Сбербанк выпустил три «умных» ТВ с квантовыми точками, «ГигаЧатом» и встроенным сабвуфером. Цены

Начались продажи серии телевизоров «Сбер 8000», в которую вошли модели на 50, 55 и 65 дюймов. Они различаются в основном размерами и параметрами экрана и сочетают в себе ИИ-помощника «ГигаЧат», акустику с сабвуфером, 4К-экран и матрицу QD-miniLED с квантовыми точками. Топовая версия стоит 83 тыс. руб., младшая – 53 тыс. руб.

Новые ТВ Сбербанка

Сбербанк сообщил CNews о релизе трех новых смарт-ТВ, оснащенных современными экранами на матрице QD-miniLED. Все они вошли в состав серии «Сбер 8000» и к моменту выхода материала находятся в розничной продаже. Купить их можно либо в сети магазинов DNS, либо на сайте компании SberDevices.

SberDevices – это бывшая «дочка» Сбербанка. Она разрабатывает все гаджеты, которые выходят под брендами «Сбер» и Sber – телевизоры, колонки, устройства умного дома и пр.

В серию «Сбер 8000» вошли три смарт-ТВ различающиеся в основном параметрами экрана и ценой. Младшая модель получила дисплей на 50 дюймов и стоит 53 тыс. руб., за 55 дюймов нужно отдать 65 тыс. руб., а желающим приобрести ТВ на 65 дюймов придется расстаться с 83 тыс. руб.

Редакция CNews убедилась, что цены телевизоры «Сбер 8000» в DNS и на сайте SberDevices не отличаются.

Напомним, Сбербанк впервые вышел на рынок телевизоров в марте 2022 г.

Возможности экрана и звука

Сбербанк оснастил свои новые ТВ экранами QD-miniLED, что говорит о наличии в них так называемых «квантовых точек». Это технология подсветки, улучшающая итоговое качество изображения.

sberdevices.ru Подставка в новинках всего одна

В каждом ТВ из новой серии установлена матрица VA (разновидность IPS) с разрешением 4К, оно же Ultra HD, оно же 3840х2160 пикселей. Углы обзора – 178 градусов по вертикали и горизонтали. Заявленная частота обновления – 144 Гц, что позволит играть на этих ТВ в современные динамичные видеоигры. «В играх за качество изображения отвечает технология DLG с частотой обновления до 144 Гц – она улучшает восприятие быстро меняющихся сцен для лучшего опыта в гонках, спортивных симуляторах и файтингах», – заявили CNews представители Сбербанка.

Экраны в новых ТВ имеют классическое соотношение сторон 16:9, время отклика матрицы 9,5 мс, яркость в базовой модели – 400 нит и контрастность 5000:1, в средней 400 нит и 5500:1, в старшей – 450 нит и 6000:1.

В ТВ упомянуто наличие технологии МЕМС, которая улучшает качество отображения движущихся в кадре объектов. По данным DNS, в новинках также есть технология улучшения цветопередачи HDR10.

Цены в DNS

За звук в новых ТВ отвечает аудиосистема формата 2.1. Она выдает 52 Вт суммарной мощности и состоит из двух динамиков и одного сабвуфера. В DNS указано наличие технологии улучшения звука Dolby Atmos.

Умная составляющая

Сбербанк и SberDevices не раскрывают модель процессора в своих новых ТВ, но указывают объемы памяти. По их данным, каждый из них получил 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Цены на сайте SberDevices

Пользователям доступны беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11ac с поддержкой частот 2,4 и 5 ГГц, а также Bluetooth 5.1. Список проводных интерфейсов включает четыре HDMI 2.0, Ethernet, один USB 2.0 и один USB 3.0. Оптический аудиовыход – в наличии.

Программная составляющая – это прошивка «Салют ТВ» со встроенным помощником «ГигаЧат». С его помощью можно управлять телевизором голосовыми командами, без использования комплектного пульта. Дебют «Салют ТВ» состоялся в мае 2021 г.

Сбербанк Сбербанк выпускает ТВ с 2022 года

«Все модели новой линейки оснащены технологией FarField, чтобы управлять устройством через голосовые команды: запускать приложения, менять громкость или ставить воспроизведение на паузу. В фоновом режиме телевизор можно использовать как умную колонку для общения с ИИ-помощником ГигаЧат, воспроизведения музыки или управления умным домом», – сказали CNews представители Сбербанка.

sberdevices.ru Настольный монтаж можно заменить настенным

При необходимости голосовое управление можно отключить.

Телевизоры поставляются с одной центральной подставкой вместо двух разнесенных ножек. Опционально каждый из них можно повесить на стену – потребуется кронштейн VESA 200x200.