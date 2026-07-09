«Яндекс» создал карту наличия бензина и очередей на заправках. Воспользоваться может каждый

«Яндекс» запустил новый сервис, позволяющий увидеть, есть ли очередь на заправке, и есть ли на ней топливо. Если раньше он был доступен только водителям такси, то теперь воспользоваться им могут и обычные граждане. Работает во многих городах России.

Где бензин, «Яндекс»?

Российский интернет-гигант «Яндекс» в числе первых отреагировал на происходящее с топливом в России и создал сервис, позволяющий отслеживать очереди на заправках, пишет РБК. Реализован он в приложении «Яндекс Заправки» и супераппе «Яндекс Go».

В дополнение к очередям при помощи нового сервиса можно отслеживать еще и наличие топлива на АЗС. Работают фильтры – к примеру, можно искать только бензин Аи-95 или дизельное топливо.

К моменту выхода материала новый сервис уже был доступен россиянам вне зависимости от их местоположения. РБК со ссылкой на представителей «Яндекса» пишет, что очереди и топливо на заправках показываются в Москве и Санкт-Петербурге, а в остальных городах заработают позже, но на деле это не совсем так.

CNews Новый сервис «Яндекса»

Редакция CNews убедилась, что новый сервис частично работает и в других городах России. В частности, столь нужная россиянам информация доступна как минимум по некоторым заправкам в Тамбове и Волгограде.

Для чего это нужно

Новый сервис – это ответ «Яндекса» на ситуацию с дефицитом топлива по всей России, возникшим в июне 2026 г. К середине июля 2026 г. жители страны вынуждены часами стоять в очередях на заправку, где им зальют в бак в лучшем случае 30 литров топлива. Для примера, находящийся в настоящее время в Волгограде сотрудник CNews 2 июля 2026 г. простоял в очереди на заправку 30 минут, а 8 июля 2026 г. – уже четыре с половиной часа.

На некоторых заправках города-миллионника, в том числе и принадлежащих известным в стране сетям, топливо регулярно отсутствует, хотя в Волгограде находится один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов.

Яндекс Go Машины такси тоже работают на бензине. И им тоже не хватает топлива

Как пишет издание «Твой Иркутск», в некоторых регионах России лимиты на отпуск топлива составляют 15 литров, а где-то, по информации «Ведомостей», его продажа физлицам и компаниям и вовсе не производится на протяжении нескольких недель. Власти ряда субъектов даже вводят схемы заправки, привязанные к буквам и цифрам на регистрационных знаках автомобилей, отмечает «Комсомольская правда».

Новый сервис «Яндекса» позволяет россиянам заранее понять, есть ли на ближайших к ним заправках топливо, и насколько большие там очереди. За счет этого они, в теории, могут сэкономить немного своего времени и, опять же, бензина, если выберут менее загруженную станцию, пусть и дальше от и нынешнего местонахождения.

Техническая составляющая

Для создания нового сервиса «Яндекс» воспользовался имеющимися у него наработками. В частности, в основе проекта лежат технологии сервисов «Яндекс Карты» и «Яндекс Пробки». Часть сведений берется из информации о заказах топлива в приложении «Яндекс Заправки».

CNews Сервис сделали максимально наглядным

Свою лепту в пополнение базы данных нового проекта могут внести и сами водители. Они могут указать, есть ли на конкретной заправке очереди и тот или иной вид топлива.

Чтобы получать информацию о топливе и очередях на АЗС, нужно поставить приложение «Яндекс Go» или «Яндекс Заправки». Ставить оба сразу необходимости нет.

Остальной мир не узнает?

Топливный кризис, в который погрузилась Россия, уже бьет по крупнейшим ИТ-компаниям и их клиентам. В частности, в начале июля 2026 г. маркетплейс Wildberries, работающий не только в России, но и в соседних с ней странах, задрал комиссии продавцам, мотивируя это удорожанием логистики вследствие роста цен на топливо.

Однако информация о происходящем с бензином на территории одного из главных поставщиков этого топлива в мире просачивается за пределы его границ с трудом. Редакция CNews обнаружила, что пользоваться новым сервисом «Яндекса», виртуально находясь в другой стране, невозможно.

Каждый, кто не первый

«Яндекс» не стал первым, кто запустил сервис отслеживания топлива и очередей на АЗС. Сначала россияне сами организовали все в чатах в Telegram и нацмессенджере «Макс», но в итоге выяснилось, что такие чаты очень быстро блокируют на территории России – информации об этом предостаточно в открытых источниках в Рунете.

В конце июня 2026 г. в России заработал сервис «ГдеБЕНЗ». Как сообщал CNews, за ним стоит всего лишь один человек – россиянин Евгений Чудов. Он создал его при помощи вайб-кодинга, то есть весь код ему сгенерировали нейросети.

CNews Сервис «ГдеБЕНЗ» подтверждает - ситуация с топливом в Волгограде весьма удручающая

По своим возможностям новый сервис «Яндекса» почти полностью копирует творение Чудова. «ГдеБЕНЗ» позволяет россиянам помечать заправки, указывая, есть ли на них топливо и очереди, а также сколько приблизительно машин ждут заправки.

Проект предоставляет пользователям возможность видеть, как давно была сделана последняя пометка. Это дает понимание, стоит ли сейчас ехать на конкретную заправку.

В отличие от сервиса «Яндекса», проект «ГдеБЕНЗ» не заставляет россиян ставить отдельное приложение. Он работает прямо в браузере, а это значит, что пользоваться им можно хоть с Android, хоть с iPhone, хоть с кнопочного телефона с выходом в интернет. Также «ГдеБЕНЗ» корректно работает и в настольных браузерах.

К моменту выхода материала сервис функционировал в России без каких-либо ограничений. Однако в случае блокировок мобильного интернета он, вероятнее всего, окажется недоступен – информации о включении его в так называемый «белый список» пока не поступало.