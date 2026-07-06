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В Европе тестируют подразделение боевых роботов, способное решать задачи пехотной роты

Франция разрабатывает роботизированное боевое подразделение, которое сможет выполнять часть задач пехотной роты или кавалерийского эскадрона, его планируется представить в 2027 г. Управление роботизированными комплексами и беспилотными летательными аппаратами будут осуществлять около 15 военнослужащих. Как отмечает эксперты, ключевым элементом проекта станет ИТ-система управления на базе искусственного интеллекта, которая должна координировать действия роботизированных платформ на основе задач, поставленных командиром.

Испытания боевых роботов

Во Франции начали испытания боевого подразделения роботов, пишет Le Point. Боевые роботы будут выполнять задачи пехотной роты или кавалерийского эскадрона.

В июле 2026 г. во Франции в одном из военных лагерей проходит эксперимент в рамках проекта Pendragon по созданию роботизированного боевого подразделения. В ходе испытаний различные типы наземных роботов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отрабатывают взаимодействие для выполнения задач, аналогичных функциям пехотной роты.

По информации Le Point, данный эксперимент проходит в военном лагере Сен-Сир-Кеткуидан. Проект Pendragon, стартовавший в 2025 г., реализуют министерское агентство по искусственному интеллекту (ИИ) в сфере обороны (AMIAD), Командование перспективных боевых действий (CCF) и представители оборонной промышленности. В экспериментах принимают участие как военные, так и гражданские специалисты.

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Wikipedia
Двое французских морских пехотинцев из третьего полка морской пехоты, вооруженные винтовкой HK416 F (слева) и ручным пулеметом FN Minimi (справа), во время миссии «Жанна д’Арк» 2022 г.

Согласно имеющейся информации, подразделение будет состоять примерно из 10 наземных роботов, взаимодействующих с 60 БПЛА. Такое роботизированное формирование сможет выполнять боевые задачи, аналогичные тем, которые обычно возлагаются на пехотную роту численностью 120-130 военнослужащих. При этом управление подразделением будут осуществлять около 15 операторов, находящихся далеко в тылу, отмечают представители Министерства обороны (Минобороны) Франции.

Третий этап испытаний

В июле 2026 г. стартовал третий этап испытаний проекта Pendragon, в ходе него специалисты отрабатывают взаимодействие наземных роботов и дронов, а также применение ИИ для управления группой платформ. Главной целью проекта является представление боеготового роботизированного подразделения к лету 2027 г.

Как отмечают эксперты Le Point, ключевым элементом проекта станет ИТ-система управления на базе ИИ-технологий C2 Pendragon, которая должна будет координировать действия роботизированных платформ на основе задач, поставленных самим оператором-командиром.

Технический выбор

По данным Le Point, большинство наземных роботов оснащены двигателями внутреннего сгорания. Разработчики считают, что такое решение позволяет быстрее возвращать технику в строй по сравнению с электрическими платформами.

В перспективе роботы смогут нести различное вооружение, включая пулеметы и контейнеры с дистанционно управляемыми боеприпасами. В состав комплекса также войдут разведывательные и ударные дроны.

Цена вопроса

После демонстрации опытного роботизированного подразделения предстоит разработать доктрину его боевого применения и провести дополнительные испытания. По оценке разработчиков, стоимость одного такого подразделения составит около 10 млн евро.

Рекордный бюджет для армии

В июле 2026 г. парламент Франции окончательно утвердил рекордный оборонный бюджет страны объемом 436 млрд евро до 2030 г. Главным приоритетом станут инвестиции в ракеты, артиллерийские снаряды и БПЛА.

Обновленную редакцию закона «О военном программировании» (документ, направленный на установление программы расходов, которые Франция выделяет на свои вооруженные силы) поддержали обе палаты парламента. За документ проголосовали 375 депутатов Национальной ассамблеи, а против выступили лишь 113 избранников.

Власти Франции объясняют это радикальным изменением мировой безопасности. Париж внимательно анализирует опыт боевых действий на Украине и на Ближнем Востоке. Поэтому акцент делают на оружии, которое доказало свою эффективность на поле боя.

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Приоритетные направления финансирования включают: масштабные закупки артиллерийских снарядов; пополнение запасов современных ракет; развитие и производство военных дронов; усиление киберзащиты и космической разведки.

Закон также вводит особый механизм — состояние тревоги национальной безопасности, его будут вводить в случае серьезной угрозы для страны, также этот режим дает Правительству Франции чрезвычайные полномочия. Власти смогут игнорировать определенные экологические или градостроительные нормы. Это необходимо для быстрого строительства стратегических объектов. Например, чтобы оперативно возвести укрытия для истребителей Rafale.

Антон Денисенко

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