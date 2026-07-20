Сверхпопулярный бесплатный архиватор позволяет хакерам захватить ПК. Достаточно открыть архив

Брешь в 7-Zip

В популярном архиваторе 7-Zip обнаружена уязвимость удаленного выполнения кода, пишет Bleeping Computer. Для того, чтобы выполнить произвольный код на компьютере жертвы, злоумышленнику достаточно убедить ее в необходимости открыть особым образом подготовленный архив.

Брешь в программе в июне 2026 г. обнаружил исследователь в сфере безопасности из компании Lunbun Лэндон Пэн (Landon Peng), следует из ее описания на Zero Day Initiative (ZDI). Уязвимости присвоен идентификатор CVE-2026-14266 и степень опасности оценена в 7 баллов из 10 по шкале CVSS.

Наличие уязвимости обусловлено ошибкой в алгоритме обработки сжатых данных в формате XZ (метод сжатия LZMA2), реализованном разработчиками 7-Zip. Открытие или распаковка архива данного типа, с которым «поработал» злоумышленник, может вызывать переполнение буфера кучи, позволяя тому выполнить вредоносный программный код в контексте активного процесса 7-Zip.

Фото: Francisco De Legarreta C. / unsplash.com Пользователям 7-Zip рекомендовано обновиться до версии 26.00

Для эксплуатации CVE-2026-14266 необходимы действия со стороны пользователя, что, вероятно, отразилось на финальной оценке степени опасности уязвимости. Впрочем, никаких сложных шагов пользователю предпринимать, чтобы «помочь» злоумышленнику, не понадобится. Организатор атаки может, к примеру, предложить перейти на вредоносную веб-страницу в Сети или открыть файл, содержащий архив.

Патч готов

Исследователи не уточняют технические подробности возникновения уязвимости, однако Bleeping Computer указывает, что ПО некорректно оценивает доступный объем выходного буфера при выполнении операции декомпрессии данных архива формата XZ.

Проблема устранена в 7-Zip версии 26.02. Как отмечает Bleeping Computer, выпущенный в июле 2026 г. патч к программе добавляет в нее новый код, который препятствует записи в выходной буфер данных большего объема, чем выделено под него памяти. Таким образом достигается защита от переполнения соответствующего буфера.

Необходимость обновиться вручную

В 7-Zip отсутствует механизм автоматического обновления, поэтому пользователям более старых версий программы потребуется самостоятельно загрузить и установить апдейт с официального сайта 7-zip.org.

Как отмечает Bleeping Computer, широкая распространенность 7-Zip в среде пользователей Windows делает утилиту привлекательной целью для злоумышленников. Фишинговая кампания или иные методы социальной инженерии могут быть применены последними для распространения специальным образом подготовленного архива, позволяющего проэксплуатировать уязвимость для дальнейшей установки вредоносного ПО на машину жертвы.

Бреши в популярных архиваторах, в том числе в 7-Zip и WinRAR могут оставаться доступными для хакеров на протяжении нескольких месяцев, из-за того, что пользователи либо не знали о выходе обновления, в котором были закрыты опасные уязвимости, либо поленились их своевременно установить.

Некоторые факты о 7-Zip

В апреле 2022 г. CNews сообщил об обнаружении в 7-Zip уязвимости с индексом CVE-2022-29072, которая затрагивала все актуальные на тот момент версии утилиты для операционной системы Windows и позволяла повысить права текущего пользователя до уровня администратора. Разработчики архиватора указывали на то, что в ее возникновении виноват сторонний компонент – Microsoft HTML Helper, выявившие же проблему исследователи с этим не соглашались.

В 2023 г. эксперт из ИБ-компании Sophos обнаружил, что некоторые облачные сервисы Microsoft, в том числе SharePoint, способны «вскрывать» архивы формата 7z, защищенные паролем, для проверки на предмет наличия вредоносного содержимого. Подходящую кодовую фразу системы безопасности Microsoft якобы могли найти в почтовой переписке пользователя или даже подобрать по словарю.

В середине октября 2025 г. в 7-Zip был выявлен целый ряд уязвимостей, позволявших потенциальному злоумышленнику добиться удаленного выполнения произвольного кода на компьютере жертвы. За их возникновение следовало «благодарить» ошибки в реализации механизма разбора символических ссылок, упакованных в ZIP-архив.

7-Zip представляет собой архиватор, распространяющийся на бесплатной основе и имеющий открытый исходный код. Это прямой конкурент WinZip и WinRAR, поддерживающий подавляющее большинство современных форматов архивов, включая .rar, .zip, .tar и др. Его разработка ведется с 1999 г.

Одним из главных преимуществ 7-Zip, помимо возможности пользоваться им на бесплатной основе, является собственный формат 7z. Он поддерживает очень высокую степень сжатия, обеспеченную использованием усовершенствованного алгоритма Лемпеля-Зива.