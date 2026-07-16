Власти встали на защиту российских поставщиков от произвола госзаказчиков

Российские сенаторы предложили поправки в закон о госзакупках в защиту поставщиков. Сенаторы предложили защитить исполнителей госзаказа от односторонней реституции в ситуации, когда при заключении контракта заказчик допустил нарушения, ставшие основанием для признания его недействительным. Ведь в июле 2026 г. контрагенты часто возвращают средства, даже если обязательства выполнены.

Защита бизнеса

Сенаторы в России предложили поправки в закон о государственных закупках в защиту поставщиков, пишут «Ведомости». В июле 2026 г. партнеры по бизнесу нередко осуществляют возврат денежных средств, даже когда все взятые на себя обязательства были исполнены.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в июле 2026 г. инициировал внесение изменений в Федеральный закон (ФЗ) №44-ФЗ, призванных обезопасить исполнителей государственных контрактов от одностороннего возврата платежей. Данная мера направлена на защиту подрядчиков в случаях, когда контракт признается недействительным исключительно из-за нарушений, допущенных заказчиком при его подписании. Согласно проекту отзыва, рассмотренному «Ведомостями», Совет по кодификации гражданского законодательства намерен утвердить данный законопроект на заседании, запланированном на 16 июля.

Комитет предлагает дополнить закон нормой, которая обязывает заказчика возместить поставщику контракта фактически понесенный ущерб в случае признания контракта недействительным по причине нарушения требований законодательства со стороны государственных органов (в том числе правил определения исполнителя или максимальной цены). Исключением станут случаи, когда подрядчик действовал согласованно с заказчиком или его должностными лицами либо иным образом содействовал нарушению. Проект предусматривает обратную силу и может распространяться на контракты, заключённые до дня вступления закона в силу.

В последние годы сложилась неоднозначная практика со стороны российской прокуратуры и органов финансового контроля по поводу переложения ответственности за нарушения законодательства в сфере закупок на поставщиков, говорится в пояснительной записке. В результате контрагенты вынуждены возвращать все полученное по сделке, при этом не получают какого-либо возмещения, даже если обязательства были выполнены.

Wikipedia Сенаторы встали на защиту российских поставщиков от произвола госзаказчиков

Суды также встают на сторону заказчиков, так как исходят из приоритета публичных интересов над частными, говорится в пояснительной записке. Например, прокуратура Ульяновской области усмотрела нарушение в том, что бюджетное учреждение должно было заключить контракт по 44-ФЗ (о госзакупках), но сделало это по 223-ФЗ (о закупках госкомпаний) и возложило вину за это на заказчика. Суд встал на сторону прокуратуры и взыскал с подрядчика деньги, полученные за поставленный товар. Кроме того, суды признают возможность взыскания «неосновательного обогащения» с поставщика вследствие ошибок, допущенных заказчиком при обосновании начальной (максимальной) цены контракта. Они отклоняют доводы контрагента о твёрдой цене контракта и невозможности изменения условий.

В то же время поставщик не может легально влиять на то, как заказчик использует свои исключительные полномочия, указывают сенаторы. «В случаях отсутствия доказанных фактов сговора или совершения коррупционных нарушений поставщик не может нести ответственность за действия другой стороны, наделенной публичными полномочиями», — говорится в записке.

При этом правоприменительная практика закрепляется. Более того, появляются случаи, когда заказчики сами инициируют иски о применении последствий недействительности сделки вследствие допущенных ими нарушений.

Системная тенденция к нарушениям

Случаи признания госконтрактов недействительными из-за нарушений заказчика — не редкость, а системная тенденция последних лет, отмечает партнер Orchards Алексей Станкевич.

В 2026 г. сложившаяся правоприменительная практика в основном не в пользу поставщиков, подтверждает эксперт. Есть и обратные примеры, когда недобросовестное поведение самого заказчика становится основанием для отказа в иске: так, в деле №А40-46709/2025 суд не поддержал заказчика, который сам инициировал признание контракта ничтожным после его добросовестного исполнения подрядчиком. Тем не менее по общему правилу практика взыскания убытков именно с поставщиков закрепляется в правоприменении, добавляет эксперт.

Справедливое распределение рисков

Предложенное регулирование соответствует основным началам гражданского законодательства и положениям Гражданского кодекса (ГК) о распределении риска ничтожности и незаключении договора, говорится в проекте заключения Исследовательского центра частного права имени Алексеева при Президенте России.

«В силу принципов равенства участников отношений, регулируемых гражданским законодательством, их имущественной самостоятельности, неприкосновенности собственности (статьи 1, 2 и 124 ГК России) на частного субъекта – контрагента по договору не могут быть возложены негативные имущественные последствия, возникшие в связи с ошибками государственных и муниципальных заказчиков», — отмечается в документе.

Согласно пункту 3 статьи 434.1 ГК России, сторона, которая ведет или прерывает переговоры о заключении договора недобросовестно, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки. Центр также поддерживает обратную силу проекта, так как положения ГК это допускают, а такой подход соответствует и позиции Конституционного суда (КС).

Оценка инициативы будет произведена в установленном порядке при поступлении на рассмотрение в Министерство финансов (Минфин) России, сообщил «Ведомостям» представитель министерства. В Правительство России проект закона пока не поступал, добавил собеседник.

Значимость для бизнеса

Проблема действительно актуальная, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Верховный суд (ВС) России регулярно разбирает ситуации, когда добросовестный поставщик лишается оплаты, потому что контракт признан ничтожным из-за допущенных заказчиком нарушений процедуры. Суть проблемы не в том, что механизм реституции применяется как таковой, а в том, что реституция односторонняя, указывает Жарский. Заказчик, который в большинстве случаев несет ответственность за нарушение закона при проведении закупок, остается и с деньгами, и с поставленным товаром, так как контракт считается исполненным в отсутствие надлежащего договора.

Нарушения при проведении закупок, особенно на муниципальном уровне, — это массовая история, отмечает Жарский. Наиболее частое нарушение — дробление контрактов или, напротив, их искусственное укрупнение, указывает юрист. В первом случае заказчик получает возможность закупки у единственного поставщика без проведения конкурентной процедуры, во втором — заключить контракт на поставку несвязанных товаров и услуг в рамках одной процедуры. И в обоих случаях риски применения односторонней реституции очень высоки.

«И проблема как раз в том, что часто заказчик отлично отдает себе в этом отчет и может намеренно злоупотреблять правом, понимая, что для него это даже выгодно», — указывает эксперт.

Закон де-юре открывает окно возможностей для злоупотреблений заказчиками, а сами изменения вполне уместны и ожидаемы, считает Жарский. Суды при этом получат нормативную базу для отказа от практики односторонней реституции и будут чаще искать компромиссный вариант последствий недействительности сделки, учитывая баланс интересов казны и исполнителя. При этом судам все равно придется оценивать добросовестность поставщика и принимать решение исходя из того, знал (и мог ли знать) поставщик, что конкурентная процедура, в которой он принимает участие, проходит с нарушениями, резюмирует он.