сам он превращается в полноценную экосистему».