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В Израиле создана система защиты от FPV-дронов, против которых бесполезна РЭБ

Для борьбы с оптоволоконным дронами, не излучающими сигналов, в Израиле создали систему, которая также малозаметна для традиционных средств радиоэлектронной борьбы. Ее основная составляющая — ПО, анализирующее информацию о приближающихся объектах, которое может быть быстро установлено на уже существующие системы вооружения.

Незаметная система для борьбы с незаметными дронами

Компания Axon Vision создала новую систему противодействия FPV-дронам, включая варианты с оптоволоконным управлением, способные обходить традиционные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет Interesting Engineering.

Разработка получила название ForceField. Она и сама малозаметна для противника и может быть установлена на существующую технику без необходимости существенных модификаций, изменения логистики поставок боеприпасов или существующих процедур технического обслуживания.

Израильская компания Axon Vision специализируется на оборонных технологиях. Ее представители заявили, что испытания доказали способность ForceField обеспечить защиту от одной из самых быстрорастущих угроз на поле боя.

Гибкие возможности развертывания

Вместо использования активных излучений, которые могут раскрыть местоположение устройства, ForceField применяет пассивные датчики. Они обнаруживают приближение воздушных угроз, причем не только при свете дня, но и ночью, а программное обеспечение Edge AI, над которым Axon Vision трудилась несколько лет, обрабатывает данные и передает оператору.

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magnific.com/kjpargeter
Новая израильская система противодействия способна обнаруживать дроны, невидимые для традиционных РЭБ

«ForceField — это результат многолетних инвестиций в оперативные технологии Edge AI», — заявил Нери Зин (Neri Zin), генеральный директор Axon Vision.

Преимущество системы — гибкие возможности для развертывания. Разработчики заявили, что клиенты могут приобрести полный комплекс защиты или интегрировать только Edge AI в уже существующее вооружение. При этом не потребуется существенно модифицировать основные системы, менять цепочку поставок боеприпасов или процедуры технического обслуживания.

Проблема невидимости дронов

Беспилотные летательные аппараты с управлением на основе оптоволокна представляют собой проблему, поскольку подключаются через физические кабели, а не по радиоканалам, что делает их устойчивыми к традиционным системам радиоподавления.

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Российский ученые тоже стараются ее решить. В 2025 г. CNews писал, что конструкторы из учебного центра «Победитель» разработали акустический детектор дронов, который может обнаруживать разведывательные квадрокоптеры и FPV-дроны, в том числе на оптоволокне.

В 2025 г. также стало известно, что в Саратовском государственном техническом университете им. Гагарина Ю. А. (СГТУ) разработали систему для распознавания разных типов беспилотных летательных аппаратов по их акустическим сигналам, без использования визуальных или радиолокационных методов обнаружения. Для обучения системы использовались техники аугментации данных (искусственная генерация новых данных на основе существующих), включающие наложение шумов и изменение скорости, трансферное обучение (метод машинного обучения). Это позволило обеспечить точность распознавания даже при фоновых помехах.

Анна Любавина

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