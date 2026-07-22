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Власти создают доктрину по борьбе с киберпреступностью. В России может появиться «обратное взыскание» украденных денег

Минцифры разработало проект доктрины по борьбе с киберпреступностью до 2035 г., которая направлена на усиление защиты граждан и бизнеса от ИТ-преступности, а также на координацию работы государственных органов и организаций в этой сфере. Профессия «Антифрод-специалист» может быть внесена в общероссийский классификатор специальностей по образованию, а биометрию могут рассмотреть как способ подтверждения при выявлении подозрительных операций. Предполагается, что единый подход позволит повысить эффективность противодействия кибермошенникам.

Концепция правил

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) представило проект доктрины по борьбе с киберпреступностью, пишет «Коммерсант».

В июле 2026 г. Минцифры подготовило проект доктрины, направленной на системное противодействие преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий. Документ размещен для общественного обсуждения.

Доктрина призвана сформировать единый подход к защите граждан и бизнеса от киберугроз, а также упорядочить деятельность государственных организаций, участвующих в противодействии цифровому мошенничеству. Главная задача документа — обеспечить скоординированную работу всех субъектов системы профилактики и борьбы с киберпреступностью.

По информации Минцифры, в России могут проработать «обратное взыскание» украденных средств с помощью сумм со счетов получателей, причастных к ИТ-мошенничеству, а также могут рассмотреть вопрос о создании реестра лиц, совершивших посягательство на половую неприкосновенность несовершеннолетних. В доктрине упоминается усиление уголовно-правовых инструментов за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу детей в интернете. Профессия «Антифрод-специалист» может быть внесена в общероссийский классификатор специальностей по образованию. Биометрию могут рассмотреть в России как способ подтверждения при выявлении подозрительных операций. Систему криминалистического учета на основе цифрового следа компьютерных устройств могут создать в России.

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В России могут начать использовать биометрию для проверки подозрительных денежных операций, а в вузах будут учить по профессии «Антифрод-специалист»

Таким образом, в документе перечислены стратегические направления деятельности, а не конкретные готовые решения. Для практической реализации обозначенных в доктрине мер в дальнейшем потребуется разработка и принятие соответствующих нормативных правовых актов.

Ведомство указывает, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. Ожидается, что по ним будут разрабатывать новые нормативно-правовые акты. Минцифры подчеркивает, что после общественного обсуждения в документ могут внести изменения.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Предполагается, что технологическая основа доктрины будет подготовлена до 2030 г., тогда же начнется поэтапное внедрение механизмов противодействия. Развивать и совершенствовать эти механизмы будут до 2035 г

22 июля 2026 г. проект доктрины размещен для общественного обсуждения. По его итогам в документ еще могут быть внесены изменения, отметили в Минцифры.

Снижение числа киберпреступлений

По данным Министерства внутренних дел (МВД) России, число киберпреступлений по итогам первых шести месяцев 2026 г. сократилось на 30% — до 252,9 тыс. против 371,4 тыс. в 2025 г.

Ведомство связывает снижение активности киберпреступников с принятием в 2025 году пакета мер по борьбе с мошенничеством «Антифрод». По итогам прошлого года число киберпреступлений сократилось на 90 тыс.

В Минцифры отмечают, что борьбе с онлайн-мошенничеством также способствовала возможность установить самозапрет на кредиты, которой воспользовались уже более 30 млн раз. Кроме того, микрофинансовые организации теперь обязаны проверять биометрию при выдаче кредитов.

Активная работа

В Минцифры анонсировало три меры, которые призваны блокировать активность мошенников. Так, на «Госуслугах» скоро появится «красная кнопка», с помощью которой пользователь сможет сообщить о мошенничестве и защитить свои данные, информировал CNews. Появится также возможность установить самозапрет на международные вызовы. Кроме того, жертвы телефонных мошенников смогут рассчитывать на компенсации ущерба от банков и операторов, писал CNews.

Антон Денисенко

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