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В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты

Россияне стали тратить гораздо больше денег на топовые планшетные компьютеры и одновременно экономить на смартфонах. Продажи планшетов растут, и россияне охотно берут именно передовые модели, притом не только iPad, но и продукцию китайских вендоров. Одновременно по всей стране рухнул рынок смартфонов – граждане стали реже менять свои мобильники, и даже продажи любимого многими iPhone феерично обвалились.

На планшетах не экономим

В России по итогам первого полугодия 2026 г. (1 января – 30 июня) зафиксирован рост рынка планшетных компьютеров. Как сообщили CNews представители ритейлера «М.Видео», за отчетные период в стране было реализовано примерно 1,49 млн планшетов, а это на 3% больше, нежели годом ранее.

В деньгах рынок подрос еще более существенно – на 5,5% год к году. В первой половине 2026 г. россияне потратили на планшеты суммарно 29,2 млрд руб.

Средняя цена таких устройств тоже выросла, хотя и не очень значительно – лишь на 2% за год. Теперь она составляет 19,6 тыс. руб. По мнению экспертов «М.Видео», рост средней цены «отражает устойчивый рост интереса покупателей к более функциональным устройствам».

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Как показала практика, россияне стали покупать планшеты вместо новых смартфонов

«Главной тенденцией стало смещение спроса в сторону более производительных устройств. Покупатели все чаще выбирают модели с большим объемом оперативной памяти, увеличенными диагоналями экранов, улучшенными камерами и более высокой производительностью», – добавили они, отметив, что сегмент премиальных планшетов тоже пошел в рост.

Не купим смартфон, но планшет обновим

Россияне, все активнее покупая планшетные компьютеры, начали значительно реже обновлять свои смартфоны. В начале июля 2026 г. CNews писал, что в первом полугодии 2026 г. продажи смартфонов в стране упали на 7-10% год к году, а их средняя цена за тот же период выросла на 2-4%. Ситуацию не спасают даже любимые многими iPhone – их отгрузка сократилась на 7% во II квартале 2026 г.

Ни грамма российского

Отечественный рынок планшетных компьютеров к середине 2026 г. пребывал во власти США, Южной Кореи и Китая – российские бренд в топах продаж отсутствуют как по деньгам, так и по объемам отгрузок. Южная Корея представлена здесь в лице только лишь компании Samsung, а за США выступает компания Apple.

Если рассматривать российский рынок планшетов с точки зрения количества проданных устройств, то почти весь топ-5 занят китайскими брендами – пробиться в него удалось лишь Samsung, и то она с трудом удержалась, чтобы не выбыть из него, оставшись на пятой строчке.

Абсолютный лидер рынка в натуральном выражении – это китайская компания Huawei. На втором месте – горстка малоизвестных брендов, на третьем – Redmi («дочка» Xiaomi), на четвертом – Honor (бывшая «дочка» Huawei). Размеры их долей «М.Видео» не приводит.

В денежном выражении первое место традиционно удерживает Apple, поскольку ее iPad всегда стоят ощутимо дороже Android-планшетов с аналогичными спецификациями. Почти вплотную к ней приблизилась Huawei, а затем идут Samsung, Redmi и Honor. Доли каждой компании по отдельности ритейлер не раскрывает, но подчеркивает, что этот квинтет удерживает в сумме свыше 74% денежного объема российского рынка планшетов.

Деньги явно есть

Как отметили в «М.Видео», одной из основных тенденций первой половины 2026 г. на российском рынке планшетов стало смещение спроса в сторону более дорогих моделей. Например, доля планшетов стоимостью более 23 тыс. руб. выросла с 23,3% в первом полугодии 2025 г. до 27,4% год спустя, то есть на 4,1 процентного пункта.

Для наглядности, сегмент совсем дешевых планшетных компьютеров, чья стоимость даже с учетом нынешних российских реалий не превышает 9 тыс. руб., всего за год обвалился с 25,1% до 21,9%.

Россияне явно не хотят покупать планшеты с устаревшим «железом». Наиболее востребованными остались модели с 8 ГБ оперативной памяти – их доля подскочила с 36,4% годом ранее до 37,4% в первом полугодии 2026 г.

Впрочем, жители России пока не брезгуют планшетами и с 6 ГБ RAM – их доля рынка за аналогичный период времени выросла с 18,6% до 23,4%. Продажи топовых моделей с 12 ГБ RAM увеличились с 4,6% до 7,4%, а с 16 ГБ RAM – 6% до 8,5%.

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А вот дешевые модели с 4 ГБ RAM россиян стали интересовать гораздо реже. Их доля снизилась сразу на 7,5 процентного пункта, составив 19,8% против 27,3% годом ранее. Совсем устаревшие устройства с 3 ГБ ОЗУ «практически исчезли из массового спроса», сообщили CNews представители «М.Видео».

Отметим, что для современного ПО 3 ГБ и даже 4 ГБ ОЗУ уже недостаточно. Разработчики приложений регулярно «забывают» оптимизировать их, в результате чего те потребляют больше системных ресурсов, чем могли бы. То же касается и операционных систем.

Чем больше, тем лучше

Россияне стали отдавать предпочтение более крупным планшетам. Не исключено, что это связано с ростом размеров смартфонов – многие из них сейчас оснащаются экраном с диагональю около 7 дюймов.

Самым популярным форм-фактором планшетов в России по-прежнему остаются 11-дюймовый – он занимает 31,9% рынка. В то же время спрос на устройства с диагональю 11,5 дюйма заметно вырос – с 7,7% до 10,6%.

Доля моделей с экраном 11,2 дюйма увеличилась с 1,4% до 3,0%. Одновременно с этим немного угас интерес россиян к 10,1-дюймовым планшетам – их доля рынка упала с 21,8% в первой половине 2025 г. до 17,7% годом. «Компактные устройства с диагональю 7-8 дюймов продолжают терять популярность», – заявили CNews представители «М.Видео», не раскрыв их долю рынка.

Одновременно с этим россияне стали обращать более пристальное внимание на параметры встроенных в планшет камер. Так, доля моделей с основной камерой на 8 МП за отчетный период выросла с 35,1% до 40,1%.

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Продажи моделей с камерами 12 МП выросли с 4,6% до 7,5%, 16 МП – с 2,5% до 3,3%).

Наряду с этим доля устройств с 5-мегапиксельной камерой сократилась почти вдвое – с 14,6% до 8%. «Это отражает растущую популярность использования планшетов для видеозвонков, дистанционного обучения, съемки документов и создания контента», – уверены в «М.Видео».

Геннадий Ефремов

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