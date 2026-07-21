Новый премьер-министр Великобритании отменил внедрение «цифрового паспорта»

Великобритания без цифрового ID

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем (Andy Burnham) свернул планы по внедрению системы национальной цифровой идентификации (Digital ID scheme, или BritCard), которую продвигал его предшественник Кир Стармер (Keir Starmer), пишет The Register.

«Первое, что сделает это [новое] правительство, – сосредоточит внимание на том, в чем люди нуждаются в настоящее время: даст им передышку и добьется изменений, которые они смогут ощутить в своей повседневной жизни, – заявил представитель нового главы британского правительства, лидера Лейбористской партии. – Это значит, что все время и ресурсы, которые планировалось потратить на программу национального ID, будут направлены туда, где в них более всего нуждаются, например, на борьбу с ростом стоимости жизни».

О старте новой программы по созданию и запуску национальной системы идентификации к 2029 г. экс-премьер Стармер объявил в сентябре 2025 г. В ее рамках планировалось разработать универсальное цифровое удостоверение личности, обязательное к получению пребывающим на территории Великобритании. Предполагалось, что документ будет храниться в смартфоне и содержать такие данные как имя владельца, информация о его гражданстве, дате рождения, наличии статуса резидента и фотография.

Фото: Tech Daily / unsplash.com Великобритания осталась без цифрового ID

Кабинет министров рассчитывал, что запуск системы цифрового удостоверения личности усложнит трудоустройство мигрантам, не имеющим официального разрешения на работу. Легально же пребывающим на территории страны цифровой ID должен был упростить доступ к государственным услугам, процедуре подтверждение возраста и ускорить процесс устройства на работу.

Шквал критики

Первоначальный проект системы столкнулся с критикой со стороны правозащитных структур, в том числе Open Rights Croup, Big Brother Watch. Противники инициативы указывали на то, что она, во-первых, вряд ли поможет справиться с нелегальной миграцией, а во-вторых, в дальнейшем может быть использована против интересов граждан Великобритании. Например, опасение вызывает возможность ограничения доступа к услугам в государственном и частном секторах без соответствующего документа.

Общественная критика возымела действие и в октябре 2025 г. правительство внесло коррективы в проект, сделав получение цифрового ID добровольной процедурой. Как отмечает The Register, Бернем, вероятно, счел, что в таком «урезанном» формате, инициатива не имеет смысла.

Пока остается неизвестным, какую сумму позволит сэкономить отказ от проекта правительству Великобритании. Согласно оценке Управления по бюджетной ответственности Великобритании, в проект закладывались бюджетные расходы на уровне 1,8 млрд фунтов стерлингов в период с 2026-2027 и 2028-2029 г.

Бернем официально сменил на посту однопартийца Стармера 20 июля 2026 г. и стал уже седьмым по счету премьером Великобритании с 2016 г.

Попытка номер два

Как и в США, в Великобритании граждане не обязаны получать паспорт по достижении определенного возраста. Для подтверждения личности в ряде случаев достаточно других документов, например, водительского удостоверения. Паспорт необходим для выезда за границу.

В середине 2000-х гг. власти Великобритании с лейбористами во главе уже предпринимали попытку ввести обязательное удостоверение личности и реестр таких документов. В период до 2011 г., когда инициатива была свернута, а реестр уничтожен, было выдано всего 15 тыс. таких удостоверений.

Министр по ИИ

Цифровой ID в Великобритании в обозримом будущем, по всей видимости, не появится, зато появится министр по вопросам искусственного интеллекта – по инициативе все того же Бернема, утверждает The Sunday Times. В его обязанности будет входить способствование внедрению технологий ИИ в правительственных структурах, а также поддержка британской индустрии ИИ.

«Я хочу, чтобы Британия стала одной из главных технологических держав мира, – сообщил газете представитель премьера. – Для этого необходимо развивать компании, рабочие места и индустрии соответствующего профиля. Именно поэтому министр по вопросам искусственного интеллекта должен входить в состав кабинета министров».